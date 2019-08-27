Административное обжалование НУР: в чем сила?

Бытует мнение, что обжалование налоговых уведомлений-решений в административном порядке в вышестоящем органе является малоэффективным и бесполезным, а сама процедура рассмотрения жалоб – всего лишь имитация работы.

Зерно правды в таком мнении, конечно, присутствует. Но, по нашему убеждению, процедура административного обжалования – это важная часть процедуры оспаривания и хорошая альтернатива судебному оспариванию. Почему воспользоваться процедурой административного оспаривая все же стоит?

1. Время

Налоговый кодекс Украины гласит, что контролирующий орган, рассматривающий жалобу налогоплательщика, обязан принять мотивированное решение и направить его в течение 20 календарных дней, следующих за днем получения жалобы. Но он также может и продлить срок рассмотрения жалобы до 60 календарных дней (п. п. 56.8-56.9 ст. 56).

Как показывает практика, контролирующий орган достаточно часто пользуется своим правом продления срока рассмотрения жалоб. А это значит, что у налогоплательщика есть целых 60 календарных дней на то, чтобы детально проработать стратегию защиты, более скрупулёзно изучить позицию ГФС, собрать дополнительные доказательства и подготовиться к возможному судебному спору. Ведь мы все помним, что в административном процессе истец обязан подать все доказательства сразу, вместе с исковым заявлением.

Кроме того, НК Украины определяет, что, если контролирующий орган нарушил сроки рассмотрения жалобы, она считается удовлетворенной. Сроки же судебного оспаривания в современных реалиях составляют не менее 5-6 месяцев с момента подачи иска, в зависимости от суда.

2. Возможность отмены НУР без уплаты судебного сбора

Как известно, процедура административного оспаривания является бесплатной, и налогоплательщику не нужно платить никаких сборов за рассмотрение своих жалоб.

В свою очередь, такой способ защиты становится все эффективнее, о чем свидетельствуют и статистические данные.

Так, официальная статистика ГФС гласит, что, по состоянию на май 2019 года, в административном порядке оспорено 10 119 налоговых уведомлений-решений, из которых 1850 отменены полностью, а 285 отменены частично.

Таким образом, количество удовлетворенных жалоб составляет около 20%, что свидетельствует о положительной динамике. А значит процедура административного оспаривания перестает быть простой формальностью и приобретает признаки реального инструмента защиты.

3. Выявление основных «козырей» ГФС

При правильном ведении диалога во время рассмотрения жалобы, у плательщика налогов возникает хорошая возможность выяснить все «козыри» ГФС, проговорить возможные скрытые на первый взгляд выводы, к которым пришел контролирующий орган в Акте проверки и, как результат, убедиться в правильности или неправильности собственной позиции.

Но для реализации этой возможности обязательно необходимо в жалобе изъявить желание присутствовать при ее рассмотрении.

На что же стоит обратить внимание при процедуре административного оспаривания?

1. Сроки обращения.

Всем известно, что с 01.01.2019 года в п. 56.3 статьи 56 НК Украины были внесены изменения и, вместо 10 календарных дней, срок для подачи жалобы на решение контролирующего органа составляет 10 рабочих дней.

Однако не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Законодатель внес изменения, но не везде, где это было необходимо.

Пункт 57.3 ст. 57 НК Украины по-прежнему гласит, что, в случае определения денежного обязательства контролирующим органом, налогоплательщик обязан уплатить начисленную сумму в течение 10 календарных дней, кроме случаев, когда в течение такого срока данный налогоплательщик начинает процедуру обжалования решения контролирующего органа.

Это говорит о том, что по истечению 10 календарных дней у контролирующего органа возникает право требования по определенным денежным обязательствам, а у плательщика возникает налоговый долг, что влечет за собой соответствующие последствия.

Таким образом, хотя формально срок для подачи жалобы и установлен в 10 рабочих дней, но, во избежание появления налогового долга, все же рекомендуем учитывать сроки его формирования.

2. Присутствие ревизора-инспектора при рассмотрении жалобы.

На практике случаются ситуации, когда плательщик налогов, указывая на те или иные абсурдные выводы контролирующего органа, слышит от представителей ГФСУ, что они на проверке не были и не могут объяснить, почему были сделаны именно такие выводы.

Во избежание подобных ситуаций и с целью ведения более конструктивного диалога, рекомендуем в просительной части жалобы требовать от ГФСУ обеспечить присутствие ревизора-инспектора, ответственного за проверку, во время процедуры рассмотрения. Достаточно часто такое присутствие позволяет более эффективно рассмотреть жалобу и дает шанс на отмену налоговых уведомлений-решений.

3. Привлечение Совета бизнес-омбудсмена.

Если у плательщика налогов есть твердое ощущение того, что контролирующий орган при рассмотрении жалобы халатно или с предубеждением отнесется к такому рассмотрению, или же сумма доначислений является значительной для такого плательщика налогов, рекомендуем заручиться поддержкой Совета бизнес-омбудсмена.

Практика последних лет показывает, что Совет бизнес-омбудсмена является действенным механизмом при спорах с органами фискальной службы. Для того чтобы привлечь к рассмотрению Совет бизнес-омбудсмена, достаточно подать жалобу онлайн. В очень сжатые сроки Совет рассматривает такую жалобу и связывается с бизнесом для определения алгоритма действий. При этом, Совет может не только письменно попросить ДФС всесторонне и беспристрастно рассмотреть жалобу, но и физически участвовать в рассмотрении такой жалобы.

Однако здесь необходимо учитывать, что если у налогоплательщика нет позиции, а процедура административного оспаривания используется с целью затягивания уплаты доначислений, то применение вышеуказанных рекомендаций может повлечь за собой негативные последствия. Поэтому, прежде чем их использовать, необходимо внимательно взвесить все «за» и «против».

Как мы видим, процедура административного оспаривания налоговых уведомлений-решений все же является неплохой альтернативой судебному оспариванию, а также эффективным инструментом защиты нарушенных законных прав и интересов налогоплательщика, при условии грамотной поддержки адвоката и четко сформированной правовой позиции.