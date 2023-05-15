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Истории | Квантовый прыжок. Новая история LIGA.net с Intel и Google – творцами ума будущего (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Квантовый прыжок. Новая история LIGA.net с Intel и Google – творцами ума будущего (анонс) - Фото
Квантовый компьютер глазами искусственного интеллекта (иллюстрация - Midjorney, генерация - Александр Чепига / LIGA.net)
15.05.2023, 11:31

"Бог не играет в кости", – говорил Эйнштейн. Ему казалось нонсенсом, что 0 и 1 могут находиться в двух состояниях одновременно. Возможно, он ошибался

В ноябре 2022 года IBM представила самый мощный квантовый процессор Osprey. Нынешняя Нобелевская премия по физике досталась сразу трем ученым, которые в разных уголках мира исследовали явления квантовой физики. И уже скоро "квант" изменит наш мир.

Это анонс спецтекста. Полная версия будет отправлена подписчикам LIGA.net в четверг, 18 мая. Чтобы получить историю, оформите подписку на пакет "Партнер" здесь или на Patreon.

Для понимания: разница между обычным компьютером и квантовым – это как наше общество до появления интернета и после. Генеральный исполнительный директор Google Сундар Пичаи рассказывает LIGA.net, что квантовые компьютеры мгновенно выполняют вычисления, для которых классическим суперкомпьютерам понадобились бы тысячи лет.

Квантовый прыжок. Новая история LIGA.net с Intel и Google – творцами ума будущего (анонс)

Директор Quantum Hardware в Intel Джеймс Кларк уверяет LIGA.net, что так называемые безотказные аппараты (потому что сейчас с этим есть нерешенная проблема) смогут создать через 10 лет: "До создания безотказной машины из более 1 миллиона кубитов и настоящего коммерческого использования квантовых вычислений осталось 10-15 лет".

Однако гораздо больше о технологии говорят цифры. Если в 2021 году "квантовый рынок" составлял $7 млрд, то уже к 2030 году, по прогнозам, он достигнет $125 млрд. Почти все крупные корпорации, которые вы знаете, уже вложили сотни миллионов в фундамент этой технореволюции.

Квантовый прыжок. Новая история LIGA.net с Intel и Google – творцами ума будущего (анонс)

Спецтекст подготовлен LIGA.net вместе с ведущими инженерами, учеными, разработчиками из Оксфорда, Инсбрука и NASA, а также представителями Google, IBM, Intel, Fraunhofer, Sony, Capgemini и Vodafone.

Это анонс спецтекста. Полная версия будет отправлена платным подписчикам LIGA.net в четверг, 18 мая. Чтобы получить историю, оформите подписку на пакет "Партнер" здесь или на Patreon.

Роман Тищенко
Роман Тищенко
Специальный корреспондент LIGA.net
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