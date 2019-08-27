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27.08.2019, 17:35

Украина и Независимость: зарубежный взгляд

Украина и Независимость: зарубежный взгляд
Генеральный директор издательства Vivat

Обзор книг иностранных авторов об Украине, ее истории и ее независимости (укр.)

Україна розташована на межі ціннісно різних світів. Багато футурологів, відомих у всьому світі, говорили про геополітичну важливість України. Збігнєв Бжезинський вдало підкреслював, що “без України Росія перестає бути євразійською імперією” – втрачає свою могутність. 

До Дня Незалежності вирішила зібрати книги закордонних авторів про Україну, її історичну та політичну важливість, які вартують уваги. 

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Енн Епплбом, “Червоний голод: війна Сталіна проти України” 

Енн Епплбом “Червоний голод: війна Сталіна проти України”

Відома американо-британська журналістка та письменниця, лауреатка Пулітцерівської премії, Енн Епплбом багато пише про Україну та злочини радянського режиму. Одна з її найновіших робіт – “Червоний голод: війна Сталіна проти України”. В цій книзі Енн вдало поєднує академічну неупередженість з розумінням того, яке саме значення мав Голодомор для українського народу. В книзі зібрані документи, персональні історії та свідчення очевидців. Цікаво також те, що Епплбом також не випускає з поля зору історичний контекст: український визвольний та антикомуністичний рухи. Головна ідея книги наступна: штучний голод та репресії проти інтелігенції в тогочасній Україні – реалізація наміру Сталіна та його прибічників по знищенню нашої країни. І все чому? Бо боялися повторення події 1917-1920 років: коли українські селяни протестували проти колективізації, і СРСР майже втратили Україну як частину Союзу. Книга була перекладена у “Нашому форматі”: її можна почитати як англійською, так і українською. 

Це не єдина книга про Україну з-під пера Епплбом: “Між Сходом та Заходом” – робота про подорожі Україну, Білоруссю та країнами Прибалтики.  

 

  

Сергій Плохій “Брама Європи. Історія України”
Сергій Плохій, “Брама Європи. Історія України”

Сергій Плохій – професор Гарвардського університету, україно-американський письменник та історик. У фокусі його робіт – історія України, Східної Європи та “холодна війна”. 

“Брама Європи” одна з його найбільш відомих книг. По суті, це – історія України через призму формування нації та впливу українців на різні історичні події: від часів скіфів до сьогодення. Звісно, якщо ви читали історію України у викладенні Ореста Субтельного, навряд чи знайдете щось нове для себе у цій книзі. Книгу переклали у “Клубі сімейного дозвілля”.

Також Плохій – автор книги про Чорнобильську трагедію: на базі нещодавно розсекречених архівів, він покроково розповідає читачеві про події до, під час та після вибуху на Чорнобильській АЕС. Ще одна цікава книга з-під пера цього автора – про інший період історії України: козаччину. “Козацький міф. Історія і націєтворення в епоху імперій” описує один з відомих загадок української історії: “Історію Русів”. Вишукуючи відповіді на питання, які ставить цей документ, Плохій веде читачів стежками загадок та відкриттів часів козаччини.  

  

  

  

Юрій Лібер, “Тотальні війни: творення модерної України в 1914—1954 роках”
Юрій Лібер, “Тотальні війни: творення модерної України в 1914—1954 роках”

Юрій Лібер – викладач кафедри історії Університету Алабами в Бірмінгемі та автор книжок “Aleхander Dovzhenko: A Life in Soviet Film” та “Soviet Nationality Policy, Urban Growth, and Identity Change in the Ukrainian SSR, 1923-1934”.

Його дослідницькі й викладацькі інтереси: радянська і пострадянська історія, формування національної ідентичності, процеси демократизації в Україні ХХ століття.

В “Тотальних війнах” автор переконливо пояснює, що дві світові війни, революції, голод, геноциди й чистки, які протягом першої половини ХХ століття спустошували Європу, не тільки мали катастрофічні наслідки, а і формували світ таким, яким ми знаємо його сьогодні. У фокусі автора – творення української нації в той період та вплив минулих подій на сучасну Україну. Переклали у видавництві "Vivat".

  

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Теги: друковані видання, історія, Україна
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