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20.09.2019, 09:10

Интервью с Яресько, Донбасс без России, самый дорогой стартап. Что надо знать этим утром

Интервью с Яресько, Донбасс без России, самый дорогой стартап. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня среда, 20 сентября. Погода +5-+12, курс доллара 24.62. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью с экс-министром финансов Натальей Яресько, о дефолте, реструктуризации, работе в Пуэрто-Рико и Зеленском

О цели премьер-министра Алексея Гончарука – рост экономики на 40%. В Украине сейчас возможен экономический рост на 5-7% в год. Это было невозможно сделать в прошлые 5 лет, когда мы были в состоянии войны, не было резервов и была инфляция 40%.

О реструктуризации долга в 2015 году. Четыре года назад – это было лучшее, что мы могли сделать. В тот момент половина банковской системы обанкротилась, была двукратная девальвация гривны, мы были в состоянии «горячей» войны. Реструктуризация не только дала списание 20% долгов, но и не допустила дефолт.

О работе в Пуэрто-Рико. Я занимаюсь реструктуризацией внешнего долга. Сейчас сумма долга $74 млрд. Из которых $35 млрд – долги центрального правительства. Этот процесс проходит через суд и под американский закон про муниципальное банкротство. Здесь очень конкретные правила игры. 

Почему не стала премьер-министром Украины. Переломный момент был, когда президент Петр Порошенко решил, что нет большинства в Раде, чтобы поддержать мою кандидатуру. Не всем нравилась моя политика относительно прозрачности, снятия налоговых льгот, легализации азартных игр, проекты легализации добычи янтаря.

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Об отношении к Зеленскому заграницей. В демократическом мире все признают, что у этого человека 70% поддержки своего народа и у него есть право сидеть в этом кресле. Это демократия. Ее надо уважать. Больше читайте по ссылке.

Интервью с Богданом Яременко: Россия хочет вернуть Донбасс и снять с себя ответственность.

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко рассказал нам о "формуле Штайнмайера", уступках России и возвращении Донбасса.

Надо ли Украине подписывать формулу. Украина не обязана подписывать Формулу Штайнмайера. Сейчас в рамках минских договоренностей стороны не обязаны что-либо письменно утверждать. Есть наша позиция, она высказана публично и на переговорах. Россия хочет подтверждения, и мы подтверждаем, что готовы говорить о разных формулах имплементации минских договоренностей.  

О желаниях России. Россия хочет вернуть Донбасс в состав Украины, чтобы снять с себя ответственность и не содержать его. Но в силу характера российской дипломатии, они хотят сделать это на своих условиях. 

Об уступках. В переговорах Украина пошла на уступку и ведет переговоры о своих территориях. Но для страны недопустимо вносить изменения в Конституцию, закрепление статусов в результате военных поражений, проведение выборов в оккупированных районах отдельно от остальной части Украины по отдельным законам.

О капитуляции и мнении народа. Украинская власть принимает решения с учетом социологических опросов. Сейчас преимущественное большинство украинцев хотят мира. Тех, кто готов воевать до конца, меньше 10%.  Но для большинства украинцев будет недопустимым мир ценой капитуляции. Это недопустимо для украинских политиков. 

Gitlab. Что нужно знать о самом дорогом стартапе, созданном украинцами

GitLab привлек $268 млн инвестиций и был оценен в $2,7 млрд. Это первый стартап с украинским основателем, который уже может попасть в ТОП-100 самых дорогих стартапов мира. Мы рассказываем основные факты о нем. 

  1. Начиналось с хобби. В 2011 харьковчанину Дмитрию Запорожцу понадобился инструмент, не такой как GitHub и более удобный. Он решил сделать решение opensource для хранения git-репозиториев. До 2013 года продукт был полностью открытым. Но потом его разделили на две версии - для сообщества и платный для компаний. 
  2. В чем принципиальное отличие GitLab от GitHub. Не все разработчики хотят хранить свой код на чужих серверах, как в случае с GitHub. GitLab можно установить на свой сервер и настроить под себя, что нравилось большим компаниям.

  3. Об инвесторе. Первым инвестором в 2012 году стал голландец Сид Сибранджи. На ранних стадиях, когда оборот Gitlab оценивался в $1 млн, конкуренты предлагали купить его за $10 млн. Но основатели отказались. Ведь каждый месяц доход рос на 60%.

  4. Сколько компаний используют GitLab. Более 100 000 организаций. Среди них такие как Qualcomm, NASA, Nasdaq и даже Интерпол. 
  5. Инвестиции каждый год. После участия в Y Combinator стартап привлекает инвестиции каждую осень примерно в одно и то же время. Так происходит уже пять лет. 
  6. В сентябре 2019 года GitLab привлек $268. В сентябре 2018 года - $100 млн. В октябре 2017 года -  $20 млн. В сентябре 2016 года стартап получил - $20 млн. В сентябре 2015 года - около $4 млн. В июле 2015 года - $1,5 млн.

  7. Что нарисовано на логотипе Gitlab. Изначально это была тануки, существо из японской мифологии, похожее на енота или лису. Оно является символом благополучия. В 2015 году логотип модифицировали, так как пользователям казалось, что лисичка смотрит очень недобрым взглядом.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Фонд госимущества возглавил Дмитрий Сенниченко. Его кандидатуру поддержали 238 народных депутатов. Последнее место работы новоназначенного главы ФГИ - Prozorro, где он был независимым членом наблюдательного совета. Сенниченко также занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабмине.

2. Рада приняла закон о единой отчетности. С 1 января 2021 года в Украине вводится единая отчетность по ЕСВ и НДФЛ. Объединение отчетностей сократит количество отчетов для налогоплательщиков и уменьшит время на их составление. 

3. Рада одобрила реформу прокуратуры. Военная прокуратура будет ликвидирована, прокуроры пройдут переаттестацию. вместо ГПУ будет создан Офис генпрокурора, численность сотрудников прокуратуры сократится  с 15 до 10 тысяч. Базовый оклад повыситься: с 12 до 15 прожиточных минимумов. Генпрокурор получит право создавать специализированные, областные и окружные прокуратуры, а также утверждать стратегию развития прокуратуры.

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Теги: война в донбассе, стартап, Наталья Яресько, эмейл-рассылка
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