Что смотреть. Украинские фильмы-2018, которые нельзя пропустить

"Украинский кинематограф после долгого перерыва переживает возрождение", - сказал LIGA.net глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко. Пять лет назад на киноиндустрию из украинского бюджета выделялось 25 млн грн, в этом году расходы составили около 1 млрд.

Жанровая палитра 2018-го разнообразна – комедии, драмы, мультфильм и даже исторический боевик. Многие киноленты, вышедшие в широкий прокат в этом году, стали дебютными режиссерскими работами и уже успели получить награды на международных кинофестивалях.

Что сняли украинцы в этом году и что из этого стоит посмотреть - в обзоре LIGA.net.