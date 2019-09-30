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30.09.2019, 09:00

Интервью с главой МАУ, новые законы и как заработать на курсе. Что надо знать этим утром

Интервью с главой МАУ, новые законы и как заработать на курсе. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 30 сентября. Погода +11-+19, дождя не будет, курс доллара 24.08. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью с президентом МАУ Евгением Дыхне

Новому главе достались старые проблемы. Главная - многомиллионные долги перед поставщиками, кредиторами и госведомствами. В интервью Евгений Дыхне рассказывает, куда он поведет переживающую кризис главную авиакомпанию страны. 

О владельце. Игоря Коломойский совершенно не занимается вопросами МАУ. И когда в журналистских формулировках часто звучало "МАУ Коломойского" - это коробит всех, кто имеет отношение к отрасли. Потому что все прекрасно знают, что он никогда не занимался вопросами МАУ. Он является портфельным инвестором. Это человек, который профинансировал в развитие компании. Но построил стратегию, подобрал менеджмент Арон Майберг. 

О KPI. Единственный KPI - выведение компании в финансовую рентабельную зону. 

О состоянии дел в компании. Анализ сейчас идет. Мы знаем из обращения Арона Майберга, что компания за определенный период потеряла $216 млн из-за несправедливых условий ведения бизнеса. Я проверил эту цифру - она соответствует реальному положению дел. 

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Причины, по которым МАУ недополучила деньги за 5 лет. Облет России, акциз на топливо, дорогие аэронавигационные ставки. 

О компенсации потерь. Например, мы летим в Пекин и на облете теряем $35 000 на каждом рейсе. Какой механизм нам их компенсирует? Любой! Это может быть тарифы на аэропортах, какие-то льготы.

О первых решениях по стабилизации финансового состояния. 2019 год закончим с убытком более чем 60 млн грн. Сейчас я занимаюсь глубоким анализом - это основа для принятия дальнейших решений. Второе: компания работает медленно, скорость принятия решений низкая. Задача - ускорить процессы в компании. Важное направление - клиентский опыт. МАУ сегодня недостаточно клиентоориентированная компания.

Доллар рекордно подешевел: как на этом заработать и на чем можно сэкономить

Стоимость доллара в Украине вплотную приблизилась к отметке 24 грн. Последний раз американская валюта так дешево стоила в Украине почти четыре года назад. Мы разбирались выгодно ли укрепление нацвалюты большинству украинцев? И на чем конкретно можно сэкономить?

Ожидается всплеск продаж автомобилей. Цены в автосалонах обновляются каждый день и находятся в прямой корреляции с официальным курсом - на сколько процентов укрепляется гривна, на столько процентов снижаются цены на авто. Тренд отразится не только на стоимости новых иномарок, но и на автозапчастях.

Туры за границу. Туристические операторы формируют цены на турпродукт в зависимости от курса доллара или евро. Он в среднем на 1,2 грн выше курса НБУ, но так как цены пересчитываются каждый день, есть существенная возможность сэкономить на поездке.

Товары в иностранных интернет-магазинах. Зарубежные интернет-магазины одними из первых реагируют на изменение курса и оперативно меняют гривневые ценники. Например, за прошлую неделю цена на Apple iPhone 11 на Amazone и eBay упала на 365 грн. 

Кредиты. Выгода от укрепления гривни будет и если взять гривневый кредит под 30-60% годовых. Во-первых, за эти деньги можно купить импортный товар, который дешевеет. Во-вторых, большая вероятность, что в случае падения доллара Нацбанк снизит учетную ставку, за ней снизится ставка по депозитам, а потом – и ставки по кредитам.

Какие законы вступили в силу на прошлой неделе

Закон о декриминализации фиктивного предпринимательства и усилении ответственности за уклонение от налогов. Закон упраздняет уголовное наказание за фиктивное предпринимательство и повышает планку уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Так, значительный размер уклонения от налогов вырос втрое: с 960 500 до 2 881 500 грн. Размер штрафов по этой статье тоже вырос в три раза, но грозит он теперь гораздо меньшему количеству налогоплательщиков. Так что малому и среднему бизнесу будет дышаться немного легче. 

Кабмин продлил полномочия налоговой милиции в составе ГФС. Пока Рада не приняла закон о создании принципиального нового органа, Кабмин решил оставить "недоликвидированную" налоговую милицию в составе "недореорганизованной" ГФС. Тем временем, законопроект "О Бюро финансовых расследований" уже зарегистрирован в Раде. Предполагается, что это будет единый орган, который будет расследовать все экономические преступления против государства. Больше читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Шокин обвинил Байдена во вмешательстве в дела Украины. Бывший генпрокурор якобы утверждает, что экс-вице-президент США вынудил Петра Порошенко его уволить и мешал возвращению в Украину олигарха Дмитрия Фирташа.

2. Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Волкер мог советовать Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.  

3. Министр инфраструктуры пообещал запустить официального перевозчика на административной границе с временно оккупированным Крымом. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые смогут на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украиной.

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Теги: мау, Евгений Дыхне, законы, валютный курс, эмейл-рассылка
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