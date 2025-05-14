Польские перевозчики прекратили блокировку границы, начавшуюся вчера, по решению суда. К чему дальше готовиться украинскому бизнесу

LIGA.net тестирует новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

Разблокируйте чтобы читать дальше Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку Разблокировать

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net