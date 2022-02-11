Дело Трубицына: неужто в Украине без взяток никак не обойтись? Все реально, была б совесть

НАБУ разоблачило подозреваемых в получении взятки. Это, в частности, депутат Киевского городского совета, директор коммунального предприятия и его заместители. Директор НАБУ заявил, что 1,26 млн грн, на которых поймали чиновников, – это отлаженная схема. "Такса, умноженная на количество объектов" передвижной торговли. В то же время в этой схеме более очевидна роль работников КП, чем депутата.

Для нас уже привычно, когда Национальное антикоррупционное бюро разоблачает факты коррупции чиновников на объектах коммунальной собственности. Ибо коммунальная собственность является источником коррупции, как и государственная. Но огорчает то, что в процедуре, которая вполне могла бы проходить в системе Прозорро.Продажи были задействованы и депутат горсовета, и коммунальное предприятие.

По данным НАБУ, чиновник Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения в Киеве точек сезонной передвижной торговли заведомо определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования этих точек.

Речь шла о семи локациях в разных районах столицы.

Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год и разделили на два транша.

Депутата Киевсовета и должностных лиц задержали при получении второй части – 1,26 млн грн.

"Міський магазин" в действии

Из сообщения Бюро понятно, что речь идет не об обычных МАФах – киосках, которые постоянно стоят на улицах. Речь идет именно о разрешениях на размещение на улицах города лотков временной торговли.

Сейчас в Киеве более 200 законных точек передвижной торговли – это, например, автомобили, стоящие на улицах и продающие кофе.

За их размещение отвечает КП "Міський магазин". Это коммунальное предприятие проводит торги по размещению объектов торговли на площадке "Украинской универсальной биржи" (не в системе Прозорро.Продажи). Сначала заключает договор на год, но затем по собственной инициативе может продлить договор на пять лет. Вроде бы директор именно этого КП и два его заместителя были задержаны.

Использование конкретной биржи было оправдано в 2016 году, когда не было государственной электронной торговой системы Прозорро. Продажа, к которой подключены площадки, такие как Украинская универсальная биржа.

Сейчас же в системе можно проводить аукционы с более высоким уровнем прозрачности и конкуренции. Ведь торги Прозорро.Продажи проходят онлайн с полностью открытой информацией о товаре и участниках в реальном времени. Биржа этого не обеспечивает, а обвинения НАБУ подтверждают, что махинации по установлению победителей могут иметь место.

Путем аукционов на Прозорро.Продажи пошли Львов и Мариуполь – лидеры среди прозрачности городов по рейтингу Трансперенси Интернешнл. Львов объявляет аукционы даже на размещение мест для продажи арбузов.

Где же в этом деле депутат Трубицын

Кроме того, что Владислав Трубицын является депутатом Киевсовета от пропрезидентской партии Слуга народа, в частности, глава постоянной комиссии городского совета по вопросам предпринимательства, а также член комиссии по вопросам размещения временных сооружений. Роль последней в этой сфере – решать спорные вопросы относительно таких объектов и принимать решения: нарушает конкретная торговая точка правила благоустройства или нет.

То есть Трубицын, по данным следствия, влиял на результаты конкурса как глава комиссии по благоустройству столицы.

Ко всему, депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец обвиняет Трубицына в том, что он саботировал принятие проекта горсовета, который перевел разрешения на размещение всех МАФов на прозрачные онлайн-аукционы.

В последних сообщениях КП Городской магазин указано, что за один объект передвижной торговли предприниматели платят от 50 000 до около 300 000 гривень. По данным НАБУ, еще в среднем 200 000 гривень за объект (1,39 млн за семь объектов) готовы были уплатить "в конверте".

Эти средства (а может и больше) могли пойти в бюджет. Десятки предпринимателей могли сразиться за право торговать, если бы город принял политическое решение: ликвидировать коммунальное предприятие "Міський магазин" и проводить все возможные торги коммунальной собственностью исключительно через систему Прозорро.Продажи.

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