Бюджет-2020, украинская фабрика троллей, землю фермерам. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!
Сегодня среда, 18 сентября. Погода облачная, +9-+14, курс доллара 24.76. Каждое утро мы выбираем главные новости, события и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.
В правительстве подготовили законопроект о рынке земли, разрешив фермерам покупать землю наравне с крупными компаниями. Законопроект будет подан на рассмотрение Рады до 1 октября.
Как будет выглядеть механизм покупки земли:
Государственные земли будут продаваться через аукционы.
Продаваться будет только та земля, которая зарегистрирована в кадастре (к середине 2020 года он будет наполнен более чем на 85%).
Ограничения по концентрации земли будет 15% в пределах области и 0,5% в пределах страны для связанных лиц.
На компенсацию кредитов фермерам под покупку земли в проекте госбюджета-2020 заложено 4,4 млрд грн.
Кроме госбанков кредитовать желающих купить землю фермеров смогут международные финансовые институты, а также другие доноры, которые с целью запуска полноценного рынка земли создадут специальный фонд.
Компенсацию по кредиту можно получить после оформления сделки и предоставления соответствующих документов по месту регистрации компании.
Размер компенсации определяется учетной ставкой Национального банка Украины (сейчас это 16,5%). То есть, 16,5% компенсирует государство, а разницу около 5% - сам фермер.
Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели кампании по дезинформации.
В общей сложности было удалено 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн подписчиков. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись. Среди удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser.
Удаленные аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. В общей сложности эта фирма потратила $1,6 млн на рекламу постов.
PR-компания занималась политической рекламой и раскруткой политиков в FB. Фирма работала с разными политиками и бизнесом.
LIGA.net связалась с бывшими руководителями компании, но те заявили, что ни о какой Pragmatico ничего не слышали и никогда там не работали. Пять опрошенных редакцией PR-специалистов на рынке никогда ничего не слышали о Pragmatico.
Украинский парламент поставил рекорд по срокам внесения проекта бюджета на 2020 год. И, хотя в Кабмине уверены, что к окончательной редакции многое в нем может измениться, некоторые выводы можно сделать уже сейчас.
В следующем году немного вырастет минимальная зарплата (4 723 грн) и пенсия (1 769 – 17 690 грн), при этом снизится, относительно бюджета прошлого года, расчетный курс доллара (28,2). Рост экономики заложен на уровне 3,3%, а инфляцию, госдолг и дефицит бюджета правительство намерено уменьшить.
Вчера утром мы рассказывали о поджоге дома экс-главы Валерии Гонтаревой. Вот что известно к сегодняшнему утру:
У полиции осталась только одна версия – умышленный поджог. На видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек перебросил через забор два чемодана, потом бросил зажигательное устройство.
На месте пожара полиция нашла светошумовую ракету.
Гонтарева называет происходящее политическим давлением и подозревает двоих человек – бывшего собственника ПриватБанка Игоря Коломойского и главу администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова.
Коломойский намекнул, что пожар может быть выгоден самой экс-главе НБУ в свете открытых против нее дел в Украине.
2. У Конституционного суда новый глава - Александр Тупицкий. На этом посту он заменил Наталью Шапталу. Глава суда избирается только на один трехлетний срок. В суде напомнили, что Тупицкий был назначен судьей КСУ в мае 2013 года по квоте президента.
3. Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных. Иск против Одесского цирка подала Госэкоинспекция Одесской области. Коммерческий директор цирка не согласен с претензиями инспекции и заявил, что на балансе цирка животных нет, они лишь временно пребывают на территории цирка, так как принадлежат частным владельцам, которые и должны нести ответственность за их содержание.