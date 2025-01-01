Российская экономика дышит на ладан. Они уже подошли к стадии, когда потемкинская статистика не спасает

Философия прогнозов, предсказаний и постановки задач экономическим и монетарным властям во время войны в любой стране будет существенно отличаться от того, к чему мы привыкли в мирное время.

Парадигма экономических целей по устойчивому развитию или рыночной экспансии меняется на решение вопросов безопасности. Вызовы на 2025 год для Украины – это фактически экономические рецепты победы.

Чтобы больше приспособиться к нуждам войны, нам нужно решить следующие задачи:

1. Нужно концентрировать денежные, материальные и человеческие ресурсы конкретно на идее сопротивления российской агрессии. Замена оттенка зеленого на светофорах, ремонт дорог и брусчатки в прифронтовых городах, закупка барабанов для бомбоубежищ и еще сотни примеров того хлама, без которого можно было бы обойтись, но он стоит государству денег.

Все эти средства можно было бы направить на отечественный ВПК, увеличить з/п ВСУ, покупать больше оружия у партнеров и т.д. Распыление ресурсов из-за ненужных затрат впоследствии приводит к дефициту этих ресурсов в секторе безопасности и обороны. Так возрастают риски потери территорий.

2. Следует заняться оптимизацией имеющихся ресурсов. Постоянные сигналы из сектора безопасности о нехватке средств на оборудование сопровождаются статистикой НБУ о накоплении валютных резервов на конец 2024 года в объеме 35-40 млрд долларов, а также привлеченной НБУ ликвидности банков в сумме 533 млрд грн (27.12.2024).

И на этом фоне происходит повышение налогов для малого бизнеса и населения. Все это указывает на слабую согласованность монетарной и фискальной политики в Украине.

3. Должны строить фундамент для экономического роста. Официальная экономика будет плохо расти, если ее постоянно душить налогами, запретами и делать все для того, чтобы рыночные ставки по кредитам оставались заоблачными, а от рынка акций и облигаций в стране оставалось только название.

Стране нужна справедливая налоговая реформа, которая разрушила бы кланы, которые продолжают собирать налоги вместо государства, устранила сложные процедуры администрирования и минимизировала возможность арбитража между различными видами налогов.

Украине нужна и пенсионная реформа, чтобы инвестиции будущих пенсионеров давали работу молодым. Нужна и реформа системы здравоохранения с уклоном в сторону страховой медицины. Названные три ключевых реформы – налоговая, пенсионная и медицинская – должны стать катализатором роста.

4. Пора реанимировать кредитный рынок и рынок корпоративных облигаций. Улучшение процентного давления для заемщиков prime-сегмента, программы 5-7-9 и другие не принципиально меняют ландшафт кредитного рынка. Кредиты от микрофинансовых учреждений как были под 1000-2000% годовых, таковыми они и являются.

Перекрытый канал между разными секторами финансового рынка приводит к искривлению паритетности между процентными ставками для населения. Уже который год мы имеем ситуацию, когда в Украине, с одной стороны, есть реальная нехватка инструментов, в которые можно разместить свободные средства, а с другой стороны, на рынке фиксируются сумасшедшие кредитные ставки, превышающие нормальные нормы доходности в 5-10 раз.

5. Работа над конфискацией активов России ведется, в этом есть определенные успехи и от теоретических разговоров мы уже перешли к делу. Впрочем, конфискуются только доходы от активов России, а необходимо, чтобы происходила конфискация самих активов.

6. Борьба с коррупцией в Украине идет, но явно недостаточно сильно. Этот внутренний фронт, по моим наблюдениям, активно использует ФСБ, щедро засевающая своей агентурой судебную, фискальную и другие сферы экономической власти. Власти довольно часто лечат симптомы коррупции, но не устраняют причину.

7. Наконец-то Украина и союзники должны более плотно концентрировать санкции против России. Российская экономика дышит на ладан. Об этом говорю не только я, а уже пишут The Economist и The Hill. Они уже подошли к стадии, когда потемкинская статистика не спасает, и проблемы постепенно становятся очевидными.

Наша проблема с союзниками в том, что мы даем подышать экономическим воздухом то одной, то другой голове российского орла, а их обе нужно одновременно опускать в санкционную жидкость.

8. Развитие альтернативных экспортных маршрутов – это должно стать отдельным направлением национальной безопасности. Следует понимать, что наличие транспортного коридора Днепр – Гданьск или Николаев-Констанца – это не только новые покупатели для нашего экспорта, но и уменьшение негативного эффекта для Украины при обстрелах Одессы и других портов.

9. Социальная справедливость должна служить экономическому росту. Я вовсе не призываю к социализму, скорее наоборот. Нам нужно выровнять систему социальных выплат и гарантий таким образом, чтобы не было концентрации выплат на состоятельных людях.

10. Мы должны поддерживать демократию в Украине, но делать это не по Грузинскому сценарию. Сейчас горячие головы призывают к выборам завтра. Я против таких поспешных выборов не только из-за войны, а из-за того, что на выборах 2019 года наш парламент был атакован россиянами.

Кого только в нашей Раде и на властном Олимпе нет: ученики Сивковича, "малыши" Медведчука, законспирированные агенты Нарышкина и даже просто "честные" ребята из ОПЗЖ, которые никогда не скрывали, что они за россиян были.

В таких условиях поспешные выборы в ВРУ могут запустить сценарий грузификации Украины, когда народ в целом против Москвы и ненавидит российскую элиту, а вот правительство – за и выполняет указания оттуда.

Поэтому к выборам нужно готовиться, и, конечно, сначала нужно проводить парламентские выборы.

На многочисленные вопросы об инфляции, курсе, оценке работы НБУ, рынке ОВГЗ и т.д. я вам отвечу так:

Друзья, нас с вами должна интересовать только победа в войне и когда украинский флаг будет снова над Мариуполем, Скадовском и другими нашими оккупированными сейчас городами. Партнеры настолько перенасытили ресурсами неньку, у нас настолько сильно распухли ЗВР, что курс у нас будет такой, какой захочет НБУ, а инфляция 10-15% – это вполне приемлемый уровень для ведущей войну страны.

Если при отсутствии проблем для реального сектора экономики удастся сделать 5% в 2025 году, это будет вполне нормальная картина.

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