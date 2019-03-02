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02.03.2019, 08:51

Непопсовый WeekEnd: 12 выставок Киева, которые надо посетить

Непопсовый WeekEnd: 12 выставок Киева, которые надо посетить - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В начале весны Киеве необычно много выставок. Что не стоит пропускать? LIGA.net попросила редактора сайта Kyiv Daily Вику Федорину выбрать лучшие.

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Мыстецкий Арсенал  — "Дивовижні історії Криму"

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Это музейная, академическая выставка, какой ей и полагается быть. При этом это выставка, хорошая для детей, в ней много интерактивных изобретений — посмотреть, послушать, примерить, нажать. Плюс плакаты с комиксами от художников объединения Pictoric. Ханское золото, запах крымских трав, амфоры, соль и песок на губах. В этой выставке — украинский Крым. Много личного Крыма.

Время работы: до 5 мая; с 11:00 до 20:00, понедельник — выходной Где: Лаврская, 12

NAMU — "Явлення. Пам'ятки Братського монастиря"

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Реликвии Братского монастыря, история которого  начинается с 1615 года. Рака, кресты, фильмы, иконы. Оклады, графика, образа без киотов — сохраненные святыни. Музей по выходным проводит на их фоне лекции, историк Наталия Яковенко прочла свою лекцию об украинской иконе одна из первых. В эти выходные  — лекция о символизме и модерне (суббота, 12:00) и концерт Хореї Козацької (в воскресенье, в 16:00).

Время работы: до 31 марта; с 10:00 до 18:00

Где: Грушевского, 6

Карась Галерея — Василь Бажай DE-TERMINO 

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Львовский художник Василь Бажай похож на Дамблдора, не только внешне. Его живопись — нефигуративная, абстрактная, похожа на трехмерные математические функции и магические формулы.

Картины этой выставки созданы в 1995–1996 году, художник «отложил» их на следующий век, завершив в 2017-м, намекая на известную латинскую максиму: Vita brevis, ars longa "жизнь коротка, искусство - вечно".

Время работы: до 19 марта; понедельник—суббота с 11:00 – 19:00

Где: Андреевский спуск, 22а

ЩербенкоАртЦентр — Александр Ройтбурд  "День закоханих"

Ройтбурд — художник-философ и перформер-акционист. С ним очень повезло Одесскому художественному музею, в котором он директорствует (просто Ройтбурд этот музей любит, деятельно и заразительно) а нам, зрителям, повезло быть современниками художника, и наблюдать копии для подмены, философов в садах и парках и вот как сейчас, — тему любви (и всех ее оттенков — влюбленности, эротики, флирта.…). 

Время работы: до 16 марта; вторник – суббота с 11:00 до 20:00

Где: ул. Михайловская, 22В

Галерея Аrt 14 "Живопись, графика" Ирины Вышеславской

Все без исключения выставки в Аrt 14 — прекрасны, и точны. Каждая кажется  уникальной, неповторимой и созданной для этакого пространства. Ирина Вышеславская — дочь поэта Леонида Вышеславкого и переводчицы,  филолога и поэта Агнесы Балтаг. Она — художник киевский и парижский. В галерее выставлены ее рисунки, наброски, графика. При том, что Ирина — живописец, и это мощная, культурная и изящная живопись. Рисунки Вышеславской передают важное — они адресованы живым людям, в пространстве и во времени. И сделаны как дневник, хроника будней. Поэтому они передают атмосферу прошлых лет и сами становятся документами времени: вот переводчикк Борщевский читает свой перевод Шекспира. Его слушают художник Тиберий Сильваши и композитор Кругликов. Вот — Александр Мень. Вот — танцующие. А вот — рисунки из поездки по Буковине.

Время работы: до 13 апреля, среда-суббота с 13:00 до 19:00

Где: Михайловский переулок, 14

Галерея ТриптихАрт Максим Мазур "День Другий"

А эта выставка как раз откроется в субботу, в 17:00, и можно прийти на открытие и увидеться с молодым художником (и династией Мазур). Максим сам представляет собственную выставку:  "Картон, страницы книг, журналов, газет, бумажные пакеты из-под еды. Пожелтевшие карты, планы и чертежи, записи из блокнота. Мои наброски, зарисовки разных лет ... каждый отдельный рисунок хранит память, становится артефактом моей истории … они попали в мастерскую сначала как материал для коллажа, потом вклеивались согласно четко выстроенному приему, каждый новый слой закрашивался  и становился символом течения времени и цикличности жизни. Становился новым днем. Днем ВТОРЫМ".

Время работы: 2  марта (с 17:00) — 15 марта, 11:00 до 19:00

Где: Десятинная, 13

Аукционный Дом Дукат — Матвей Вайсберг "Ще не час писати зимові пейзажі?"

Матвей Вайсберг — рассказчик, но тут он созерцатель. А окно как метафора — центральная тема выставки. Оно тут и настоящее окно мастерской на Татарке, и свет, что позволяет работать, и способность видеть (смотреть из окна), и возможность оставаться невидимым, и граница между внутренним и внешним, и рамка картины, и картина как таковая.

Время работы: до 9 мая; с 12.00 до 19.00.

Где: ул. Владимирская, 5

Дом Мастер Класс — Алексей Бнлюсенко Пейзажна виставка "Гео… графія"

Это впечатления от поездок, дорожные истории (и истории), созерцание, взгляд наблюдателя — ландшафт, кроны деревьев, изгибы дороги, смены времени (утро-день-ночь) и освещения. Мы — лишь путники и наблюдатели, после нас будет все то же — дорога, изгиб, обочина, ветки. Белюсенко — это иногда (часто) украинский Куинджи. Красть не стоит.

Время работы выставки: до 19 марта; с 10:00 до 22:00

Где: ул. Богдана Хмельницкого, 57Б

Галерея White World  — "Перша Всеукраїнська Бієнале Левкасу 2019"

Почти 100 художников, прошедших конкурсный отбор, вывесят свои работы в  галерее "Білий Світ". Большие и маленькие, традиционные и современные, монохромные и разноцветные, все эти работы должны выполнить одну важную задачу — приблизить зрителя к старинной технике и традиции левкаса. Левкас — это название грунта. Классический рецепт левкаса: перед нанесением рисунка на доску она грунтуется несколькими слоями мела, желатина и масла. Это не просто выставка, а конкурс, победители биеннале пока неизвестны и равны.

Время работы: до 17 марта; вторник—воскресенье с 11:00 до 19:00.

Где: Пушкинская, 21а

Музей Шевченко — сразу два дела для пользователей:

"Катерина: Вкл/Викл. Нове прочитання"

Катерина возвращается в экспозицию. Музей представит обновленный зал, и выставку, в которой расскажет ее историю, ВЫКЛ — это  женщина выключена из некой условной общины за нарушение гендерной и социальной роли, которую ей определила общество. Екатерина ВКЛ —  значит, включена в литературную и художественную плоскость, в контексты, которые раскрываются, и формируют у зрителя целостное впечатление о теме женщины у Шевченко (На чьей стороне выступает поэт: униженной матери или традиционного общества?) Ну и сумки-сувениры музей приготовил отличные — и шрифт, и крой.

Время работы: всегда, это зал постоянной экспозиции

"Борис Рапопорт. Александр Бабак. Канев"

Канев — место творчества, студенческая база Академии искусств. Мы увидим Канев глазами художников разных поколений. Борис Рапопорт был в Каневе в 1940-1960-х годах, на выставке преимущественно его студенческие каневские работы. Александр Бабак был на каневской практике в 1979 году, и с тех пор все время к нему возвращается. И от его размашистости уносит крышу (буквально, встаньте перед его работой "Дах").

Время работы: до 19 марта, вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00

Где: бульвар Шевченко, 12

Галерея Волошин — Евгений Самборский  "СЕ 049201"

Живопись и коллаж художник объединил в одном полотне. Акриловыми красками на ткани изобразил различные растительные мотивы, приятные глазу зрителя. Его полотна похожи на произведения китайского мастера  и воспроизводят жизнь цветов, веток, ягод. Дополнены  композиции не менее красивыми денежными купюрами, банковскими картами, монетами, жетонами, паспортами — вещами, обозначающими материальную (бытовую) и правовую стороны человеческого существования в современном мире.

Время работы выставки: до 23 марта; среда-воскресенье 11:00–18:00.

Где: Терещенковская, 13

ПинчукАртЦентр Future Generation Art Prize 2019

Это выставка работ номинантов на международную премию для молодых художников. Согласно кураторской концепции  все проекты, представленные на конкурс, посвящены двум темам: археология будущего и трансформации личности в постоянно изменяющемся глобализированном мире. 21 художник, 17 стран мира — это интересно. Оцените свои силы и не спешите увидеть все и всех за один раз. Кстати, подробную экскурсию по выставке провел Киев Дейли.

 

Вика Федорина, создательница журнала Kyiv Daily и телеграм-канала о жизни и культурных событиях в Киеве

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Теги: киев, музеи, выставки
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