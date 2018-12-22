Что смотреть. Украинские фильмы-2018, которые нельзя пропустить

"Украинский кинематограф после долгого перерыва переживает возрождение", - сказал LIGA.net глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко. Пять лет назад на киноиндустрию из украинского бюджета выделялось 25 млн грн, в этом году расходы составили около 1 млрд.
Жанровая палитра 2018-го разнообразна – комедии, драмы, мультфильм и даже исторический боевик. Многие киноленты, вышедшие в широкий прокат в этом году, стали дебютными режиссерскими работами и уже успели получить награды на международных кинофестивалях.
Что сняли украинцы в этом году и что из этого стоит посмотреть - в обзоре LIGA.net.
(премьера - 9 мая 2018, продолжительность - 110 мин)
Военная трагикомедия режиссера Андрея Лозницы, совместного производства с Германией, Францией, Нидерландами и Румынией. В фильме о войне и жизни в Донбассе использованы документальные материалы и ролики из YouTube. В центре внимания 13 перетекающих один в другой эпизодов - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами – и идет война.
Задуман фильм был еще в 2014-м, когда война только начиналась. Сам режиссер описывает свою картину так: "Это гротеск и местами смешно, но за всем этим кровь. И это трагедия".
"Фильм "Донбасс" – это обратная сторона медали буйного видения Кустурицей хаотичной войны в бывшей Югославии. "Донбасс" несовершенное, но яркое достижение", - написал кинокритик издания The Guardian Питер Бредшоу.
Впервые "Донбасс" показали на кинофестивале в Каннах, в конкурсной программе "Особый взгляд" Лозница получил награду за лучшую режиссерскую работу, за "пронзительный взгляд на войну на его родине, в Украине". Фильм получил награды Национальной премии кинокритиков "Кіноколо", на фестивале европейского кино в Севилье, на индийском и каирском международных кинофестивалях.
В октябре "Донбасс" внесли от Украины в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" кинопремии Оскар, однако лента не прошла отбор в финальный список номинантов.
Бюджет фильма - 71,34 млн (Госкино - 16,7 млн грн, европейский фонд поддержки кинопроизводства Eurimages - €330 тыс).