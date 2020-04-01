Парадоксы карантина: за последние две недели в Украине нулевой рост безработицы. На бумаге
Только за неделю прирост безработных в США перешагнул три миллиона, а в Украине уже вторую неделю эта цифра на нуле. Радоваться, правда, не чему
Неделю назад мир облетела обложка газеты The New York Times, на которой был очень показательный график - количество безработных за неделю выросло более чем на 3 млн человек. Это в пять раз больше предыдущего рекорда почти 40-летней давности. Причина очевидна - COVID-19 и вызванны им карантин. Схожая ситуация почти во всех странах, публикующих недельную статистику по рынку труда.
В Украине данные выходят не так часто, а раз в месяц. И теперь очередь нашей страны удивлять мир. Когда через несколько дней Центр занятости опубликует данные о безработице в Украине за март, эти цифры покажутся сенсацией. В период карантина, когда десятки тысяч мелких и средних компаний перешли в "спящий режим",а тысячи закрылись, рост числа безработных окажется заметно ниже, чем в предыдущие месяцы.
Такое возможно?
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Да, но только на бумаге. Как выяснила LIGA.net, последние две недели центры занятости по всей стране не вели учет новых обращений. Дело в том, что с 18 марта и до конца карантина центры перешли на дистанционный режим работы с клиентами — по телефону или по электронной почте. Все новые претенденты на статус безработного в этот период могли направлять свои документы. Но до вчерашнего дня эти обращения были формальными и не вносились сотрудниками центров занятости в общую базу, поскольку действовал старый порядок фиксации таких обращений. В соответствии с ним, чтобы стать официальным безработным требовалось физически посетить центр занятости. Только в минувшее воскресенье на внеочередном заседании правительства постановление «О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, которые ищут работу», которым утвердило и новый порядок постановки на учет, разрешив регистрировать безработных дистанционно.
Благодаря этому с сегодняшнего дня (31 марта) возобновился учет новых безработных, а кривая безработицы пошла вверх. Точные цифры по безработице за март в Государственном центре занятости LIGA.net пока не смогли дать. Сбор информации со всех регионов и сведение их воедино завершится ориентировочно до 10 апреля.
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- По состоянию на конец февраля в Украине числится 471 000 безработных. Свыше трети из них стали на учет с начала года (133 тысячи).
- По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, в действительности количество безработных в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек и составляет 2,0-2,2 млн человек. При этом пресс-служба ТПП отмечала, что в Украине около 3,5 млн человек работают в теневом секторе. Из них в отраслях, которые наиболее страдают от карантина, - около 1 млн человек. Официально в этих отраслях работают еще около 2,9 млн человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн человек.
- Согласно упомянутому выше решению Кабмина, во время карантина статус безработного государство будет предоставлять сразу и без обязательного прежде «семидневного периода для активного поиска подходящей работы».
- Накануне Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстраха на случай безработицы на 2020 год на 500 млн гривен.
- Ранее Министерство социальной политики инфомировало, что доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29,227 млрд гривен, а расходы – 29,195 млрд гривен.
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