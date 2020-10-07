Знания украинцев о налогах, которые они платят, очень скромные. Почти 60% украинцев не знают, сколько они платят и какая у нас система налогообложения граждан. 70% не знают, что большая часть госбюджета – это налоги граждан.

Почти каждая новая власть в Украине задумывает налоговую реформу, и Зеленский не исключение.

“Впереди еще много работы... все, что мы обещали людям, мы обязаны сделать стопроцентно… Это и налоговая реформа, и амнистия капиталов...", – заявил Зеленский, выступая на съезде партии Слуга Народа в конце августа.

Какая реформа в голове у Слуг и президента непонятно: депутаты озвучивали противоположные идеи: от изменения ставок налогов до отмены части налогов и введения прогрессивной шкалы налогообложения. А кто-то является сторонником настройки нынешней системы.

Пока депутаты спорят, LIGA.net собрала главное, что стоит знать о нынешней налоговой системе: какие есть налоги, сколько их, какие ставки, насколько государственный бюджет состоит из денег граждан.

Какие налоги в Украине

В Украине существует семь государственных налогов: на доходы физлиц, на добавленную стоимость (НДС, укр. – ПДВ), акцизы, налог на прибыль предприятий, экологический налог, рента и налог на землю. Также существуют местные налоги – единый налог для юрлиц и физических лиц предпринимателей (ФОПов) и налог на имущество.

Налог Тип Ставка На доходы физлиц (подоходный) Государственный 18% Военный сбор Государственный 18% На добавленную стоимость (НДС) Государственный 20% На прибыль предприятий Государственный 18% Акцизы Государственный В зависимости от товара Экологический налог Государственный В зависимости от вещества Рента Государственный Разные Земельный Государственный 0,1%-3% Единый налог для ФОП Местный 3-5% На имущество Местный Разные

Сборы – не налоги

Отдельно от налогов выделяют государственные и местные сборы. На национальном уровне их платят те, кто пользуется радиочастотами Украины, а также водными, лесными и природными ресурсами страны. Местных же всего два – сбор за парковку и туристический.

Но не все государственные налоги и сборы на 100% идут в центральный госбюджет. Децентрализация затронула не только территориальное устройство страны, но и финансы. Благодаря реформе, местные бюджеты увеличились за пять лет на 200 млрд грн: с 68 млрд в 2014 до 275 млрд грн в 2019 году. Мы создали инфографику и распределении налогов и сборов.

В сравнении с европейскими странами суммарная налоговая нагрузка на украинский бизнес существенно выше, чем в регионе Европа и Центральная Азия. По данным Doing Business средняя украинская компания должна отдавать на налоги и сборы порядка 45,2% от своей прибыли своей прибыли, в то время как средний показатель по региону – 31,9%. (DB показывает размер налогов и обязательных отчислений, которые должно уплачивать предприятие на второй год работы. Выражается как доля от ее коммерческой прибыли).

Доходы государственного бюджета

Налог на добавленную стоимость (НДС) – главный кормилец страны. С 1992 года он почти всегда имел наибольший вес в госбюджете. НДС платят все участники производственной и/или торговой цепочки. Производители и посредники перекладывают свою нагрузку уплаты НДС на следующего покупателя в звене, в конце которого будет как раз простой потребитель, ему –, а точнее вам – НДС уже никто не возвращает. Последние 10 лет НДС составляет от 35-43% всех доходов бюджета.

Также на граждан приходится вторая крупнейшая статья доходов бюджета – налог на доходы с физлиц (около 25% всех поступлений). Как уже говорилось, 70% граждан об этом не знают.

25-35-45% – достаточно абстрактные цифры. Собранные гривни – конкретнее: в 2019 году НДС принес украинскому сводному бюджету 378 млрд грн, доходы с физлиц – 275 млрд грн, налог на прибыль предприятий – 117 млрд грн.

НДС занимает самую большую долю доходов не только в Украине, такая же ситуация в Литве, Венгрии, Эстонии. Но в большинстве развитых стран подоходный налог превалирует над другими – так в Дании, Канаде, США, Италии.

В Украине же есть еще один обязательный платеж, который не считается налогом ( по сути таковым является) – единый социальный взнос (ЕСВ). Взнос взимается с заработной платы каждого штатного работника и идет в пенсионный фонд. Его ставка составляет 22%. Если сложить сборы от ЕСВ и подоходного налога, то суммарно получится более 500 млрд грн, что на треть больше, чем весь НДС.

На что идут наши налоги

Социальная помощь “съела" в прошлом году более 576 млрд грн (35% всех государственных расходов, посчитали в проекте cost.ua). В соцпомощи большую часть составляют пенсии – 445 млрд грн. Из этой суммы около 190 млрд грн – дотация госбюджета, а около 250 млрд – деньги пенсионного фонда, который наполняется за счет ЕСВ (это те 22%, которые взимают с заработной платы каждого украинца). 130 млрд грн соцпомощи – это субсидии, выплаты нетрудоспособным, несовершеннолетним и т.д. Но в статистике пенсии из госбюджета и пенсионного фонда разделяют, а другая соцпомощь идет отдельной строкой, поэтому гигантская малость украинцев осознает, какая часть бюджета расходуется на “социалку".

Образование – второе после “социалки" – 267 млрд грн (из которых 115,2 млрд – среднее образование) .

Также в тройке самых больших трат государства – выплаты процентов по долгам (120 млрд грн).

Крупнейшие налогоплательщики

Среди компаний больше всего налогов в казну заплатила группа компаний Нафтогаза – 81 млрд гривень в 2019 год. В эту цифру входит НДС, подоходный налог, акцизы, налог на прибыль... дочерней компании – Укргазвидобування (47,6 млрд гривень) и самого Нафтогаза (34,1 млрд грн). Самый большой процент от Укргазвидобування принесла рента – 25,3 млрд грн (или 53% от всех налогов государственной компании).

Если проанализировать налоговые поступления от разных отраслей (согласно КВЕДам), то больше всего бюджету приносит добывающая промышленность и разработка карьеров (в среднем 41,6 млрд в месяц), профессиональная, научная и техническая деятельность (33,1 млрд) и поставка электроэнергии, газа (22,2 млрд).

Прибыль НДС Акциз Рента НДФЛ и ВС Сумма Укргазвидобування 8.97 10.02 2.08 25.38 1.13 47.69 Нафтогаз 9.72 11.94 0 0 0.27 34.19 Філіп Морріс 0.67 2.76 13.72 0 0.08 17.22 ПриватБанк - - - - - - Укрзалізниця 1.75 6.9 0 0.03 6.35 16.57 Енергоатом 2.31 3.71 0.66 0 2.12 15.75 Прилуки 0 2.64 11.26 0 0.04 13.94 Укрнафта 1.08 3.72 0.33 7.15 0.78 13.25 Джей Ті - - - - - - Укртатнафта 0 0 8.11 0 0.15 8.3

Налоговые должники

Свыше миллиона физических и юридических лиц по состоянию на 25 августа 2020 года должны Украине. Суммарный долг перед налоговой – 122,5 млрд грн. Но почти 600 000 должников не заплатили налоговой меньше гривны. 55% всего долга должны 145 компаний, а 26% всего долга – десять крупнейших должников.

Номер 1 – Укрнафта, долг которой приближается к 16 млрд грн. Основная причина – рента за добычу газа. Долг начал образовываться в 2014 году, когда Верховная Рада повысила рентные ставки на добычу газа и нефти в два раза. Руководство Укрнафты было не согласно, и перестало платить ренту. С тех пор правительство, Нафтогаз и частные акционеры пытаются договориться. Последнюю попытку мы описали здесь.

С существенным отрывом на втором месте должников расположилась компания Триолан.Мани. Налоговая наложила на компанию 3,7 млрд грн за нарушение ведения кассовых операций – переводила деньги без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Компания пыталась обжаловать штраф, но безуспешно. На третьем месте компания Парком-Транс. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 1,5 млрд грн. Эта компания известна тем, что арендовала нефтебазу под Киевом, которая взорвалась в 2015 году.

Налоговые льготы

По данным Киевской школы экономики (КШЭ), украинский бюджет недополучил 42,7 млрд гривень ($1,3 млрд) из-за налоговых льгот. В теории льготы – это инструмент поддержки и развития бизнеса. Но политику украинского государства сложно назвать системной.

Во времена президентства Виктора Януковича (2010-2013 гг.) государство недополучило 180 млрд грн. После революции достоинства правительство изменило политику. Отраслевых льгот почти не осталось. Но, как отмечают аналитики КШЭ, в последние два года объем государственных “поощрений" увеличился.

По данным КШЭ, в 2015-2019 годах 52% от всех налоговых льгот (или 98,3 млрд грн) получили предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйств, а также перерабатывающая промышленность. В 2019 году, если суммировать льготы по разным налогам, крупнейшая отрасль-выгодополучатель от поддержки государства – оптовая и розричная торговля (7,7 млрд грн). На втором месте – образование (5,54 млрд грн) и на третьем с небольшим отрывом – здравоохранение (5,5 млрд грн).

Основной льготный налог – уменьшенная ставка НДС. В 2019 году госбюджет недополучил из-за этого почти 31 млрд гривень. На втором месте по размеру льгот – налог на имущество (например, земля) – 9,2 млрд грн, на третьем – налог на прибыль предприятий (1,7 млрд грн).

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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