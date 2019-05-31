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31.05.2019, 18:28

Бренд страны и креативная экономика

Бренд страны и креативная экономика
Директор рекламного агентства Michurin

Все больше экономистов приходят к выводу о том, что именно внутри креативной экономики зарождаются новые экономические и социальные модели

Я за то, чтобы к развитию Украины активно привлекались представители креативной экономики.

Эксперт всемирного банка Чарльз Лэндри в своей книге убеждает, что люди и их мотивация являются главным в развитии, а ресурсы и инфраструктура - вторичны. Все больше и больше экономистов приходят к выводу о том, что креативный класс является ядром общества, поскольку именно внутри креативной экономики зарождаются новые культурные парадигмы, экономические модели и социальные схемы. Представители креативного класса меняют представление о том, как должны функционировать привычные нам институции.

Сложно определить границы, где заканчивается креативная и начинается традиционная экономика. Архитекторы, дизайнеры, писатели, художники, рекламщики не создают продукт непосредственно. Но именно они решают, каким он должен быть.

Современные реалии таковы, что ресурсная экономика и производство, и даже наукоемкое производство и IT-сектор - это уже устаревшие парадигмы. Все можно аутсорсить. Кодеров можно взять индийских, запчасти дешевле произвести в Китае, а вместо украинского свекольного купить тростниковый сахар в Бразилии. Даже нефть и газ утрачивают традиционно сильное влияние. Возобновляемая и альтернативная энергетика создает им ощутимую конкуренцию. Роботы и искусственный интеллект уже готовятся вытеснить человека из большинства традиционных областей производства. Что же остается нам?

Сегодня именно креативная экономика -  основа ВВП развитых стран. По многим оценкам, именно она внесла решающий вклад в экономическое развитие Америки. В Давосе группа экспертов Мирового экономического форума прямо указала на креативную экономику как на новую модель роста, преимуществом которой являются минимальные инвестиции в "мягкую" инфраструктуру.

Мы живем в период, когда капитал знаний победил традиционный капитал. Доля нематериальных активов в рыночной стоимости компаний составляла 17% в 1975 году, а уже в 2015-м достигла немыслимых ранее 85%.

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И значительную часть нематериальных активов составляют бренды. Стоимость бренда Apple составляет 182 миллиарда долларов, что почти в пять раз больше всей доходной части бюджета Украины. На секундочку, просто представьте, что мы сейчас сравниваем государство, одно из крупнейших в Европе, - и частную компанию. Которая стоит больше, чем все мы производим за 5 лет.

Бренд позволяет создавать для потребителя дополнительную ценность и, соответственно, брать за небо дополнительную цену. И если для покупателя это не самый приятный факт, то для страны это огромная и очевидная польза. Под бренд страны дают кредиты. В бренд страны инвестируют. Бренд страны позволяет зарабатывать на порядки больше, - при прочих равных. И это именно та область, в которой мы категорически отстаем.

Так сложилось, что в украинском политикуме крайне мало профессиональных политиков. Чаще в политику приходят из других профессий. В Раде или в правительстве можно встретить вчерашних юристов, экономистов, журналистов. И все они приносят с собой привычные шаблоны восприятия, и строят страну так, как им привычнее. Банкиры видят страну как совокупность активов. Юристы - как свод законов. Производственники - как большое предприятие. Аграрии - как ферму.

Конечно, я утрирую. Но одно можно сказать точно: еще никто не строил Украину как бренд.

При работе с брендом крайне важно разделять продукт и его восприятие. Можно сказать, что бренд — это все то, что остается, если убрать из коммуникации продукт. Кроссовки Nike - это не про инновационные амортизирующие материалы подошвы и дышащий верх. Nike - это про мотивацию людей к занятию спортом. Ты можешь купить самые крутые гантели, но какой от них толк, если их использует только жена, когда придавливает квашеную капусту.

К сожалению, при построении Украины мало кто шел дальше продуктовой части. Описывая то, как будет устроено наше государство, мы упускали главное: суть и идею бренда. А еще к каждому бренду прилагается стратегия, и это тема отдельного длинного разговора. Ведь именно стратегия бренда является ключевым критерием правильности любого из наших шагов.

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Теги: креативная экономика, бренд Украины, стратегия развития, модернизация
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