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08.03.2019, 09:32

Евро WeekEnd: что смотреть на этих выходных в музеях Европы

Евро WeekEnd: что смотреть на этих выходных в музеях Европы - Фото
Фото: pixabay.com

В Европейских музеях бум выстовок, а у нас длинные выходные. LIGA.net попросила редактора сайта Kyiv Daily Вику Федорину выбрать главные

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Амстердам — Рембрандт

Рейксмузеум устроил выставку-блокбастер под названием "Весь Рембрандт". Можно увидеть  22 картины, 60 рисунков и более 300 лучших экземпляров гравюр Рембрандта. Да, ключевые шедевры и так находятся в постоянной экспозиции музея, но эта выставка — последняя возможность увидеть знаменитый "Ночной дозор" накануне его длительной реставрации (реставрировать будут несколько лет, сам процесс реставрации будет выставлен на обозрение, буквально, онлайн).

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Что: выставка "Весь Рембранд"

Когда: с 15 февраля по 10 июня

Где: Rijksmuseum, Museumplein/Museumstraat 1

Сайт и билеты - тут.

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Франкфурт-на-Майне — Тициан

Точнее, Тициан и венецианская живопись эпохи Возрождения, Штеделевский музей собрал около ста произведений живописи венецианских художников XVI-го века — Якопо Бассано, Джованни Беллини, Паоло Веронезе, Лоренцо Лотто, Якопо Тинторетто.

Среди тициановских работ  — "Мадонна с младенцем, святой Екатериной и маленьким Иоанном Крестителем", "Портрет Альфонсо д’Авалоса, в доспехе и с пажом", "Портрет молодого человека". На выставке участвуют картины не только из Германии, но и из Нидерландов, Италии, Австрии, Франции и США.

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Что: выставка "Тициан и эпоха Ренессанса в Венеции"

Когда: с 13 февраля по 26 мая

Где: Städel Museum, Schaumainkai 63

Сайт и билеты: тут.

Берлин — Андреа Мантеньи и Джованни Беллини

Эта совместная выставка  исследует взаимное влияние двух ключевых мастеров раннего Возрождения. Среди прочего — это редкая, исключительная возможность увидеть вместе значительное количество работ Андреа Мантеньи, довольно сильно разбросанных по разным музеям. Кроме произведений изобразительного искусства Мантеньи и Беллини, на выставке будут показаны работы их современников, а также материалы, связанные с написанием серии полотен Андреа Мантеньи "Триумф Цезаря". На выставке аншлаг, если вы не любите толпу на выставке, постарайтесь выбраться до обеда.

Что: выставка "Мантенья и Беллини. Мастера Ренессанса"

Когда: с 1 марта по 30 июня

Где: Staatliche Museen zu Berlin, Genthiner Str. 38  

Сайт и билеты: тут.

Кроме Ренессанса: На следующих выходных, с 16 марта в берлинском выставочном зале Amerika Haus (www.co-berlin.org) пройдет большая ретроспективная выставка выдающегося украинского фотографа Бориса Михайлова.

Штутгарт — Бэнкси

Государственной галерее Штутгарта удалось договориться о временном экспонировании одного из самых громких и знаковых произведений современного искусства в постоянной экспозиции музея. И теперь можно увидеть знаменитую работу Бэнкси "Любовь в мусорном баке". Помните ведь как картина, первоначально называвшаяся "Девочка с воздушным шаром" была разрезана встроенным в раму шредером во время аукциона Sotheby's сразу после объявления о ее продаже за миллион фунтов. Шутник.

Что: работа Бэнкси "Любовь в мусорном баке"

Когда: начиная с 7.03.2019

Где: Государственная галерея Штутгарта, Konrad-Adenauerstr. 30-32 

Сайт и билеты - тут.

Париж — Виктор Вазарели

В Центре Помпиду открылась первая ретроспектива выдающего венгерского художника и основоположника оп-арта (оптического искусства) Виктора Вазарели.  Она выстроена логично, хронологически и тематически, и проведет зрителей по трем сотням произведений, предметов и документов отца иллюзии, начнет с его формирования в рамках художника Баухауза и закончит  последними формальными инновациями: картинами, скульптурами, зданиями, архитектурными объединениями, рекламой…

Что: выставка "Вазарели, обмен формами"

Когда:  с 6 февраля по 6 мая

Где:  Centre Pompidou, Place Georges Pompidou

Сайт и билеты - тут.

Базель — ранний Пабло Пикассо

Фонд Бейелера привез в Базель выставку из Парижа, это 300 работ из музейных и частных коллекций по всему миру, включая Японию, Китай и Канаду, и ведущие музеи Европы и Америки. Среди шедевров — программная для "голубого" периода картина «Жизнь» из Музея искусств Кливленда, которую впервые выставляют во Франции, «Арлекин» из Метрополитен и "Обнаженная на красном фоне", принадлежавшая Маршану Полю Гийому (сейчас — парижскому Музею Оранжери).

Что: выставка раннего Пикассо, Blue and Rose period

Когда: с 3 февраля по 26 мая

Где:  Baselstrasse

Сайт и билеты - тут.

Вена — Коллекция князей Лихтенштейн

То, что собрали на выставку в Альбертине не так просто увидеть: это около сотни шедевров одной из крупнейших европейских частных (ключевое слово — княжеских) коллекций. Работы от раннего ренессанса в Италии до периода барокко, от венского бидермейера до историзма эпохи Макарта.

Что: "От Рубенса до Макарта"

Когда: с 16 февраля по 10 июня

Где: Галерея Альбертина, Albertinaplatz 1  

Сайт и билеты - тут.

Сразу после выходных еще одно открытие: Музей истории искусств откроет выставку одного из ключевых представителей абстрактного экспрессионизма Марка Ротко. 

Вика Федорина, создательница журнала Kyiv Daily и телеграм-канала о жизни и культурных событиях в Киеве

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Теги: выходные, искусство, музеи, выставки
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