Звездные войны, Стекло, Джон Уик 3. Топ-15 кинопремьер 2019 года

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Премьера в Украине – 17 января
Биографическая драма, основанная на исторических событиях от британского режиссера Джози Рурка. В основе сюжета – труды историка Джона Гая "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии - королевы Шотландии" о Марии Стюарт, ее кузине Елизавете и борьбе за престол.
Автор сценария – Бо Уиллимон. Бюджет киноленты - $180 млн.