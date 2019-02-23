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23.02.2019, 12:00
"Игра престолов", "Ведьмак", "Мандалорец": топ-10 сериалов-2019

В этом году поклонники телесериалов ждут выхода последнего сезона "Игры престолов" и "Теории большого взрыва", а также первого сериала из вселенной "Звездных войн". LIGA.net составила топ-10 самых ожидаемых новых сериалов и продолжений уже известных на основе рейтингов IMDb и MyShows.

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"Игра престолов" ("Game of thrones")

Выход восьмого и финального сезона культового сериала анонсирован на апрель этого года. Он будет состоять из шести, а не 10 эпизодов, поскольку бюджет каждой серии – выше, чем в предыдущих. События нового сезона отсутствуют в цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Книга, как ожидается, выйдет после эпизодов сериала. Кроме того, Мартин анонсировал создание еще двух приквелов - предыстории и продолжения. 

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специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
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Теги: Теория большого взрыва, Netflix, hbo, Игра престолов, телесериалы, сериалы, готэм
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