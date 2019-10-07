Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Александр Пасхавер: Чем дольше Зеленский у власти, тем непонятнее, какой он президент

Александр Пасхавер: Чем дольше Зеленский у власти, тем непонятнее, какой он президент - Фото
Александр Пасхавер (фото - LIGA.net)
Борис Давиденко
07.10.2019, 12:19

В интервью: путь в Европу, почему 3,5% ВВП лучше 7%, кто во всем виноват, что делать с олигархами и почему Порошенко никто не любит, хотя есть за что

Времена меняются. Песня-гимн Боба Дилана опять очень уместна в Украине 2019-го. Страна меняется. И, кажется, сильно. Каждый день "всплывают" новости, которые год назад трудно было представить: к власти пришли почти миллениалы и большинство украинцев полюбили эту власть, правительство "захватили" выходцы из аналитических центров и НГО, новый парламент - без олигархов (почти), президент, идущий к миру почти любой ценой, доллар по 24 грн и, опережающий все прогнозы, рост экономики. Что происходит?

Чтобы разобраться и найти для вас самые содержательные ответы, LIGA.net запланировала серию разговоров с экономистами, социологами, бизнесменами, писателями, философами. Без одного из самых опытных экономистов Украины Александра Пасхавера, рубрика была бы неполной. (Предыдущий разговор с социологом Ириной Бекешкиной читайте здесь).

- Последнее ваше интервью, которое я нашел, состоялось в день второго тура президентских выборах. Тогда вы признались, что вас немного страшит непредсказуемость кандидата Зеленского.  Прошло четыре месяца, как кандидат Зеленский стал президентом Зеленским. Ваши опасения подтвердились или наоборот развеялись?

- Я бы не сказал, что страшит, просто неопределенность не дает понимания, что будет дальше. Для меня Зеленский еще  себя не проявил, как определенный политический деятель, я не знаю, каким он будет президентом – либеральным, консервативным, эффективным или беспомощным, пророссийским или проевропейским.

Хочется, чтобы он совершил какие-то ясные действия и поступки, которые бы помогли его охарактеризовать как президента, понять его взгляды и планы на будущее Украины. А пока что, чем дольше Зеленский у власти, тем непонятнее мне становится, каким он будет президентом.

- А те шаги, которые уже сделаны. Например, назначение Кабинета министров. Как вы оцениваете это правительство?

Читайте также
Формула Штайнмайера и план действий Кабмина. Что вам надо знать этим утром 02.10.2019#ВластьЭтоМы. Серые кардиналы Рады: кто будет влиять на этот парламент, кроме Коломойского 30.09.2019Украина или олигархи: кто кого победит 19.09.2019

- Повторю, президент Зеленский не сделал шагов, которые бы мне резко понравились или резко не понравились.  Я не тот человек, который контролирует и оценивает деятельность Кабинета министров, его конкретные постановления и так далее. Меня интересует общее движение Украины, и как правительство и президент его поддерживает или наоборот тормозит.

- Что вы имеете  ввиду?

- К нашей выгоде, Украина смогла воспользоваться ослаблением России и стать самостоятельной страной. И Украина очень медленно и очень своеобразно, но становится европейской страной. И в общем, такое ощущение этого движения остается и при новой власти?

- То есть Зеленский не изменил вектор, который был заложен за минувшие пять лет?

- Не изменил - не сделал решительных шагов ни в одну из сторон. И это не такой плохой вывод. Любая страна меняется медленно, а такая большая, как наша, тем более. У нас нет многих свойств, навыков, традиций, которые есть у европейских стран. Но общее направление движения в Украине – проевропейское. Зеленский это не пытается изменить, и меня это радует.

- Одной из разниц между Украиной и Европой, вы считаете тотальное недоверие и, в первую очередь, - недоверие украинцев к власти. Сейчас, кажется, уникальной исторический момент, а, может быть, и смена тренда… Украинцы полюбили власть, полюбили своего президента. Его поддержка - около 80% по последним опросам. Доверяют не только Зеленскому: невиданно высокая поддержка у парламента, Кабмина… Украинцы меняются?

- Я не знаю. Для меня эти цифры - неожиданность. Такое резкое и позитивное изменение… Мне кажется нормальным состояние общества, когда население не верит власти. Тем более, у украинцев никогда не было традиции ей верить. А, когда такая острая позитивная реакция… У меня возникают мысли, что в исследование могла закрасться ошибка, что это не истинное состояние дел. Понимаете? С чего вдруг население поменяло свои взгляды так резко. Эта власть ничего плохого не сделала, как и не сделала ничего такого, чтобы вызвать восторг у народа. В общем, я бы не спешил с выводами.

- Может быть, украинцы устали не доверять?

- Это очень интересное и очень частое предположение, которое мне абсолютно не кажется правдоподобным. Это, если сказать, что все украинцы устали возмущаться по поводу воровства или бандитизма. Не доверять - нельзя устать. А вот доверять - можно.

- Давайте поговорим о планах правительства. Премьер-министр взял чуть ли не обязательство добиться роста 40% за пять лет. В среднем это около 7% в год. Как вы на это смотрите?

- Я на это смотрю с сомнением. Без сомнения могу только сказать, что не было еще правительства, которое не брало бы на себя обязательства и все их выполнило. Мы же не можем проверить, насколько они верят в то, что говорят.

Но, если оценивать факты, это очень быстрое развитие. Украина не склонна к такому развитию. В стране ничего не поменялось, разве что они верят в чудодейственные свойства своей власти. Но тогда у меня нет основания считать, что это хорошо.

Для того, чтобы продолжительное время расти на 7% в год, нужно изменить не только власть и элиту, но и сам народ. У Украины были периоды, когда страна быстро росла, но потом еще больше падала. Это очень нездоровое развитие. Для меня, как экономиста, лучше, если 3-4%, но стабильно, чем плюс 7%, а потом минус 10%. Такая волатильность разрушает экономику.

- Но аргумент сторонников экстенсивного развития, что, мол, посмотрите, пока мы растем на 3,5% в год, Польша растет на 4%, а она и так богаче. Это значит, что через 20 лет все украинцы уедут в более развитую Польшу.

- Во-первых, не все. Я не знаю таких эпизодов, чтобы из страны все уехали. Во-вторых, если Польша растет быстрее, то мы должны задуматься, почему. А не обвинять Господа Бога в том, что мы растем медленнее. Я уверен, что экономическое развитие, -  это производная от состояния всего нашего народа и власти. Последнюю, кстати, выбирает народ. И это нельзя просто и быстро изменить.

- Объясните, пожалуйста…

- Рост экономики зависит от отношения в обществе, энергичности людей, их инициативности, способности к неожиданным решениям. Все это свойства народа, а не власти. Наша власть не навязана нам, она от нас, от народа. Поэтому я не вижу причины, почему мы должны перейти вдруг от 3,5% роста к 7%. Усилий только власти для этого недостаточно.

- Хорошо, допустим, ценности так важны для роста и их нельзя быстро поменять. Но можно же решить три-четыре, назовем их, более технические проблемы украинской экономики, что стимулирует рост.

- Что вы называете техническими проблемами?

- Например, отсутствие рынка земли

- Это не совсем техническая проблема. Развитые рынки – это комплекс множества традиций и самоограничений. И, работающий эффективный рынок земли, - это не вопрос инструкций и законов, это, скорее, традиции народа плюс законы, которые соответствуют этим традициям. И, если у вас нет и не было традиции рынка, то я не думаю, что вы можете молниеносно его ввести.

Тем более - рынок земли, который сам по себе довольно острый и чувствительный момент. 

Но Украина, если не ошибаюсь, одна из шести стран мира, в которой у людей нет права распоряжаться своей землей. В чем сенситивность рынка, о котором вы говорите?

- Из шести? Мне казалось, что уже две страны осталось. Когда я говорю о традициях, я имею в виду формально-неформальные правила, которые не допускают спекуляций землей, возникновения сверх больших концентраций, монополизма и т.д. В Украине этого ничего нет, поэтому я думаю, что традиционный рынок земли будет и, кстати, должен развиваться достаточно медленно.

- Скорее всего, так и будет. По оценкам Минэкономики, только 3-5% от всех сельхозземель поменяют своих владельцев в первые годы после запуска рынка земли.

- Это нормально. Это выглядит как правдивая оценка. Но не забывайте, что в Украине очень качественная земля, лучше, чем в других странах. Поэтому, как и со всякой национальной ценностью, страна должна обходиться бережно.

- Давайте сыграем в вашу любимую игру, "Если бы я был директором". В нашем случае - премьером - с поддержкой парламента. Какими бы были ваши три первые экономические решения"?

- Кто вам сказал, что моя мечта - быть директором. Моя мечта - ни в коем случае не быть им.

- Я знаю вашу биографию и что вы старательно и успешно избегали должностей на госслужбе. Но все-таки, что может власть сделать полезного для украинской экономики?

- Не торопясь, но при этом последовательно, необходимо либерализовать рынки, в том числе, рынки земли, капиталов. Но повторюсь – без спешки. Революционные изменения в отношении основных ценностей народа - очень опасны. Необходима непрерывность, необходимо, чтобы эти рынки существовали и развивались, но не скачкообразно.

- Такая проблема, как тенизация экономики или, если назвать вещи своими именами, - нежелание платить налоги, - это ценность, традиция, привычка? И что с этим делать?

- Это устойчивая традиция украинского народа, которая возникла в силу исторических обстоятельств. Давайте сравним три крупных восточно-европейских народа - русских, поляков и украинцев, которые жили рядом. 300-500 лет тому назад это были приблизительно равные по численности народы. Но украинцы были не агрессивны, в смысле, что они не создавали своего государства. У украинцев не было полноценного государства. И это должно быть нашим знанием.  

Это я к тому, что власть должна стимулировать, воспитывать в украинцах государственность. Это не простое занятие, потому что государство было врагом Украины на протяжении сотен лет. Я хочу сказать, что отношение к собственному государству, даже если оно не совершенно, должно быть позитивно. Собственное государство - это сила народа.

- Что должна делать власть? Как это на практике реализовать - уроки патриотизма в классах вводить, деньги давать на патриотичное кино? 

- Нет, нет! Во-первых, власть должна осознать, что это ее ответственность - воспитывать позитивное отношение к собственному государству. Это требование к власти - быть эффективной и полезной, но не через воспитания любви, а, скорее, с помощью критического мышления. Это здоровее.

- То есть, власть не должна разочаровывать.

- Вот, вот. Власть должна помнить, что ее функции - не только рабоче-технократичная, но и создание позитивного отношения к государству. И, как представители государства, они должны вести себя соответственно. Быть примером, ролевой моделью. И это не только про рабочие моменты - позитивное отношение к власти завоевывается не только рабочими решениями, но и стилем, поведением.

- Сейчас уместен вопрос, почему предыдущий президент Петр Порошенко с этой задачей - формировать позитивное отношение к власти - совсем не справился?

- Это вопрос исследования, почему ему не удалось сформировать позитивный имидж власти.

- Ну, наверное, коррупционные скандалы сыграли не последнюю роль…

- Если сейчас к Порошенко имеются такие претензии, то я вас уверяю, что пройдет 25 лет и Порошенко будет вписан в историю Украины, как создатель этого государства. Это сейчас к нему такое отношение.

- Я не спорю, что за время Порошенко было сделано много хорошего. Но восприятие, отношение к власти в целом, о котором вы говорили, точно не улучшилось.

Ну смотрите, если вы очень много сделали, а к вам отношение негативное, то, конечно, Порошенко стоит хорошо подумать над поведением, что же не так. Но в общем, я не исключаю, что это не только поведение Порошенко. Я думаю, что это блестящая пропаганда России. Там не скрывают, что он для России большой враг.

А пропаганда с нами работает блестяще. Мы, как народ, еще не привыкли к контрпропаганде и не привыкли ей не верить. И, если президент Зеленский начнет действовать по отношению к России, как он и должен, чтобы Украина оставалась независимой страной, то мы увидим, как пропаганда набросится на Зеленского. 

- Как вы оцениваете миротворческие усилия Зеленского в отношении с Россией (интервью записывалось до подписания формулы Штайнмайера)?

- Миротворческие усилия - это хорошее дело, но не путем сдачи позиций. Миротворческие усилия, в моем понимании, - это тщательная дипломатическая работа, где шаг за шагом, страна, бывшая колония, добивается каких-то еще уступок, расширяя территорию свободы, от бывшей метрополии.

Для меня совершенно непонятно выражение, которое сейчас навязывается, что мы должны "дружить с Россией". У России в отношении Украины - совсем не дружеские планы. Это вопрос ее сущности. Россия - имперская  страна, русский народ - имперский народ. И они реализуют свои фундаментальные свойства.

- То есть дружить с Россией слишком опасно?

- Да, это опасное занятие, вы совершенно правильно сказали. Но России как раз и надо, чтобы мы вместо вежливых дипломатических отношений, вернулись к концепции Дружбы народов. С кем дружить?  Мне дали по морде, а я утерся и пошел дружить.

- Надеюсь, вас услышат. Давайте вернемся к экономике. В интервью нового министра экономики Тимофея Милованова прочитал интересный тезис, что "есть две Украины. Одна - относительно образованная, которой есть место в рыночной экономике, и именно эти украинцы получают плоды от экономического роста и инвестиций. А есть вторая Украина – огромное количество людей, которые по каким-то причинам, не имеют образования, необходимых навыков, для того, чтобы встроиться в рыночную экономику. И, по словам Милованова, его задача "втащить" вторую Украину в современную экономику. Как вы считаете - есть такая проблема, и, если есть, что с ней можно делать?

- Эта проблема существует в любой стране. То, что вы сказали в конце, - это, скорее, красивый лозунг. Задача любого правительства, чтобы слабые тоже получали часть дохода, который генерируют сильные.

- Вы имеете ввиду справедливое перераспределение?

- Слово справедливое - это очень опасное слово. Если вы не поленитесь и сравните понятие "справедливость" у разных народов, то удивитесь, насколько разный смысл в него вкладывается.

- Милованов говорит не столько о перераспределении, сколько о предоставлении возможностей, переучить их, поднять квалификацию, в общем, втянуть их в рынок труда.

- Подождите. Дать что-то - это обязанность, то есть, взять у сильных какую-то часть и дать слабым, иначе в обществе возникнет дисгармония, которая очень опасна для его существования. А научить слабых быть сильными - это спекуляция. Я в это не очень верю. Социальное общество, поэтому и передает часть доходов слабым. Задача общества, власти и Государства - максимально использовать способности каждого, понимая, что они разные. Идея, что способности у всех равны, честно говоря, ослабляет государство.

- Соотношение сильных и слабых людей в нашей стране жизнеспособно, чтобы украинская экономика начала догонять соседей?

- На этот вопрос очень легко ответить - если у нас нет бунтов, значит достаточно. Это значит, что элита достаточно осторожно ведет себя со своими доходами, а бедных-слабых людей устраивает перераспределение, что они не склонны к протестам, которые разрушают государство.

- Десять лет назад у вас был тезис о том, что украинский капитализм - это олигархизм. Ситуация изменилась?

- Это не только мой тезис, это общепринятое понимание того, как был построен наш капитализм. Я только сегодня спорил с одним умным человеком, который доказывал, что олигархат устроил господин Кучма. Олигархи - не злая воля людей при власти. Состояние народа-общества позволило олигархам возникнуть в нашей стране.

- Зайду на вашу территорию… Вам не кажется, что если бы дизайн приватизации был другим, например, не были бы придуманы стратегические инвесторы ради национальных интересов, то и олигархический ландшафт был бы другим

- А какой вы бы хотели дизайн, чтобы крупные заводы были разделены на тысячи частиц и розданы рабочим? Тогда бы они просто исчезли. Я этим занимался непосредственно, и могу сказать, что вопрос стоял довольно остро. Украина - это страна крупных предприятий. И для нас было важно, чтобы все наши реформы не привели к развалу этой экономики.  А справедливость требовала продажи (раздачи) всего малыми частями всему населению, но мы понимали, что 50 миллионов не склонны и не умеют управлять этими активами, и такая операция просто уничтожила бы заводы.

Именно поэтому, мы, наряду с перераспределением мелких частей, сразу закладывали, что будут продаваться и крупные пакеты.

- Возникновение олигархов было неизбежно…

- Я не считаю, что страна, где нет крупных капиталов, - это полноценная страна. Крупные капиталы очень важны для страны, для ее независимости, поэтому я и не имел никаких возражений против того, чтобы в приватизацию шли не только мелкие, но и крупные капиталы.

Моральные и социальные последствия - они есть, но это связано с тем, что народ просто не привык к этому. Не привык к тому, что есть богатые, есть очень богатые люди, а есть бедные. Но, надо признать, что мы ушли от социализма. И пережили этот уход неплохо – без революций. Правда, пришли не к совсем универсальному капитализму.

- Я, все же, рискну предположить, что, создавая дизайн приватизации, в середине 1990-х вы не думали, что те, кто купит заводы, через пару лет обрастут телевизионными каналами и десятками депутатов, и будут иметь непропорционально большое влияние в стране.

- Почему, не думал? Я видел состояние общества и понимал, что в результате приватизации возникнут очень крупные капиталы, что они не будут вести себя, как их коллеги, скажем в Соединенных Штатах или в Великобритании. Нет, я так не думал. Но я понимал, что общество должно пережить этот период, должно привыкнуть, что есть богатые люди и бедные люди. Должны сформироваться новые отношения и правила общежития бедных и богатых.

- Давайте от ретроспективного взгляда, перейдем к конкретно сегодняшнему дню. Как вы считаете, концентрация власти одним из олигархов – Игорем Коломойским - так велика, как ему приписывают СМИ?

- Я не очень понимаю его реальную силу. Но надо понимать, что концентрация власти в нашей стране – редкое явление. Капиталы борются друг с другом на смерть…

- Что делать с олигархами конкретно Зеленскому? Нужна деолигархизация или, как вы говорите, они в "честной" конкурентной борьбе истощат друг друга?

- Я думаю, что административная деолигархизация не нужна. Что такое олигархия - это же, скорее, состояние нашей нравственности, а не какие-то злые интриги. Победить это можно только естественным развитием страны. А, если придут какие-то революционеры и начнут отбирать крупные капиталы, - это приведет только к разорению бедных людей.

- Возвращаясь к тому, что мы медленно, но движемся в сторону Европы. А нет ли здесь риска, что, когда мы туда все-таки дойдем, Европа в смысле свода ценностей будет "уже не той".

- Это один из самых частых вопросов. Поймите, нас интересует не реальная Европа. Нас не интересует сегодняшнее состояние морали во Франции или в Германии. Нас интересуют идеалистические ценности условной Европы 19 века.

- Напоследок, есть ли у вас прогноз развития Украины на полгода, год? Плохой сценарий и хороший?

- Это, конечно, не очень хорошо, но у меня сейчас нет плохого сценария. Украина сейчас в хорошем положении, Россия ослаблена - это очень важно. Основа благополучия Украины - это плохое положение России, мы должны это понимать. Поэтому нам надо накопить силы, пока Россия слаба.

Сейчас Украина уже развивается, с точки зрения обычных людей. Это куда более приятный период, чем конфронтация и борьба за существования, как это было пять лет назад. Так, что сейчас хорошее время!

Видеоверсия интервью

 

 

Последние новости
 