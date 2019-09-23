Интервью с Фергюсоном, законы для бизнеса, прослушка в ГБР. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 23 сентября. Погода +8-+13, курс доллара 24.43. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Зеленский - самый футуристический политик в мире. Интервью с историком Нилом Фергюсоном.

О президенте Украины. Зеленский - точно не украинский Трамп, скорее украинский Эммануэль Макрон. Дональд Трамп влияет на людей, опираясь на эмоцию гнева и страха. Зеленский - очаровательная, самоироничная комическая персона. Возможно, скоро это станет новой политической формой, и в будущем комики займут лидирующие позиции не только в Исландии и Украине.

Переход из вымышленного президента в реального - идеальный политический ход 21 века. Зеленский - самый футуристический политик в мире, потому что представляет политику как развлечение. В отличие от Трампа, Зеленский обращается к светлым чувствам человека, а не к темным. Популизм – изменчивая среда. Вау-эффект длится, как правило, не больше года. Потому Владимиру Зеленскому нужно быстрее реагировать и работать, чтобы добиться за год серьезных перемен в стране.

О будущем. Наиболее оптимальное будущее Украины - это нейтральное суверенное государство, которое не входит ни в НАТО, ни в ЕС. Этот суверенитет должен быть гарантирован Соединенными Штатами и Россией в реальном Будапештском меморандуме.

О недавнем обмене пленными. В основе обмена были некоторые морально проблемные компромиссы. С российской стороны это была своего рода ложная концессия для создания ловушки. Путин не стремится ни к чему, кроме как к подрыву независимости Украины. И он, скорее всего, будет преследовать эту цель до конца.

О роли Китая. Говоря о международной реакции, важно понять, что думает об этом Китай. В интересах Украины сейчас настроить Китай и Россию против друг друга. Поскольку Китай думает в основном об экономике, а Россия - о геополитике, можно обратиться к экономическим интересам Китая, привлекать их инвестиции, и, главное, не расценивать их, как пророссийские.

Мой прогноз - отношения между Россией и Китаем изменятся в худшую сторону в течение следующих 10 лет, и случится это, когда Россия четче осознает угрозу, исходящую от Китая. Это будет либо доминирование или даже поглощение. Больше читайте по ссылке.

В режиме принтера: объясняем, что же приняла Рада за две недели работы

Мы решили разобраться в том, к чему готовиться бизнесу. Начнем с законов, которые уже приняты во втором чтении и в целом, и ждут подписи президента.

Рада отменила уголовное наказание за фиктивное предпринимательство. Закон вступит с силу со дня, следующего за официальным опубликованием. Так что дело лишь за подписью Президента.

Ужесточили наказание за уклонение от уплаты налогов. Теперь умышленная неуплата налогов наказывается штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (было от 1000 до 2000) или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Если речь идет о более крупных не поступлениях налогов, то наказание – штраф от 5000 до 7000 необлагаемых минимумов (было от 2000 до 3000) или лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Единую отчетность по ЕСВ и НДФЛ введут только в 2021 году. Когда Закон вступит в силу, будет подаваться только одна квартальная форма отчетности. Но ЕСВ в этом отчете надо будет показывать с помесячной разбивкой.

Предпринимателей заставят применять РРО. Проводить расчеты через РРО будут не только предприниматели, кто торгует технически сложными бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, а также лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, но и бизнес задействованный в интернет-торговле, торговле ювелирными изделиями, общепит, туристические услуги, отельные услуги.

С 1 января 2021 года право принимать наличку без РРО останется только у ФОПов 1-й группы. Все остальные единщики независимо от годового дохода будут обязаны применять РРО.

Законопроект о едином счете для уплаты налогов, сборов и ЕСВ. Он принят в первом чтении. Идея заключается в том, чтобы их можно было платить с единого счета через Электронный кабинет налогоплательщика, всего лишь проставив галочки напротив соответствующих налогов. И не будет больше путаницы с постоянно меняющимися реквизитами бюджетных счетов.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Рынок земли заработает в Украине с 1 октября 2020 года. Главные позиции реформы: купить землю смогут украинцы и компании, зарегистрированные в Украине, первоочередное право выкупа получат те, кто уже ее обрабатывает. Закон о рынке земли парламент должен принять до 1 декабря.

2. На прошлой неделе произошел ряд кадровых перестановок на важных государственных должностях. Рассказываем, что изменилось:

Фонд госимущества возглавил выходец из Prozorro и Укрпочты Дмитрий Сенниченко .

. В Укроборонпроме обновили топ-менеджмент. Назначили четверых: Романа Бондаря (заместитель гендиректора, будет отвечать за трансформацию компании), Надежду Бегун (закупки), Сергея Иванюту (финансы) и Олега Яковенко (проектный офис).

Госкомпанию Центрэнерго (управляет тремя крупными тепловыми электростанциями) возглавил Владимир Потапенко .

. Заместителем министра экономики станет Сергей Николайчук. Ранее он в НБУ возглавлял департамент монетарной политики (учетная ставка, инфляция, макропрогнозирование).

3. В Государственном бюро расследований нашли "прослушку". Директор ГБР Роман Труба заявил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания. Она была вмонтирована в вентиляционную систему.