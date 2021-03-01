У 2020 році "дорожнє питання" привернуло велику увагу через програму Великого будівництва та рекордну суму грошей, що витратили на будівництво та ремонт доріг, – близько 130 млрд грн. Особливо чутливим питання стало після того, як уряд спрямував на дороги 33 мільярдів гривень з ковід-фонду.

Як та на що витрачаються ці кошти, і головне питання – чи не задорого будують дороги в Україні під час великого будівництва?

VoxUkraine у співпраці з проєктом CosT проаналізував відкриті дані про завершені тендери на закупівлі робіт з ремонту та будівництва доріг.

Основні цифри дослідження:

Найдорожчим видом робіт є нове будівництво. У 2020 році воно проводилось у шести областях (Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Львівській, Одеській). Вартість будівництва 1 км дороги становить в середньому 90 млн грн.

На другому місці за вартістю – реконструкція (38 млн грн за 1 км). З початком Великого будівництва кількість реконструкцій доріг в країни збільшилася вдвічі.

Капітальний ремонт коштує в середньому 21 млн грн за 1 км і 2020 року проводився майже у всіх областях країни (крім Дніпропетровської, Київської та Тернопільської).

Поточний середній ремонт у 2020 році проводився у всіх областях, а його вартість за 1 км становила 10,8 млн грн. Найдорожчий ремонт проводили в Дніпропетровській (27 млн грн за км), Луганській (23,6 млн грн за км) та Чернівецькій (26 млн грн за км) областях.

У 2019 році відбулось декілька разове зростання вартості будівництва та ремонту доріг. У першу чергу, це пов'язано зі зміною підходу до будівництва-ремонту. У 2020 році вартість кілометра трохи знизилась.

(Дорого)вартість

Ми дослідили завершені тендери на дорожні роботи за період 2018 – листопад 2020 р. та порахували, яку вартість 1 км закладають замовники для різних типів робіт у тендерах.

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Вартість 1 км доріг у тендерах різна залежно від того, які саме роботи проводяться (рис. 2).

Будівництво

Очевидно, що найбільш дороговартісний тип робіт – це нове будівництво. У 2020 році воно коштувало в середньому 90 млн грн за 1 км. Роком раніше цей показник перевищував відмітку 100 млн, а у 2018-му був близько 20 млн. Чим пояснити таку різницю. Директор компанії А+S Україна (проєктує дорожню інфрраструктуру) Дмитро Беспалов пояснює це зміною підходу: "В минулому була задача розмазати мінімум по максимуму. Це як підмалювати іржавий автомобіль для продажу. Зараз повернулись до нормальних практик, в пріоритеті – якість і термін "життя" доріг. Очевидно, що у другому випадку ми більше платимо за будівництво, але виграємо на вартості володіння дорогою", – говорить експерт.

Найбільше коштів на нове будівництво країна витратила у 2019 році – 1,64 млрд.грн. Тоді будували дороги у Дніпропетровській та Полтавській областях.

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У 2020 році нові дороги будували у шести областях: Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Львівській, Одеській. Найдорожче будівництво -- у Дніпропетровській області. В 2018 році вартість будівництва 1 км дороги тут становила 41,8 млн.грн., в 2019 майже втричі більше – 120 млн.грн., а у 2020 році вартість 1 км виросла ще у 1,5 рази та досягла 190 млн гривень. Це більш ніж удвічі перевищує середню вартість 1 км будівництва за цей рік.

Причина цього – в будівництві великих відрізків магістралі Н-31, яка поєднує Дніпро та Київ. Ця дорога є одним із найбільших інфраструктурних об’єктів, який передбачає як прокладання дороги, так і будівництво декількох мостів та розв'язок.

Реконструкція

Другою за вартістю кілометра є реконструкція – в середньому 38 млн грн. Це у 2,4 рази дешевше, ніж будівництво. Тут тенденція схожа з будівництвом: стрімке зростання вартості одного кілометру у 2019 році і зниження у 2020-му.

Прискорені темпи Великого будівництва позначилися і на роботах цього типу. Якщо в 2018 та 2019 роках через систему Прозорро було проведено тендери для робіт у чотирьох областях, то у 2020 – вже у вісьмох.

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Капітальний ремонт

Зробити капітальний ремонт дороги сьогодні коштує в середньому 21 млн грн за 1 км. Це майже вдвічі дешевше за реконструкцію.

У 2020 році капремонт доріг проводили у 21 області – усіх крім Дніпропетровської, Київської та Тернопільської. Для порівняння: у 2018 капремонт доріг був у десяти областях, у 2019 – в семи. Тож для більшості областей роботи такого типу проводилися вперше за останні три роки.

Поточний середній ремонт

Найпопулярніший тип дорожніх робіт – це поточний середній ремонт (ПСР). Його регулярно проводять у всіх областях країни. Середня вартість такого ремонту для 1 км дороги протягом 2018-2020 років зросла вдвічі – з 4,8 млн грн у 2018 до 10,8 млн у 2020 році (рис.4). Вартість поточного середнього ремонту в різних областях може відрізнятися в рази.

Наприклад, у Дніпропетровській області вартість ПСР у 2020 році була майже втричі вища за середню (27 млн грн за 1 км). Сумарно протягом 2018-2020 років найдорожчі ремонти були в Миколаївській та Закарпатській областях – тут вартість ремонту стабільно перевищувала середню.

Чому вартість як будівництва, так і всіх видів ремонту зросла у декілька разів проти 2018 року? За досліджуваний період відбулись системні зміни у формуванні вартості ремонту доріг. Внаслідок чого у 2019 та 2020 роках зросла вартість усіх типів ремонтів проти 2018 року. По-перше, розширився перелік робіт, які входять до поняття ремонту. Наприклад, "поточний середній ремонт" тепер може охоплювати різні види робіт – від звичайного "ямкового" ремонту до перестилання одного чи декількох шарів асфальту. По-друге, до розрахунку вартості ремонту тепер належить і оновлення споруд на дорогах (відбійників, мостів чи шляхопроводів), і освітлення, та інша інфраструктура. По-третє, можливо, що через вищий попит на ремонтні роботи в останні роки компанії, які виконують такі роботи, підвищили ціни.

За нормативами, гарантійний термін експлуатації покриття становить від 3 до 5 років, для капремонту – 10 років гарантії. На практиці так буває не завжди. Стан доріг може погіршуватися зокрема через несумлінне виконання ремонтів і через загальний поганий стан мережі, коли виконання поточного середнього ремонту – це латання дірок без якісної зміни стану доріг.

Чи був дорожчий ремонт не тільки дорожчим, а й більш якісним, стане зрозуміло за кілька років. А за найгіршого сценарію – вже цієї весни.

Повне дослідження читайте за посиланням.

Автор: Марина Отт

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