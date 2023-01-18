Добить империю. Какие именно санкции нанесут сокрушительный удар по России в 2023 году

"Мы можем и должны убить их ракетно-беспилотную промышленность массированным санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", – написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время последней массированной ракетной атаки.

Санкционная эпопея длится не первый день. В прошлом году государство-агрессор стало рекордсменом по количеству наложенных на него ограничений, опередив Иран, Северную Корею, Сирию и Венесуэлу. Но уничтожить российскую экономику в течение 2022 года не удалось. LIGA.net разобралась, что пошло не так в прошлом году и какие санкции ждут россиян в следующем.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Тактика тысячи порезов

Ответить на вопрос, насколько успешными оказались санкционные усилия коллективного Запада, не так-то просто. Если эффективность определять только по количественным показателям, то очень успешным. Если же по любому другому критерию – не очень.

Первые экономические меры, направленные на прекращение войны России против Украины, были введены в 2014 году. Тогда же начала формироваться санкционная коалиция, которая сегодня состоит из более чем 40 государств. Львиная доля ограничений, которые были введены с 2014 по 2022 год, касалась отдельных физических и юридических лиц.

После полномасштабного вторжения главная цель санкций – экономика государства-агрессора как таковая. Весной 2022 года своеобразным штабом экономистов стала группа Ермака-Макфола. Как следует из названия, ее возглавили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и профессор Стэнфордского университета, посол США в РФ в 2011-2014 годах Майкл Макфол.

Группа Ермака-Макфола – это, образно говоря, зонтик, объединяющий экспертов и исследовательские центры, рассеянные по разным странам. Мониторинг ситуации на санкционном фронте осуществляет KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики).

С апреля прошлого года почти каждый день появляются новости об очередных пакетах ограничений, изоляции российских финучреждений от мировых банковских систем, расширении санкционного списка в отношении физических и юридических лиц. Профессор Калифорнийского университета в Беркли, член международного академического совета KSE Юрий Городниченко окрестил такой подход тактикой тысячи порезов.

Количество так и не перешло в качество. Нельзя сказать, что по итогам года эти удары критически отразились на основных макроэкономических показателях росэкономики

Речь идет об астрономических цифрах. Заблокировано около половины золотовалютных резервов агрессора – более $300 млрд. Заморожены счета российских олигархов: в ЕС – на €19 млрд, в США – на $30 млрд (здесь и далее данные KSE Institute). В течение года Москва была вынуждена продавать нефть с дисконтом в $30–35 за баррель, что стоило ей $50 млрд выручки.

Многочисленные технологические запреты приводили к многодневным остановкам целых отраслей промышленности (в частности, авиационной и автомобильной). В результате санкций российская экономика почти лишена возможности привлекать внешние инвестиции.

Но, к сожалению, это тот случай, когда количество так и не перешло в качество. Нельзя сказать, что по итогам года эти удары критически отразились на основных макроэкономических показателях росэкономики.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Медведь искусан, но жив

Дефицит федерального бюджета РФ за 2022 год составил около $46 млрд. Много это или мало? В абсолютных цифрах вроде бы много, но в отношении ВВП России – копейки. Которые легко перекрываются незначительным увеличением налоговой нагрузки или печатным станком: $46 млрд это всего 2% ВВП.

По подсчетам МВФ, падение ВВП России в 2022 году – около 3%. Подобные дисбалансы в росэкономике в последний раз наблюдались в 2020 году во время кризиса. И они не были слишком болезненными для населения.

Ничего такого, что нельзя было бы залечить с помощью грамотного использования печатного станка

Банковский эксперт CASE Украина, экс-начальник управления макропруденциальной политики НБУ Евгений Дубогрыз в комментарии для LIGA.net так охарактеризовал состояние государственных финансов России: "Медведь искусан точечными санкциями, но жив и агрессивен. Несовместимых с жизнью травм пока нет. Ничего такого, что нельзя было бы залечить с помощью грамотного использования печатного станка".

Интересно, что в начале марта 2022 года эксперты, опрошенные Центробанком России, ожидали падения ВВП на уровне 8% по итогам года. То есть, результат для Кремля оказался значительно лучше экономических рисков, которые он закладывал в начале большой войны. Это болезненно сознавать, но такова реальность.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Голодных бунтов не будет

Отразилась ли вообще война на российских домохозяйствах? Несмотря на значительные колебания рубля в декабре, обвала денежной единицы не произошло. По данным Федеральной службы государственной статистики, реальные доходы подданных России за девять месяцев 2022 года упали всего на 1,7%. Можно ли верить этой цифре? Не факт.

Поскольку потребление населения сократилось гораздо больше: розничный товарооборот упал на 10% по сравнению с прошлым годом. По мнению члена группы Ермака-Макфола, российского экономиста, профессора Парижского института политических исследований Сергея Гуриева, именно последний показатель является одним из индикаторов экономического здоровья.

Если верить Росстату и росСМИ, население страны-агрессора в первые дни войны выгребало из банков доллары, из магазинов продукты, а затем начало экономить на всем, кроме водки (рост продаж крепкого алкоголя – 6%). Россияне немного обеднели, но критического роста нищеты не произошло.

Вспомните советское время: какие были дефициты, но разве это мешало производить оружие? Так и в современной России: не будет у них памперсов или презервативов, но они будут терпеть

"Население России прекрасно понимает взаимосвязь своих экономических проблем и войны. Если бы не понимали, то не побежали бы 24 февраля снимать валюту, – говорит Евгений Дубогрыз. – Но надеяться, что это приведет к протестам, думаю, не стоит. Вспомните советские времена: какие были дефициты, но разве это мешало производить оружие? Так и в современной России: не будет у них памперсов или презервативов, но они будут терпеть".

Общий вывод неутешителен. Несмотря на колоссальные усилия и определенные тактические победы, основная цель санкционной коалиции пока не достигнута.

Это, конечно, не повод утверждать, что санкции совсем не работают. Они работают, но недостаточно эффективно. В условиях мировой рыночной стихии их последствия иногда оказываются непредсказуемыми и парадоксальными.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Три парадокса росэкономики

Парадокс первый: когда только начали появляться дорожные карты, связанные с ограничениями на российские энергоносители, это привело к паническим настроениям на мировых рынках. И, как следствие, – к значительному росту цен на нефть и газ. Эксперты KSE Institute констатируют: в первые месяцы полномасштабной войны цены на нефть и газ подскочили, обеспечив в течение года почти $350 млрд дохода для Москвы.

Однако сверхприбыли не вечны. Уже в январе 2023 года мировая цена на нефть марки Urals (именно эта марка – основа российского экспорта) упала, а в последнее время ее стоимость колеблется вокруг отметки $40. Для сравнения: в июле прошлого года было $90.

Парадокс второй: выход большинства международных компаний с российского рынка, а также некоторые санкционные ограничения привели к существенному сокращению импорта в Россию. С точки зрения Сергея Гуриева, вызванные этим изменения внешнеторгового сальдо парадоксальным образом укрепили рубль. Если говорить простыми словами: российским компаниям просто не на что было тратить свободно конвертируемую валюту.

В первые месяцы полномасштабной войны цены на нефть и газ подскочили, обеспечив за год почти $350 млрд дохода для Москвы

Парадокс третий: незначительное падение ВВП – около 3%. Сергей Гуриев убежден, что во время войны этот макроэкономический показатель становится недостаточно информативным, поскольку спад ВВП государство-агрессор компенсирует за счет военных госзаказов.

Наращивается производство, к примеру, снарядов. Стоимость этих "товаров" прилагается к общему валовому продукту. Однако к реальному экономическому развитию и процветанию это отношения не имеет.

Все оборонные расходы в российском бюджете засекречены. Член группы Ермака-Макфола, бывший первый заместитель главы Центробанка России Сергей Алексашенко считает, что военные расходы России в 2022 году достигли 5% ВВП. Это максимальный показатель за весь постсоветский период.

Можно долго перечислять причины того, почему международные санкции все еще не отразились на макропоказателях российской экономики. В частности, партнерство России с азиатскими странами (Китай, Индия, Турция) не позволяет создать мировой картель покупателей нефти.

Главная же проблема в том, что западные государства действуют медленно и проявляют нерешительность. Эмбарго и ограничение цен на российскую сырую нефть были введены только в декабре 2022 года. Но даже это ограничение не нанесет серьезного вреда агрессору.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Основная проблема

Без новейших технологий, без промышленного импорта и без креативного класса экономика России продолжит деградировать. Но есть риск, что медленно. Настолько медленно, что это не будет иметь серьезных последствий для боеспособности российской армии в следующем году.

Плановый дефицит бюджета на 2023 год – на уровне 2% ВВП. Прогнозная инфляция – 5,5%. Снижение ВВП – 2,5%. Коллапса не предполагается. Впрочем, есть нюанс.

Уровень ВВП в условиях войны, как уже отмечалось, – не слишком информативный показатель. Как и вообще папочка под названием "Федеральный бюджет России". Это, скорее, инструкция для российских медиа. Гораздо интереснее другая бумажка.

В сентябре прошлого года в руки журналистов информагентства Bloomberg попал отчет, рассматриваемый на закрытом заседании российского правительства. Отчет был посвящен влиянию международных санкций на росэкономику. Согласно документу, Россия подходит к долгой и глубокой рецессии.

Государство-агрессор пытается действовать рационально: ищет внутренние резервы, прорабатывает разные стратегии

В нем расписаны три сценария развития внутреннего кризиса. Базовый сценарий предполагает снижение ВВП на 8,3% по сравнению с 2021 годом, а стрессовый – минус 11,9%. Анализируется влияние санкций на разные отрасли экономики. Предполагается потеря 200 000 IT-специалистов. Расписаны риски, связанные с нехваткой импорта в аграрном секторе, на транспорте, в машиностроительной отрасли.

Экономический блок российского правительства не склонен к самообману. Государство-агрессор пытается действовать рационально: ищет внутренние резервы, прорабатывает разные стратегии. Для Украины и западных стран это означает только одно: санкции должны быть настолько жесткими, чтобы превзойти ожидания россиян.

А с этим проблема. Напомним, что в начале войны Центробанк ожидал от мирового сообщества санкционный удар мощностью в 8% российского ВВП. Но вместо настоящего удара Кремль получил легкую оплеуху.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Что дальше

К уже существующим санкциям будут добавляться новые. По всей вероятности, увеличится количество росбанков, которых отключат от SWIFT. Хотя полноценная финансово-экономическая (как и торговая) блокада России невозможна, поскольку, как уже отмечалось, в санкционную коалицию не входят мощные азиатские страны.

Следующий шаг – ограничение внешнеэкономической деятельности государственной компании Росатом. Если этот энергетический монстр потеряет возможность предоставлять услуги по обогащению урана и строительству АЭС, то потеряет около $9 млрд. Однако для российских макропоказателей это не критично.

Глава KSE Institute Наталья Шаповал в комментарии LIGA.net говорит: "Энергетические санкции очень важны, как и уже внедренные санкции, которые постепенно вступают в действие и накапливаются. Также значительным фактором влияния является усиление ответственности за нарушение санкций и повышение эффективности уже внедренных".

Россия может вести войну и без технологий и жертвуя бюджетом здравоохранения или пенсиями

В то же время глава KSE подчеркивает необходимость дальнейших торговых ограничений. "Я считаю, что вообще торговля с РФ должна происходить по "белому списку" разрешенных товаров (например, критические для того, чтобы Россия поставляла продовольствие на глобальный юг). А не "черным списком" как сейчас, когда все разрешено, кроме нескольких исключений , – говорит Наталья Шаповал.

В этом контексте особенно важно, по мнению эксперта, чтобы развитые страны действительно перестали поставлять в Россию технологии и товары, которые агрессор может использовать для военных нужд. Но быстрых эффектов в любом случае ждать не стоит: "Россия может вести войну и без технологий, жертвуя хотя бы и всем бюджетом здравоохранения или пенсиями".

Рассчитать все накопительные эффекты санкций (экономические, социальные, политические) невозможно. Нельзя исключать, что над Россией пролетит черный лебедь. Например, недовольство российской элиты, страдающей от персональных санкций, достигнет критической черты. Или нехватка средств гигиены приведет к социальным протестам.

Фактор икс может быть достаточно мощным, но надеяться на него, это все равно, что надеяться на волю Божью. Параллельно, все же, следует делать то, что в человеческих силах.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Черное золото

Российская военная машина работает на нефти и газе. По данным KSE Institute, продажи этих энергоносителей обеспечивают 40% федерального бюджета. Особенно важна роль черного золота, на которое приходится около 70% экспорта страны. Если представить, что эти полезные ископаемые вдруг исчезнут из недр России, исчезнет и само государство. Но вернемся в реальность.

С 5 декабря страны ЕС (за некоторыми исключениями) и G7 перестали покупать российскую нефть. Все остальные игроки могут приобретать нефть не дороже $60 за бочку (баррель нефти – это одна металлическая бочка). А эмбарго и ограничение цен на нефтепродукты должно заработать с 5 февраля 2023 года.

Но, во-первых, "все остальные игроки" это, в первую очередь, очень мощные азиатские экономики. Во-вторых, неизвестно, насколько безупречно будет работать механизм ограничений.

Предполагается, что страховые компании выдают полисы только тем танкерам, которые транспортируют нефть, закупленную по правильной цене. Однако нельзя исключать формирование огромного теневого рынка.

В-третьих, прайскеп (ценовой потолок) в $60 за баррель – это не критично для России. В ноябре прошлого года, когда члены санкционной коалиции только обсуждали предельную стоимость, мировые цены на смесь Urals в силу чисто рыночных причин уже упали до отметки $53 за баррель. Выходит, что так называемые санкции даже улучшили рыночные ожидания.

Такое ограничение цен на российскую нефть это, безусловно, поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, чем сделать

Греция и Мальта (владельцы торговых флотов) вообще настаивали на ценовом потолке в $65-70. При этом себестоимость российской нефти, по данным KSE Institute, колеблется в пределах $10-15 за баррель. Следовательно, европейские друзья Украины готовы были закрепить за государством-спонсором терроризма право на сверхприбыли. И, в итоге, закрепили.

Наиболее конструктивную позицию заняли Польша и страны Балтии, настаивавшие на потолке $30-35. По оценкам Forbes Украина, при такой цене потери российского бюджета могли составить более 8% ВВП. Это был бы первый реальный экономический удар по агрессору.

Но есть так, как есть: ценовой потолок для российской смеси утвержден на уровне $60 за бочку. Когда было принято это решение, президент Владимир Зеленский в видеообращении на международном симпозиуме "Европейская идея" заявил: "Ограничение цен на российскую нефть это, безусловно, поддавки. Больше похоже на попытку что-то изобразить, чем сделать".

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Надежда есть

После каждого массированного обстрела мирного населения, украинская дипломатия настаивает на ужесточении уже существующих санкций. Меры, которые еще вчера казались невозможными (блокирование золотовалютных резервов, отключение ведущих росбанков от платежной системы SWIFT) сегодня – пройденный этап.

Нужно двигаться дальше. Рано или поздно прайскеп на российскую нефть снизится. Глава KSE Institute Наталья Шаповал настроена оптимистично: "Пересмотр ценового потолка должен приниматься регулярно, и это, вероятно, произойдет уже в феврале".

Просмотр ценового потолка должен приниматься регулярно, и это, вероятно, произойдет уже в феврале

Экономист напоминает, что сокращение нефтегазовых доходов всегда вызывает у "энергетической империи" глубокий кризис: "Так было в 1986 году, в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах. В то же время теперь, – когда $300 млрд международных резервов агрессора заблокированы, а остаток сократился с начала войны еще на $70 млрд – возможностей для поддержки экономики в стагнации почти не останется.

Экономическая смерть империи спрятана не менее надежно, чем смерть Кощея: на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе, дуб на острове Буяне. Там, где месторождения углеводородов.

Поэтому пошаговая стратегия экономического уничтожения кремлевского Кощея должна состоять из двух пунктов. Первое: нефть по $30. Второе: продолжение тактики тысячи порезов.

Читайте также

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.