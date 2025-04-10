Реализованные проекты позволили закрыть часть дефицита энергии, вызванного обстрелами. В то же время накопился ряд системных проблем

Сегодня Украина находится на критическом этапе энергетической трансформации. Война показала: централизованная энергосистема чрезвычайно уязвима к атакам. Именно поэтому развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и распределенной генерации — это не просто элемент евроинтеграции, а базовое условие энергетической безопасности.

Нынешние реалии позволяют оценить потенциал ВИЭ не только с точки зрения климатических целей, но и как антикризисный ответ на вызовы военного времени. Однако этот путь сложен и наполнен барьерами, которые требуют осмысления и системных решений.

Рост генерации — позитив, сопровождающийся трудностями

По официальным данным, только в 2024 году в Украине было введено 967 МВт новой распределенной генерации. С начала 2025 года — еще более 100 МВт.

Это настоящий прорыв, ставший возможным благодаря инициативам бизнеса, общин и поддержке международных партнеров.

Реализованные проекты помогли частично покрыть дефицит, вызванный ударами по традиционной генерации. Они также позволяют оперативно восстанавливать энергоснабжение в отдельных общинах, когда магистральные сети еще не функционируют.

Особенно важную роль играют когенерационные установки, блочно-модульные котельные, малые солнечные и ветровые станции, которые начинают работать даже в прифронтовых регионах.

В то же время стоит признать: на этом фоне накапливаются системные проблемы. Один из крупнейших вызовов — задолженность перед инвесторами в развитие использования ВИЭ.

В настоящее время долг за уже произведенную "зеленую" электроэнергию превышает 25 млрд грн. Это не просто цифра. Это ограничение для дальнейшего развития, ведь большинство станций были построены за валютные кредиты.

Поэтому задержки с выплатами автоматически означают валютные потери. В некоторых случаях они составляют более 30% от общего объема инвестиций.

Бизнес готов инвестировать, но ожидает стабильности

В 2025 году заявлены новые проекты альтернативной энергетики общей мощностью в сотни мегаватт. Частные компании, несмотря на риски, продолжают строить новые солнечные и ветровые станции, особенно в центральной и западной части страны.

Это свидетельствует о доверии инвесторов к украинскому рынку, но также подчеркивает необходимость прогнозируемой среды.

К сожалению, аукционы по поддержке ВИЭ не оправдали ожиданий. Например, в прошлом году из 110 МВт квоты было реализовано менее 1 МВт. Причин много: отсутствие доверия к гарантированным покупателям, сложная система подключения к сетям, чрезмерно зарегулированные цены и т. д.

Бизнес хочет работать, но без гарантий и гибких механизмов регулирования инвесторов не будет.

Хранилища энергии — обязательный элемент новой системы

ВИЭ не могут быть единственной опорой без систем накопления энергии. Их значение уже осознали наши европейские соседи. Например, Польша в этом году начала строительство крупнейшего в Европе хранилища энергии мощностью 981 МВт·ч. В целом в стране планируется 85 хранилищ на более чем 17 ГВт·ч накопленной энергии.

Для Украины это важный сигнал. Без таких технологий невозможно эффективно интегрировать новую генерацию. У нас есть солнце и ветер, но нет инструментов для управления их колебаниями. Energy storage — не просто модная технология, это ответ на вызов времени.

Нормативная база: необходимы изменения

Сегодня девелоперы сталкиваются с дополнительными барьерами. Один из них — обязательный взнос в €10 000 за каждый 1 МВт будущей мощности при подключении к сети.

Этот механизм должен был фильтровать "фантомные" проекты, но на практике усложнил жизнь тем, кто действительно планирует строить. В нынешних условиях это еще один фактор, сдерживающий инвестиции.

Кроме того, запуск механизмов "зеленых" премий оказался чрезмерно бюрократизированным. Бизнес сталкивается с многочисленными согласованиями, задержками, непрозрачностью. Это снижает доверие к рынку и государственным инструментам поддержки.

Энергетическое будущее — это не только генерация

ВИЭ — это не изолированный сегмент, а часть общего энергетического баланса. В краткосрочной перспективе именно солнечная и ветровая генерация могут частично покрыть дефицит, возникший из-за разрушения ТЭС и повреждения сетей. Но ключ к стабильности — в комплексных решениях.

Они включают:

развитие накопителей;

модернизацию сетей;

упрощение подключения к сетям;

системные инструменты финансирования;

прозрачную политику взаимодействия с инвесторами.

Украинский потенциал — огромен. Эксперты отмечают, что пригодные для ВИЭ участки способны генерировать в 150 раз больше, чем нужно всей экономике страны.

Но чтобы этот потенциал стал реальностью, необходима вера в правила игры, в партнерство, в цели, которые мы как государство перед собой ставим.

Рецепт развития: ответственность и партнерство

Развитие ВИЭ — это не только об электроэнергии.

Это о доверии к рынку, о способности строить в условиях войны, о будущем энергетической независимости.

Это о новых рабочих местах, налогах, инвестициях, модернизации.

Это о будущем общин и бизнеса.

Украина уже имеет потенциал стать лидером в регионе. Но для этого нужно расчистить путь: снять долговые ограничения, упростить доступ к сетям, дать возможность бизнесу работать в предсказуемой среде.

Необходим диалог между государством, бизнесом и общинами — без излишнего популизма, фискального давления и бюрократических ловушек.

Энергетическая независимость начинается не с лозунгов, а с конкретных действий. И каждый мегаватт установленной "зеленой" мощности — шаг к новой, устойчивой энергетике Украины.

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