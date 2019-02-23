"Игра престолов", "Ведьмак", "Мандалорец": топ-10 сериалов-2019

В этом году поклонники телесериалов ждут выхода последнего сезона "Игры престолов" и "Теории большого взрыва", а также первого сериала из вселенной "Звездных войн". LIGA.net составила топ-10 самых ожидаемых новых сериалов и продолжений уже известных на основе рейтингов IMDb и MyShows.

Выход восьмого и финального сезона культового сериала анонсирован на апрель этого года. Он будет состоять из шести, а не 10 эпизодов, поскольку бюджет каждой серии – выше, чем в предыдущих. События нового сезона отсутствуют в цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Книга, как ожидается, выйдет после эпизодов сериала. Кроме того, Мартин анонсировал создание еще двух приквелов - предыстории и продолжения.