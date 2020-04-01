Парадоксы карантина: за последние две недели в Украине нулевой рост безработицы. На бумаге

Только за неделю прирост безработных в США перешагнул три миллиона, а в Украине уже вторую неделю эта цифра на нуле. Радоваться, правда, не чему

Неделю назад мир облетела обложка газеты The New York Times, на которой был очень показательный график - количество безработных за неделю выросло более чем на 3 млн человек. Это в пять раз больше предыдущего рекорда почти 40-летней давности. Причина очевидна - COVID-19 и вызванны им карантин. Схожая ситуация почти во всех странах, публикующих недельную статистику по рынку труда.

В Украине данные выходят не так часто, а раз в месяц. И теперь очередь нашей страны удивлять мир. Когда через несколько дней Центр занятости опубликует данные о безработице в Украине за март, эти цифры покажутся сенсацией. В период карантина, когда десятки тысяч мелких и средних компаний перешли в "спящий режим",а тысячи закрылись, рост числа безработных окажется заметно ниже, чем в предыдущие месяцы.

Такое возможно?

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Да, но только на бумаге. Как выяснила LIGA.net, последние две недели центры занятости по всей стране не вели учет новых обращений. Дело в том, что с 18 марта и до конца карантина центры перешли на дистанционный режим работы с клиентами — по телефону или по электронной почте. Все новые претенденты на статус безработного в этот период могли направлять свои документы. Но до вчерашнего дня эти обращения были формальными и не вносились сотрудниками центров занятости в общую базу, поскольку действовал старый порядок фиксации таких обращений. В соответствии с ним, чтобы стать официальным безработным требовалось физически посетить центр занятости. Только в минувшее воскресенье на внеочередном заседании правительства постановление «О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, которые ищут работу», которым утвердило и новый порядок постановки на учет, разрешив регистрировать безработных дистанционно.

Благодаря этому с сегодняшнего дня (31 марта) возобновился учет новых безработных, а кривая безработицы пошла вверх. Точные цифры по безработице за март в Государственном центре занятости LIGA.net пока не смогли дать. Сбор информации со всех регионов и сведение их воедино завершится ориентировочно до 10 апреля.

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По состоянию на конец февраля в Украине числится 471 000 безработных. Свыше трети из них стали на учет с начала года (133 тысячи).

По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, в действительности количество безработных в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек и составляет 2,0-2,2 млн человек. При этом пресс-служба ТПП отмечала, что в Украине около 3,5 млн человек работают в теневом секторе. Из них в отраслях, которые наиболее страдают от карантина, - около 1 млн человек. Официально в этих отраслях работают еще около 2,9 млн человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн человек.

Согласно упомянутому выше решению Кабмина, во время карантина статус безработного государство будет предоставлять сразу и без обязательного прежде «семидневного периода для активного поиска подходящей работы».

Накануне Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстраха на случай безработицы на 2020 год на 500 млн гривен.

Ранее Министерство социальной политики инфомировало, что доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29,227 млрд гривен, а расходы – 29,195 млрд гривен.

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