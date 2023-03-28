Города после восстановления: что следует учесть

После победы страну ждет активное послевоенное восстановление со всеми сложностями этого процесса. В то же время это позволяет подойти к вопросу восстановления стратегически — решить тянущиеся с советских времен городские проблемы и учесть новые принципы, реализация которых положительно отразится на жизни людей, окружающей среде и экономике.

Украинские города нуждаются в новом человекоцентрическом подходе к планированию и организации городской среды. Первоочередным вектором является наличие и качество обустройства общественных пространств, зеленых зон, велосипедных маршрутов и дорожек для пешеходов. Также человекоцентрический подход предполагает обновление пространства с учетом мер безопасности и принципов инклюзивности, оптимизации и повторного использования ресурсов, энергоэффективности зданий и т.д.

Учитывая ежедневные разрушения, усиление климатических стандартов и другие глобальные изменения сегодня кажутся не вполне актуальными вопросами. Однако использование в городском планировании инноваций и других инструментов, учитывающих принципы устойчивого развития, является стратегическим решением. Это может оптимизировать города, решить старые и новые проблемы и принести пользу в долгосрочной перспективе.

В первую очередь следует урегулировать строительные нормы, повысив стандарты модернизации предприятий и стандарты энергоэффективности для новых зданий. Далее решить вопрос пробок, отказавшись от разделения на спальные районы и центр, где в основном сосредотачивается деловая активность. Ориентация на полицентричность позволяет создать многофункциональное, удобное и экологическое пространство.

Каждый город имеет свои особенности, локальный контекст и приоритеты, обычно учитываемые при создании градостроительной документации. В Украине основным градостроительным документом является генеральный план, где фиксируют границы развития и рациональность использования территорий. В свою очередь инструмент, который поможет определиться с направлениями и видением долгосрочного развития и восстановления городов, является стратегия. Ее положения должны учитываться в генплане, однако у нас большинство городов этого не сделали. Более того, не все города имеют генпланы. Поэтому эта проблема также нуждается в урегулировании.

Как показывает история, разработка планов по восстановлению разрушенных городов начиналась еще во время войны. В частности, на сегодняшний день в Украине предложена концепция развития Чернигова, в которой приняли во внимание слабые стороны города, например, хаотичность застройки, низкие показатели энергоэффективности, пробки на дорогах и т.д. Город предлагается сделать стойким. В частности, в концепции предлагается развитие "15-минутного города" с возможностью быстрого доступа к основным объектам инфраструктуры.

Аналогичным путем хотят пойти в Харькове. В предложенном проекте предполагается решить проблему низкой энергоэффективности зданий, децентрализовать город, наладить транспортные маршруты, обустроить и расширить общественные пространства. А также создать районы с застройкой невысокой этажности и паркингами, которые возьмут на себя роль укрытия в случае обстрелов.

Во время Второй мировой войны Варшава была разрушена на 80%. Решение возвращать столицу к довоенному виду принято считать скорее политическим, поскольку отстроить город было бы дешевле, чем восстанавливать разрушенные объекты без изменений. Первым шагом стало создание плана, учитывающего все разрушения, конечную цель и соответственно ставшего тем ориентиром, по которому происходило дальнейшее восстановление и развитие города. Этот процесс — от расчистки территории до строительства новых жилых зданий и глубокой реставрации исторического центра — длился четыре десятка лет. Город столкнулся с нехваткой средств, строительных материалов и рабочих рук, поэтому к восстановлению широко привлекалось население, которое, кроме прочего, помогало и с пожертвованиями.

Нам же пора выбрать свой путь восстановления, учесть старые недостатки и модернизировать текущие требования.

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