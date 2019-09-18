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18.09.2019, 11:09

Бюджет-2020, украинская фабрика троллей, землю фермерам. Что вам надо знать этим утром

Бюджет-2020, украинская фабрика троллей, землю фермерам. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, и рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня среда, 18 сентября. Погода облачная, +9-+14, курс доллара 24.76. Каждое утро мы выбираем главные новости, события и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Фермерам помогут купить землю.

 В правительстве подготовили законопроект о рынке земли, разрешив фермерам покупать землю наравне с крупными компаниями. Законопроект будет подан на рассмотрение Рады до 1 октября.

 Как будет выглядеть механизм покупки земли:

  1. Государственные земли будут продаваться через аукционы.

  2. Продаваться будет только та земля, которая зарегистрирована в кадастре (к середине 2020 года он будет наполнен более чем на 85%).

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  3. Ограничения по концентрации земли будет 15% в пределах области и 0,5% в пределах страны для связанных лиц.

  4. На компенсацию кредитов фермерам под покупку земли в проекте госбюджета-2020 заложено 4,4 млрд грн.

  5. Кроме госбанков кредитовать желающих купить землю фермеров смогут международные финансовые институты, а также другие доноры, которые с целью запуска полноценного рынка земли создадут специальный фонд. 

  6. Компенсацию по кредиту можно получить после оформления сделки и предоставления соответствующих документов по месту регистрации компании.

  7. Размер компенсации определяется учетной ставкой Национального банка Украины (сейчас это 16,5%). То есть, 16,5% компенсирует государство, а разницу около 5% - сам фермер. 

Facebook обезвредил в Украине фабрику троллей. Главные жертвы – сайты Znaj.ua и Politeka 

Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели кампании по дезинформации.

В общей сложности было удалено 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн подписчиков. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись. Среди удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser.

Удаленные аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. В общей сложности эта фирма потратила $1,6 млн на рекламу постов.

PR-компания занималась политической рекламой и раскруткой политиков в FB. Фирма работала с разными политиками и бизнесом.

LIGA.net связалась с бывшими руководителями компании, но те заявили, что ни о какой Pragmatico ничего не слышали и никогда там не работали. Пять опрошенных редакцией PR-специалистов на рынке никогда ничего не слышали о Pragmatico. 

Что будет в бюджете-2020.


Украинский парламент поставил рекорд по срокам внесения проекта бюджета на 2020 год. И, хотя в Кабмине уверены, что к окончательной редакции многое в нем может измениться, некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

В следующем году немного вырастет минимальная зарплата (4 723 грн) и пенсия (1 769 – 17 690 грн), при этом снизится, относительно бюджета прошлого года, расчетный курс доллара (28,2). Рост экономики заложен на уровне 3,3%, а инфляцию, госдолг и дефицит бюджета правительство намерено уменьшить. 

Что еще стоит знать этим утром:

  1. Вчера утром мы рассказывали о поджоге дома экс-главы Валерии Гонтаревой. Вот что известно к сегодняшнему утру:

  • У полиции осталась только одна версия – умышленный поджог. На видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек перебросил через забор два чемодана, потом бросил зажигательное устройство.

  • На месте пожара полиция нашла светошумовую ракету.

  • Гонтарева называет происходящее политическим давлением и подозревает двоих человек – бывшего собственника ПриватБанка Игоря Коломойского и главу администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова.

  • Коломойский намекнул, что пожар может быть выгоден самой экс-главе НБУ в свете открытых против нее дел в Украине.

    2. У Конституционного суда новый глава - Александр Тупицкий. На этом посту он заменил Наталью Шапталу. Глава суда избирается только на один трехлетний срок. В суде напомнили, что Тупицкий был назначен судьей КСУ в мае 2013 года по квоте президента.

    3. Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных. Иск против Одесского цирка подала Госэкоинспекция Одесской области. Коммерческий директор цирка не согласен с претензиями инспекции и заявил, что на балансе цирка животных нет, они лишь временно пребывают на территории цирка, так как принадлежат частным владельцам, которые и должны нести ответственность за их содержание.

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Теги: конституционный суд, законопроект, валерия гонтарева, госбюджет-2020
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