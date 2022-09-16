Учите детей по образовательной программе РФ? Что ждет украинских учителей-коллаборантов

На днях Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о задержании на освобожденной территории Харьковской области коллаборантов и российских учителей, приехавших преподавать в Украину по российской образовательной программе. Но Офис генпрокурора отрицал этот факт. Поэтому, вероятно, речь идет о фейке. Но в любом случае вопрос об ответственности преподавателей, сотрудничающих с оккупантами, актуален.

СМИ сообщают о единичных случаях приезда и преподавания в Украину на оккупированных территориях российских учителей. В основном там российскую учебную программу начали преподавать украинцы. Пока не понятно, каких масштабов это явление. Из разных источников можно понять, что не массовое.

То есть преподавать на оккупированных Россией украинских территориях по российским учебным программам – преступление или нет? Преступление. Но понимание, как это должно работать с юридической точки зрения, формируется именно сейчас.

Опасность в том, что детям покажут картину мира, очень отличающуюся от реальности и враждебную Украине. Дети могут легче подвергаться пропаганде и манипуляциям.

Одна из Женевских конвенций – Конвенция о защите гражданского населения во время войны, которую ратифицировала Украина, — устанавливает, что оккупационное государство должно способствовать надлежащему функционированию учреждений, ответственных за заботу о детях и их образовании.

Если учреждения окажутся неспособными обеспечить содержание и образование детей, оккупационное государство должно обеспечить учебный процесс детям, утратившим родителей или разлученными с ними в результате войны и не имеющим возможности получить попечительство со стороны близкого родственника или друга.

Обучение, по возможности, должно осуществляться педагогами их национальности, языка и религии.

Разумеется, Россия не выполняет эти требования: препятствует работе учебных заведений и учителей, которые преподают по украинской учебной программе. Страна-оккупант не то что не обеспечивает, а наоборот, препятствует обучению детей специалистами, которые близки им в вопросах культуры, языка и традиций.

Но, вероятно, в Женевской конвенции речь идет о требованиях к выполнению административных функций, то есть того, что должны делать оккупационные власти (организация заботы о детях, которые утратили родителей или разлучены с ними, обучение этих детей), а не исполнительных — собственно оказание образовательных услуг, того, что должны делать учителя.

Поэтому вряд ли российским учителям, даже если они приехали на территорию Украины промывать мозги украинским детям, можно инкриминировать нарушение законов и обычаев войны.

Но их можно наказать за:

1. Соучастие в коллаборационизме (статья 111-1 УК Украины) — если они оказывают помощь украинским учителям-коллаборантам или руководят ими (об этом ниже).

2. Статья 332-2 УК Украины – незаконное пересечение государственной границы Украины с целью нанесения вреда интересам государства.

3. Статья 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (безусловно, преподаватели русского языка не бегают по Херсону с автоматами, но могут совершать публичные призывы или распространение материалов с призывами к нарушению территориальной целостности Украины).

4. Статья 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. Эта статья тоже появилась весной с началом полномасштабной войны.

Что угрожает учителям, являющимся украинскими гражданами

Весной Уголовный кодекс был дополнен статьей 111-1 УК Украины "Коллаборационная деятельность".

Коллаборационист — давно забытое, можно было подумать, слово, которое означает личность, сотрудничающую с оккупационными властями в ущерб своему государству.

Среди прочего статья "Коллаборационная деятельность" предусматривает ответственность за пропаганду в учебных заведениях с целью содействия вооруженной агрессии против Украины, установлению и утверждению временной оккупации части территории Украины, избеганию ответственности за осуществление государством-агрессором вооруженной агрессии против Украины, внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях.

Ответственность за коллаборационизм может нести только гражданин Украины. Перечисленное может караться исправительными работами, арестом, лишением свободы до трех лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет.

То есть коллаборанта можно лишить права преподавать сроком до 15 лет.

Статья предусматривает ответственность и за преподавание по российским стандартам образования (в РФ действительно есть государственные образовательные стандарты для разных этапов обучения) и за пропаганду в школах.

Иностранные граждане не могут нести ответственность по этой статье в качестве исполнителей. Но они могут быть соучастниками – пособниками, подстрекателями или организаторами.

При практической оценке ситуации возникает вопрос: как оценивать действия учителей, действовавших под физическим или психологическим принуждением, например под влиянием угроз жизни родственников.

В таком случае используют правила Уголовного кодекса относительно крайней необходимости (т.е. ситуацию, когда человек совершил преступление, пытаясь предотвратить большую опасность, и других способов сделать это не было).

Поэтому при рассмотрении подобных дел часть обвиняемых займет позицию о том, что они не могли отказаться от преподавания, потому что им угрожала опасность, а также им или их родным угрожали. Эти дела будут крутиться вокруг вопросов о том, имел ли человек, которого заставляли преподавать в школе, возможность избежать участия в промывании мозгов детям и не пострадать самому — например, выехать с оккупированной территории или написать заявление об увольнении. И опасность, которая ему угрожала, была больше, чем тот вред, который он нанес.

Проблемой также является проведение расследования по такому количеству потенциальных преступников в принципе. Уже на этом этапе украинские правоохранители зарегистрировали десятки тысяч уголовных производств, связанных с войной. И физическая способность расследовать все эти дела сомнительна просто из-за их объема.

Позитив в том, что у преступлений "нарушение законов и обычаев войны", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "коллаборационная деятельность" нет срока давности в принципе. Поэтому правоохранительные органы не ограничены по времени, когда они могут расследовать это и привлечь преступников к ответственности.

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