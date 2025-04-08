Россия очень любит свой экспорт вооружений. Даже если оставить за скобками вопрос геополитического влияния и статус "донора безопасности" для десятков стран, российские оборонные предприятия получают от продажи военной техники миллиарды долларов дохода. Именно благодаря этим деньгам они последние 30 лет развивали свои технологии и поддерживали в тонусе производственные линии даже в мирное время.

В первый год полномасштабной войны российский экспорт столкнулся с рядом проблем: эмбарго на поставку электронных компонентов и промышленных станков, финансовыми санкциями, резким ростом госзаказа и репутационными потерями, поскольку провал блицкрига в Украине в определенном смысле трактовали именно как неудачу российского оружия. Вдобавок еще Индия и Китай начали строить собственную оборонную промышленность и уменьшать зависимость от РФ.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2020 по 2024 годы продажи российского оружия упали на 64% по сравнению с периодом 2015-2019 годов. Доля РФ на мировом рынке вооружения снизилась с 21% до 7,8%.

Но тем, кто уже успел похоронить российскую оборонку, не стоит себя обманывать.

Российские деньги любят тишину

Во-первых, SIPRI анализирует только данные из открытых источников, а Россия традиционно много сделок держит в секрете. Например, о пятилетнем контракте на поставку Саудовской Аравии российских систем ПВО "Панцирь" на $2 млрд стало известно только после расследования Kyiv Independent.

Показателен кейс с поставкой современных российских истребителей Су-35 для армии Египта. Соглашение до последнего держали в секрете, пока не произошла утечка в одно из деловых изданий. Неожиданной новостью стала и недавняя поставка в Эфиопию Су-30, о которой ранее не сообщалось.

Такая секретность связана с тем, что США применяют против покупателей российского технологического оружия вторичные санкции (CAATSA). В отдельных случаях это работало, и страны действительно отказывались от российских самолетов и систем ПВО после угроз американцев. Так что жизнь научила россиян работать по принципу "деньги любят тишину".

Во-вторых, даже по открытым данным SIPRI, россияне поддерживают экспорт на достаточно высоком уровне. 7,8% мирового рынка – это миллиарды долларов ежегодно, которые идут на развитие технологий и производства в стране-агрессоре. Это сопоставимо с экспортом Великобритании и Германии вместе взятых.

В-третьих, российские оборонные компании переориентировались на внутренний рынок. У РФ достаточно ресурсов, чтобы полностью закрыть потребности собственной армии. Однако даже загруженность собственных мощностей не сдерживает РФ от активной подготовки к экспорту.

Руководители Кремля оставляют экспортное окно "приоткрытым" и не боятся, что их оружие вместо фронта будет массово уходить за границу или что оборонные компании резко повысят цены для собственной армии.

Поэтому российские оружейники сегодня берут от жизни все – и рекордный государственный заказ, и экспортные контракты, если остаются свободные мощности.

Другими словами, после вторжения в Украину российский экспорт вооружения сначала оказался в нокдауне, но сейчас на их заводах бурлит жизнь. Кремль уже пытается частично восстановить позиции на мировом рынке, а впоследствии не только вернуть 21% мирового рынка, но и увеличить свою долю, продавая опыт технологической войны.

И для этого есть все основания. Технологические санкции оказались не такими уж страшными. В сети есть десятки расследований, как РФ через сотни компаний-прокладок импортирует дефицитные станки и электронику. В этом уже успели убедиться возможные заказчики.

Финансовые ограничения обходят с помощью альтернативных способов расчетов. Например, за технологию дронов "Shahed" Россияне рассчитались с Ираном в золотых слитках.

Заработок на агрессии

Российская техника прошла испытания в боях с украинской армией, оперирующей большим количеством западного и собственного инновационного вооружения. На выставках россияне не стесняются говорить, что их товар "испытан на украинцах".

По словам главы крупнейшей оружейной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, сейчас портфель заказов компании "Рособоронэкспорт", поставляющей всю российскую военную продукцию на мировой рынок, составляет рекордные $60 млрд. Чемезов объясняет такую большую цифру отложенным спросом, но отмечает, что 80% оружия сегодня отгружается для российской армии, а 20% излишка идет на продажу.

Даже если не верить Чемезову на слово, множество других индикаторов показывают: россияне действительно остаются активными на рынке вооружений. Речь идет в основном об их попытках продать традиционную продукцию: самолеты, вертолеты и системы ПВО.

Однако все чаще россияне предлагают и инновационное оружие, хорошо себя проявившее в войне против Украины. В 2023 году несколько стран Юго-Восточной Азии заказали у России средства РЭБ "Красуха" и "Сапфир", которые используются как средство противодействия БпЛА.

В 2024 году Россия выдала более 30 рекламных паспортов, позволяющих компаниям демонстрировать свое оружие на выставках и предлагать их на продажу. Среди них – системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники, в том числе ударные "Ланцеты" и "Кубы", а также новейшие ЗРК "Панцирь СМД-Е", родившиеся именно на российско-украинской войне как средство борьбы против дронов.

Фактически экспорт беспилотников из России приостановлен до конца 2025 года, потому что все они идут на фронт. Но, похоже, россияне к нему готовятся. К примеру, массово появляются экспортные версии популярных моделей БпЛА, которые показывают иностранным заказчикам. Также "Рособоронэкспорт" ведет переговоры о локализации в других странах производства одного из самых распространенных разведывательных БпЛА "Орлан".

Более того, РФ не ждет завершения войны и параллельно стимулирует отрасль строительства гражданских дронов, поощряя компании к экспорту и развивая беспилотную экосистему внутри страны.

Россияне находятся на низком старте, а в некоторых случаях уже заключают новые партнерства, чтобы быстро захватить новые ниши на рынке после окончания войны.

Опыт технологической войны – конкурентное преимущество

Стратегия не рвать связки с мировым рынком, замерять спрос, искать потенциальных партнеров на будущее и оставаться гибкими в вопросе экспорта, если это не вредит фронту, – вполне естественное поведение страны, которая планирует агрессию на годы вперед.

Ближайший пример – Израиль. После очередной эскалации в Ливане и секторе Газа, а также отказа нескольких европейских поставщиков оружия выдавать экспортные лицензии, страна сделала большие инвестиции в собственный оборонный комплекс.

И хотя война продолжается, а перемирие то и дело срывается, местные оборонные компании уже работают над тем, чтобы нарастить продажи военной техники за границу и загрузить избыток производственных возможностей новыми экспортными контрактами. Мотивация у израильтян очень проста: стране нужно воевать. А для войны и развития промышленности нужно много денег.

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Опыт технологической войны – это конкурентное преимущество. Враг пытается монетизировать свой опыт полномасштабного вторжения и агрессии. Украина способна конкурировать с Россией и на международной арене.

Важно, чтобы больше стран обращались за опытом именно к Украине, а не к России. Украинский ОПК уже готов предлагать инновационные решения, проверенные в боевых условиях, и спрос на эту экспертизу существует.

По данным ТСУ, большинство стран НАТО уже обратились к украинским производителям по поводу партнерства или поставки оружия. Чтобы обеспечить устойчивый успех на рынке вооружений в долгосрочной перспективе, Украине уже сейчас стоит активно представлять свои передовые образцы потенциальным партнерам через международные выставки и демонстрационные проекты, а также предлагать технологическое сотрудничество, в частности в форме совместного производства.

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