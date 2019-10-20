Почему украинская литература пока не вышла на международный рынок

16 октября стартовала Франкфуртская книжная ярмарка. Более 7000 экспонентов из 100 стран собрались на международной арене, чтобы представить миру свои новинки. Уже в четвертый раз присоединилась к масштабному литературному событию мира Украина - представила прозу, поэзию и детские книги отечественных авторов на национальном стенде.

Впервые Украина была представлена на ярмарке в 2015-ом: стометровый стенд, несколько издателей и посетители - случайные прохожие. Книгораспространители ехали в Германию, чтобы купить права на бестселлеры и новинки мировой литературы - произведения американских, английских авторов.

С тех пор многое изменилось. Стенд расширился, делегация увеличилась, а визитеры стали более заинтересованными. И главное: теперь украинские издатели во Франкфурте не только спрашивают, но и предлагают. По состоянию на сейчас только наше издательство продает права на перевод произведений украинских писателей в 26 стран мира.

Много ли это по сравнению с предыдущими годами? Да. Достаточно это, учитывая потенциал отечественной литературы? Нет. Несмотря на то, что наши авторы создают немало качественных произведений, а издатели и волонтеры прилагают много усилий к тому, чтобы эти произведения стали известными в мире, украинская литература для европейцев и американцев - все еще экзотика. Так в чем же дело?

В 2017 году правительство Норвегии поддержало издание 538 произведений отечественных авторов на 44 языках. Это 538 повествований о прошлом страны, о ее культурных и исторических деятелях, о ее быте и традициях. Грузинские власти с 2010 года финансируют перевод и печать книг на иностранных языках специально для Франкфуртской ярмарки. В результате в 2018 году страна стала почетным гостем на наиболее масштабном литературном событии в мире. Что тем временем происходит в Украине? Перевод книг на иностранные языки не поддерживается, финансирование Института книги в 2020-ом может быть сокращено. Глобальной поддержки книжного дела нет ни внутри страны, ни снаружи. Диалог с властью продолжается, чиновники слушают, но слышат ли? Проблема, которая возникла не сегодня, очевидно, не будет решена завтра.

Так есть ли шансы у отечественных авторов на мировое признание? Уверена, что да. В течение последних лет мы сделали немало шагов вперед. Без государственной поддержки, за счет собственных сил и средств. Сильное сообщество издателей, волонтеров, общественных и культурных деятелей выводит наши книги в международную плоскость. Постепенно, но выводит. И именно это сообщество имеет веру в талант отечественных писателей, в их право на известность за пределами страны, в огромный потенциал национальной культуры. Эта вера впоследствии даст свои плоды - рано, при условии государственной поддержки, или поздно, за счет собственных усилий.