Безбарьерная реформа в строительстве: как будет работать "официальный" контрольный список

Украина переходит к модельному подходу, который уже много лет успешно применяется в США, Великобритании, Германии, Японии и странах Северной Европы. Внедрение цифрового чек-листа безбарьерности в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЄДЕССБ – укр.) меняет структуру ответственности на рынке и может сформировать четкие правила для застройщиков.

Цифровой контрольный список способен избавить рынок от главной проблемы в контексте инклюзивности: субъективности. Речь идет не о локальной поправке к строительным нормам, а о системной реформе, которая может повлиять на стоимость активов, скорость инвестиционных циклов, доступность кредитования и общую конкурентоспособность отрасли.

