Квантовый прыжок. Новая история LIGA.net с Intel и Google – творцами ума будущего (анонс)

В ноябре 2022 года IBM представила самый мощный квантовый процессор Osprey. Нынешняя Нобелевская премия по физике досталась сразу трем ученым, которые в разных уголках мира исследовали явления квантовой физики. И уже скоро "квант" изменит наш мир.
Для понимания: разница между обычным компьютером и квантовым – это как наше общество до появления интернета и после. Генеральный исполнительный директор Google Сундар Пичаи рассказывает LIGA.net, что квантовые компьютеры мгновенно выполняют вычисления, для которых классическим суперкомпьютерам понадобились бы тысячи лет.
Директор Quantum Hardware в Intel Джеймс Кларк уверяет LIGA.net, что так называемые безотказные аппараты (потому что сейчас с этим есть нерешенная проблема) смогут создать через 10 лет: "До создания безотказной машины из более 1 миллиона кубитов и настоящего коммерческого использования квантовых вычислений осталось 10-15 лет".
Однако гораздо больше о технологии говорят цифры. Если в 2021 году "квантовый рынок" составлял $7 млрд, то уже к 2030 году, по прогнозам, он достигнет $125 млрд. Почти все крупные корпорации, которые вы знаете, уже вложили сотни миллионов в фундамент этой технореволюции.
Спецтекст подготовлен LIGA.net вместе с ведущими инженерами, учеными, разработчиками из Оксфорда, Инсбрука и NASA, а также представителями Google, IBM, Intel, Fraunhofer, Sony, Capgemini и Vodafone.
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