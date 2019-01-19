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19.01.2019, 09:01
Звездные войны, Стекло, Джон Уик 3. Топ-15 кинопремьер 2019 года

"Стекло", Новинки от Marvel, Джон Уик 3, экранизация романа Стивена Кинга, ремейк "Короля Льва", "Звездные войны" и многое другое. Что и когда посмотреть в этом году в кинотеатрах - в обзоре LIGA.net.

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"Две королевы" ("Mary Queen of Scots")

Премьера в Украине – 17 января

Биографическая драма, основанная на исторических событиях от британского режиссера Джози Рурка. В основе сюжета – труды историка Джона Гая "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии - королевы Шотландии" о Марии Стюарт, ее кузине Елизавете и борьбе за престол.

Автор сценария – Бо Уиллимон. Бюджет киноленты - $180 млн.

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Екатерина Лященко
специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
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Теги: мстители, звездные войны, стекло, люди икс, капитан марвел, фильмы 2019, кинопремьеры 2019, две королевы, кладбище домашних животных, лига справедливости
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