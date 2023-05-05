Сжечь Кремль. Когда и как Украина станет делать оружие победы. Спойлер: есть проблема

ОБНОВЛЕНО В 21:35 Через несколько часов после публикации этого материала на правительственном сайте появилось постановление о трансформации Укроборонпрома.

"Это не просто смена вывески. Это реформа, которая готовилась длительное время еще до большого вторжения России", – заявил 21 марта премьер Денис Шмигаль, отчитываясь о реорганизации госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Прошло больше месяца, а даже упомянутой премьером смены вывески так и не произошло: постановление о реформе концерна до сих пор не появилось на правительственном портале, а значит реформа в очередной раз "зависла".

Как выяснила LIGA.net, решения нет не из-за особенностей военного времени или технических проблем, а из-за другого видения задач Укроборонпрома профильным министром — Александром Камышиным.

"Камышин – старший куратор на этом направлении, у него есть политический мандат от президента", – говорят LIGA.net в руководстве фракции СН.

Что будет с Укроборонпромом – разбиралась LIGA.net.

ПРОПАВШЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта за несколько часов до заседания Кабмина парламент назначил Александра Камышина новым министром по стратегическим отраслям промышленности. Реформа Укроборонпрома, чтобы обеспечить ВСУ оружием, — одна из его главных задач на новой должности.

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Именно Камышин, который, вероятно, не успел даже увидеть собственный рабочий кабинет, докладывал проект постановления о реорганизации Укроборонпрома. Хотя во время выступления в парламенте перед назначением даже не упомянул о корпоратизации Укроборонпрома среди приоритетов.

"Камышин немного приостановил [постановление], чтобы разобраться", – говорит LIGA.net Давид Арахамия, глава фракции Слуга народа в Раде и экс-член наблюдательного совета Укроборонпрома. — Вряд ли там будут какие-нибудь серьезные правки. Уже поздно их делать, ведь есть закон, по которому мы двигаемся".

Закон о корпоратизации Укроборонпрома был принят еще в июле 2021 года и предусматривает, что акционерное общество станет правопреемником госконцерна со дня государственной регистрации.

А для этого согласованное со всеми бенефициарами постановление должно быть заюстировано Министерством юстиции. Пока этого не произойдет – де-факто о начале реформы Укроборонпрома говорить рано, говорит LIGA.net Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch.

В Минстратегпроме, похоже, иного мнения. Как сообщили LIGA.net два собеседника в правительстве, постановление до сих пор находится на согласовании ведомства Камышина и точно неизвестно, когда оно будет возвращено.

"У Камышина свое видение будущего Укроборонпрома, — объясняет один из собеседников. — Он заточен на результат, который должен продемонстрировать президенту. Должен разобраться. У него есть время. Такой себе медовый месяц".

Но закон о реформе принят почти два года тому назад. Оборонный комитет Верховной Рады затрагивал вопросы реорганизации Укроборонпрома еще в мае-июне 2022 года, рассказал LIGA.net председатель комитета Александр Завитневич (фракция Слуга народа). Почему же постановление о фактическом начале реформы принято только сейчас?

"Свое" видение будущего Укроборонпрома было не только у Камышина, но и у всех его предшественников. Еще в 2021 году гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев в интервью LIGA.net упоминал о "разночтении" документа с первым профильным министром Олегом Уруским.

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"После полномасштабного вторжения Укроборонпром с утра до ночи ремонтировал бронетехнику. Какая корпоратизация? – объясняет LIGA.net собеседник в правительстве. – А Рябикин (предшественник Камышина в должности министра. – Ред.) не особо был заинтересован [в реформе]".

При Рябикине ответственной за реформу в Минстратегпроме была госсекретарь Елена Спирина, говорит собеседник в правительстве: "Это четкий признак незаинтересованности в реформе".

"У бюрократического аппарата всегда есть миллион способов, как что-то не сделать. Мы видим дикость — совещание за совещанием, согласование за согласованием, пересогласование на совещании. И это все происходит 10 месяцев", – говорит он.

На парламентском комитете по вопросам экономического развития даже иронизировали, что забыли, как выглядит министр Павел Рябикин, поскольку он почти не отчитывался перед Верховной Радой.

Глава оборонного комитета Завитневич отрицает слова об отношении Рябикина и уверяет, что тот способствовал реформе: "В мае [2022] Укроборонпром все подготовил, и Минстратегпром подал документы на Кабмин. Было несколько подач — и постоянно возвращалось, потому что надо пройти согласование всех министерств. Конечно, хотелось бы побыстрее".

LIGA.net спросила Камышина о его позиции относительно реформы Укроборонпрома и планов по повышению эффективности предприятий концерна – в частности, о варианте прямого подчинения министерству. На момент выхода материала ответа мы не получили. Мы обязательно добавим его, как только получим.

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ЗАЧЕМ НУЖНА РЕФОРМА

Первые обязательства о введении корпоративного управления в оборонке власть взяла еще в 90-е. Сейчас это часть международных обязательств Украины, в частности, для вступления в ЕС.

Главная цель реформы: государственный концерн Укроборонпром должен превратиться в акционерное общество, которым, вроде Укрзалізниці или Нафтогаза, будет руководить наблюдательный совет. А в новосозданных обществах смогут привлекать прямые, в том числе иностранные инвестиции для изготовления современных образцов вооружения и военной техники.

Справка. Суть реформы Укроборонпрома: концерн превратят в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству; также АО будет выполнять роль корпоративного центра: отвечать за трансформацию предприятий-участников и привлечение инвестиций;

119 предприятий разделят на перспективные и потерявшие свое значение для оборонно-промышленного комплекса; 26 предприятий передадут Фонду государственного имущества, сообщили LIGA.net в пресс-службе Укроборонпрома;

в пресс-службе Укроборонпрома; 65 предприятий станут основой для создания пяти специализированных субхолдингов: бронетехника, авиаремонт, высокоточные вооружения и боеприпасы, радарные системы и морские системы; остальные – станут частью аэрокосмического холдинга или будут подчиняться корпоративному центру направления (например, спецэкспортеры); каждый из холдингов будет иметь наблюдательный совет и будет ему подотчетен; предприятия смогут на равных с другими поставщиками участвовать в тендерах для нужд армии через Prozorro;

органами управления акционерного и хозяйственных обществ будут общее собрание, наблюдательный совет и исполнительный орган;

схема разделения — условная и может изменяться в зависимости от того, какую необходимость будет видеть наблюдательный совет.

Полномасштабная война застала госконцерн в крайне невыгодном положении, поясняет LIGA.net Каневский. С одной стороны Укроборонпром перегружен неэффективными предприятиями и лишним имуществом. С другой – не хватает средств для наращивания производства того, что сейчас необходимо ВСУ. Экспорт, который приносил львиную долю доходов, теперь под запретом, а Минобороны хочет закупать оружие и боеприпасы "как в магазине", а не через год после направления средств, объяснял профильный министр Алексей Резников в одном из интервью.

Как следствие, Министерству обороны во время войны легче купить импортное, чем вложить деньги в развитие украинского производства тех же боеприпасов, говорит Каневский. А это чревато своими рисками.

"Если нам прекратят поставки техники и у нас не будет производства собственной, мы будем зависеть от политической воли наших [зарубежных] партнеров", – объясняет риски LIGA.net Роман Бондарь, заместитель гендиректора Укроборонпрома в 2019–2021 годах. Не говоря уже о потере рабочих мест и части ВВП.

Сейчас удачное время, чтобы привлекать в оборонный комплекс Украины средства международных игроков, уверен Завитневич.

"Для всех оборонных компаний мира — важно присутствовать в вооружении, которое сейчас используется на фронте. Это идеальная площадка [разработки и испытаний]", – говорит Завитневич.

Предприятия Укроборонпрома активно вовлечены в ремонт западной техники. "Это шаг №1, который предшествует и производству", – объясняет Бондар.

Но перейти к шагам два и три без реформы невозможно, убеждает LIGA.net Елена Трегуб, генсекретарь Независимого антикоррупционного комитета по обороне (НАКО). "Укроборонпром должен быстро запустить трансформацию, чтобы стать западной понятной структурой и пытаться привлечь западные инвестиционные средства и возможно средства помощи от стран НАТО", – говорит она.

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Трегуб объясняет: юридической формы "государственный концерн", эдакого гибрида между министерством и компанией, не существует в странах, готовых инвестировать в наш ОПК. Поэтому этот формат для них неясен.

"Чтобы начать сотрудничество по производству или ремонту вооружения, нужно получить либо лицензию от правообладателя, либо заключить с ним другой договор, либо учредить совместное предприятие. То есть вы должны войти в официальные юридические отношения", – пояснили LIGA.net в Укроборонпроме.

Как только концерн станет АО, эта возможность появится. Трансформация даст Укроборонпрому "возможности, рычаги и инструменты, которые есть у частных компаний", которые в большинстве случаев более эффективны, говорит в комментарии LIGA.net Заветневич: "Единственная разница, что владельцем будет не частник, а государство в лице Кабинета министров".

ТОЧКА НОЛЬ

Постановление Кабмина о трансформации Укроборонпрома – "это не какое-либо достижение", отмечает собеседник LIGA.net в концерне.

"Это часть долгого процесса, точка ноль, с которой мы только начинаем реформу Концерна. И будем делать это еще минимум три года в лучшем случае. Для полноценного реформирования необходимо сформировать наблюдательный совет, систему риск-менеджмента, систему комплаенса, пройти международные аудиты", – перечисляет пресс-служба Концерна.

Но, похоже, в Министерстве стратегических областей не готовы столько ждать. "Никто не спрашивает о юридической структуре Укроборонпрома. Всех интересует эффективность, сколько и чего производится", – объясняет собеседник LIGA.net в правительстве. По его словам, никого точно так же не волновал вопрос завершения реформы Укрзалізниці, ведь во время большой войны компания "выполнила все государственные функции".

Именно из-за успехов Камышина на Укрзалізниці президент Владимир Зеленский ему доверяет и считает, что в должности профильного министра он сможет достичь результатов, столь необходимых стране в войне, говорит LIGA.net один из руководителей Офиса президента.

"У Камышина есть мандат от президента, а также время, чтобы все поставить на паузу и разобраться", – добавляет он.

Кардинально развернуть реформу Укроборонпрома в другую сторону новый министр не сможет — для этого нужно вносить поправки в закон через Раду. Разве что как-то "творчески переосмыслить", считает Трегуб.

Это теоретически возможно, разве что включив украинское ноу-хау под названием "ручник", рассуждает Трегуб. То есть передав ключевые производства техники и боеприпасов предприятия в ручное управление.

Два источника LIGA.net в монобольшинстве допускают, что для большей "эффективности" ряд предприятий концерна действительно могут подчинить напрямую министерству.

Собеседник в правительстве напоминает, что в марте 2022 года Кабмин передал три компании-спецэкспортера из состава концерна в Минобороны: "Ничто не мешает напрямую подчинить другие предприятия".

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Позволит ли это нарастить производственные мощности или облегчить управление? Бондар убежден, что нет. "У государства с государственными зарплатами сейчас банально не хватает профессионалов, чтобы руководить сложными производственными циклами", – сомневается он.

В команде президента вообще убеждены: для того чтобы Камышин показал необходимый результат, можно обойтись без правительственных решений.

"Камышин – старший куратор на этом направлении, у него есть политический мандат от президента, – объясняет собеседник в руководстве фракции Слуга народа. – Если нужно, вызвал Коростылева (директора КБ "Луч". – Ред.) и "дрючишь" его".

Однозначного ответа, что делать с Укроборонпромом, пока у власти нет: Камышину дали время разобраться, международные партнеры пока не давят, сообщили LIGA.net три собеседника в ОП и правительстве.

"Сказать, что принято какое-либо решение, я не могу, — признается в разговоре с LIGA.net один из руководителей Офиса президента. – Но будет сделано все, чтобы сделать [Укроборонпром] более эффективным".

Пока власти ищут альтернативные сценарии, денег в Укроборонпроме становится все меньше, Украина опускается в рейтинге производителей оружия и, по сути, оказалась в тупике, объясняет Трегуб. Без реформирования инфраструктура ОПК рушится, имущество обесценивается.

"Мы можем дойти до варианта, когда почти ничего не останется, – резюмирует она. – Чем дольше будет это падение, тем труднее нам будет привлечь инвесторов и создавать совместные предприятия со странами НАТО".

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