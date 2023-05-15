Квантовый прыжок. Новая история LIGA.net с Intel и Google – творцами ума будущего (анонс)

В ноябре 2022 года IBM представила самый мощный квантовый процессор Osprey. Нынешняя Нобелевская премия по физике досталась сразу трем ученым, которые в разных уголках мира исследовали явления квантовой физики. И уже скоро "квант" изменит наш мир.

LIGA.net в четверг, 18 мая. Чтобы получить историю, оформите подписку на пакет "Партнер" Это анонс спецтекста. Полная версия будет отправлена подписчикамв четверг, 18 мая. Чтобы получить историю, оформите подписку на пакет "Партнер" здесь или на Patreon

Для понимания: разница между обычным компьютером и квантовым – это как наше общество до появления интернета и после. Генеральный исполнительный директор Google Сундар Пичаи рассказывает LIGA.net, что квантовые компьютеры мгновенно выполняют вычисления, для которых классическим суперкомпьютерам понадобились бы тысячи лет.

Директор Quantum Hardware в Intel Джеймс Кларк уверяет LIGA.net, что так называемые безотказные аппараты (потому что сейчас с этим есть нерешенная проблема) смогут создать через 10 лет: "До создания безотказной машины из более 1 миллиона кубитов и настоящего коммерческого использования квантовых вычислений осталось 10-15 лет".

Однако гораздо больше о технологии говорят цифры. Если в 2021 году "квантовый рынок" составлял $7 млрд, то уже к 2030 году, по прогнозам, он достигнет $125 млрд. Почти все крупные корпорации, которые вы знаете, уже вложили сотни миллионов в фундамент этой технореволюции.

Спецтекст подготовлен LIGA.net вместе с ведущими инженерами, учеными, разработчиками из Оксфорда, Инсбрука и NASA, а также представителями Google, IBM, Intel, Fraunhofer, Sony, Capgemini и Vodafone.

LIGA.net в четверг, 18 мая. Чтобы получить историю, оформите подписку на пакет "Партнер" Это анонс спецтекста. Полная версия будет отправлена платным подписчикамв четверг, 18 мая. Чтобы получить историю, оформите подписку на пакет "Партнер" здесь или на Patreon

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