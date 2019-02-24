Евровидение как термометр украинского общества

Результати відбору мене розчарували. Maruv - трендова музика, але без особливого шарму. Вокалістка Анна Корсун застрибнула в образ, який легко продати, але важко знайти там щось для душі. Про Kazka варто сказати, що гурт офлайн шикарний, але йому бракує драйву наживо. Ще відзначу Yuko.

На мій скромний погляд вибагливого слухача, On the road Anna-Maria Opanasyuk - найхітовіша пісня відбору. Ідеально відточена композиція, шикарне стереоголосся, але ж їхнє небаження чітко сказати, чий Крим, таки знищила їхню ледь розпочату кар’єру.

Реклама

“Cкажи мені чий Крим і я скажу, хто ти. Мовчиш? Добре, тоді я сам”. Згадується, якщо ти не цікавишся політикою, це не означає, що політика не цікавиться тобою. Після перегляду їхнього інтерв’ю мої патріотичні почуття були ображені, які і багатьох з вас. Одразу спало на думку - спалити на вогнищі! Не допустити до конкурсу! Мама з медаллю за повернення Криму - це кінець будь-якої кар’єри. Вже можна було не співати. Рівень агресії рвав соцмережі. Наврядчи ми тепер згадаємо, що такі співачки взагалі були. Хіба поїдуть у Росію і навіть стануть поживою для пропагандистських каналів.

Охолонувши розумієш, що стратегічно, то ми нічого не домоглися і навіть не пройшли іспит з толерантності. Наскільки легко було пуститися цькувань, ніж сказати: "Добре, мовчіть. Ми це засуджуємо, але принаймні не будемо вас цькувати". Натомість, вилили всю лють і навіть поматюкалися в прямому ефірі. Це не європейський і не християнський підхід до тих, хто заблукав. Тепер можна жити коротенький період з думкою, що підрівняли газон.

Реклама

Та все ж таки, гадаю, українцям варто вчитися холодного прагматизму і оцінювати ризики своїх емоцій в масштабі країни. Крим завтра не повернеться, в НАТО і ЄС нас теж завтра не візьмуть. А нам сьогодні жити в цій країні, з цими людьми, у яких хитросплетені долі напіватних родин. І вони частіше трапляються у нашому житты, ніж конкурси з відбору на Євробачення.