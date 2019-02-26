Очень скучный "Оскар": некиношная социология и культурная война

1

У «Оскара» есть проблема. Смотреть его невыносимо скучно. Дело не в том, что у церемонии нет ведущего или, допустим, хромают музыкальные номера. Просто в Америке сейчас идет культурная война, а на «Оскарах» в основной номинации «Рома» соревновалась с «Зеленой книгой». Альфонсо Куарон против Питера Фаррелли.

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2

Я не пытаюсь умалить их таланты, но эта культурная баталия мне представляется настолько же увлекательной для Америки, насколько сейчас может быть увлекательна дискуссия о том, как правильно помешивать суп, - по часовой стрелке, или против часовой - то есть, не увлекательной абсолютно.

3

Как выглядит американская культурная война? В ней сшиблись две стороны, которые (очень условно) можно назвать «прогрессивной» и «консервативной». У каждой стороны свой нарратив, у каждой — медиа, которые ей симпатизируют.

4

Под словом «симпатизируют» я понимаю вот что: медиа делают акцент на тех событиях, что подтверждают их нарратив. Те события, которые противоречат их нарративу они или игнорируют, или преуменьшают их значение.

5

Нарратив «прогрессивной» стороны выглядит так. В Америке до сих пор существует «институциональный расизм» (он же «системный расизм»). Структуры власти, образование, наука, полиция, юриспруденция — все они выстроены богатыми белыми мужчинами с дипломами университетов Лиги плюща. Выстроили они их таким образом, чтобы сдавать все козыри «своим»: богатым, белым, с дипломами университетов Лиги плюща.

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6

От «институционального расизма» страдают чернокожие граждане Америки: у них хуже вертикальная мобильность, их чаще отчисляют из школ, они составляют непропорционально большую часть заключенных. Все это неявно санкционируется «сверху»: Дональд Трамп в кресле президента символизирует реванш уже не институционального, а бытового расизма; красная кепка MAGA (Make America Great Again) — тождественна белому колпаку Ку-Клукс-Клана.

7

Нарратив «консервативной» стороны выглядит так. Проблема существует, но корень вовсе не в «институциональном расизме»; «прогрессивные» идеологи перевернули все с ног на голову. Дело в том, что с середины 60-х годов у афро-американцев перестали быть нормой полные семьи, и теперь три четверти их детей рождается вне брака (у белых вне брака рождается меньше трети). Произошло это потому, что в начале шестидесятых, при Линдоне Джонсоне, федеральное правительство ввело пособия для матерей-одиночек, и малоимущей чернокожей женщине выгодней быть матерью-одиночкой, чем работать.

8

Судя по нескольким исследованиям американских социологов, уровень преступности (в пределах района, квартала, города) связан с тем, сколько детей растет без отца. Чернокожие в самом деле составляют непропорционально большую часть заключенных в тюрьмах. Но не из-за «системного расизма» судебной системы, а потому что они совершают непропорционально большую часть краж, грабежей и убийств.

9

Последняя вспышка культурной войны — это история актера Джусси Смоллетта, которая разворачивалась накануне оскаровской церемонии. Смоллетт — чернокожий и, одновременно, гомосексуал. Если верить «прогрессивному» нарративу, в Америке эпохи Дональда Трампа он не может чувствовать себя в безопасности: в стране растут бытовой расизм и гомофобия, а «система», по умолчанию, настроена против чернокожих. Поэтому, когда Смоллетт заявил в полицию Чикаго, что 29 января на него напали двое белых в кепках MAGA, избили, накинули на шею веревку, и плеснули в лицо отбеливателем с криками «это наша страна» — его история немедленно выстрелила в «прогрессивных» медиа. Она так хорошо ложилась в нужный «прогрессивным» медиа нарратив, что они раздули ее прежде, чем стали известны все обстоятельства.

10

Неделю-полторы на примере Смоллетта спикеры «прогрессивных» медиа объясняли, как Трамп и «консервативные» политики ведут Америку в пропасть. Смоллетт дал несколько интервью. Через несколько недель оказалось, что Смоллетт инсценировал нападение.

11

Ирония заключается в том, что несколько месяцев назад «прогрессивные» медиа допустили ровно такую же ошибку. Они поторопились раздуть историю про «школьников-расистов» из католической школы: те, мол, оскорбили престарелого индейца племени Омаха. Школьников откровенно травили, пока не выяснилось, что школьники никого не оскорбляли, напротив — оскорбляли их. Почему медиа определили их в злодеи? Потому что на них были кепки MAGA.

12

Важный аспект культурной войны — это состояние государственных американских школ. Дело в том, что в американской системе образования действует система «позитивной дискриминации» для выходцев из черных гетто. Таких учеников практически невозможно отчислить за неуспеваемость, или даже просто отстранить от занятий. Чтобы после школы поступить в колледж им требуется меньше баллов в тесте SAT.

13

Подростки из черных гетто ненавидят систему, которая назначила их людьми второго сорта и мстят ей единственным доступным им образом: они открыто саботируют учебный процесс, причем для всех. Из-за этого американские государственные школы превратились в учреждения полу-пенитенциарного типа, получить знания в них невозможно, а их чернокожие выпускники не могут поступить в приличные колледжи. Неважную статистику успеваемости меньшинств «прогрессивные» медиа объясняют «институциональным расизмом».

14

На прошлой неделе издание Quillette опубликовало колонку учительницы, которая работала в трех государственных школах Нью-Йорка. Девять лет она пыталась преподавать французский язык и уволилась после того, как один из чернокожих учеников пообещал «поставить ее на перо». У статьи 15k шеров в фейсбуке, 600 комментариев только на сайте и еще несколько тысяч на reddit. (theБабель публиковал краткий пересказ)

15

Вот что сейчас бомбит в Америке. А теперь смотрим на оскаровскую номинацию «лучший фильм» этого года. Там три фильма на расовую тематику: «Зеленая книга», «Черная пантера» и «Черный клановец». Ни один не касается нынешней культурной войны. Ни один не оспаривает доминирующий в «прогрессивных» кругах нарратив. «Зеленая книга» — это самое аккуратное, самое нейтральное, самое безопасное касание темы расизма, какое только можно представить. Теплое, как одеяло.

16

Интересно ли кому-то смотреть, как дают награду одеялу?

(Источник - блог автора)

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