25 тысяч гривен мало или достаточно, чтобы усилить женский бизнес?

Согласно исследованию, инвесторы предпочитают мужчин, а не женщин, даже если содержание их презентаций одинаковое. А предприниматели, ведущие дела в Украине, имеют низкий доступ к финансовым ресурсам и сталкиваются со стереотипами относительно женского предпринимательства.

В Boston Consulting Group говорят, что компании, которыми владеют женщины, не получают такого уровня финансовой поддержки, как компании, основанные мужчинами. Хотя женские стартапы со временем работают все лучше, а спустя пять лет их совокупный доход увеличивается на 10%.



Где женщины берут деньги на бизнес?



Согласно данным World Federation of Direct Selling Associations, женщины начинают бизнес в 1,5 раза чаще мужчин. Но с капиталом, который в 6 раз меньше, чем у мужчин-предпринимателей. В качестве стартового капитала женщины преимущественно используют собственные сбережения.

Однако меньшее привлечение внешнего финансирования сказывается на потенциале развития предприятий. Нехватка ресурсов мешает внедрять инновации, разрабатывать новые продукты и услуги, нанимать более квалифицированных работников, масштабироваться и выходить на международные рынки. Малый размер предприятия и меньшая капиталоемкость в результате приводят к меньшей доходности.

В Украине этот тренд усугубила война. Владелицы бизнеса не готовы обращаться за кредитами в банки. Их пугают валютные колебания и непредсказуемость. А предприятия, основанные женщинами, преимущественно малые, поэтому наиболее чувствительны к рыночным сбоям и экономическим потрясениям.

Каждая третья предпринимательница ощущает нехватку ресурсов для развития, особенно финансовых. Четверть опрошенных в ходе исследования 2022 года "Портрет украинских предпринимательниц" признают грантовое финансирование самым эффективным инструментом для возобновления бизнеса. В то же время только 2% назвали своим достижением привлечение грантовых средств. Хотя существует немало программ для украинского рынка от донорских организаций, посольств, фондов.

Как 100, 50 или 25 тысяч гривен могут усилить женский бизнес?

Одна из таких возможностей — конкурс "Создано женщинами", который продлится до 15 марта. Организатор конкурса — Франко-украинская торгово-промышленная палата — проводит его пятый год подряд. За это время в конкурсе приняли участие 347 предпринимательниц.

Среди победительниц 2022 года – Андриана Мальская, владелица педиатрической клиники. Она получила 100 тысяч гривен, за которые приобрела современный кардиограф, что позволяет проводить более качественные обследования, а также обучать студентов и интернов новейшим технологиям.



Основательница школы французского языка Musique de langue Ольга Шурова благодаря премии в 50 тысяч гривен создала онлайн-платформу для занятий.

А для владелицы сыроварни "Будз Баран" Кристины Закревской денежное вознаграждение в 25 тысяч гривен стало толчком в масштабировании. Она решила построить еще одну сыродельню. И за эти средства сделала первый шаг: создала детализированный план и 3D-визуализацию нового помещения, где будет не только производство, но и магазин с продукцией локальных брендов, терраса для дегустаций и отдыха посетителей.

Дополнительное финансирование позволяет масштабироваться, создать новые рабочие места и осуществлять инновационные проекты. Учитывая, что женщины вкладывают в образование своего микробизнеса в среднем до 200 тысяч гривен, даже 25-50 тысяч гривен являются существенной поддержкой.

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