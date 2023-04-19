UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Имеете дело с бюджетными деньгами? Срочно готовьтесь к проверкам

Цей матеріал також доступний українською
Имеете дело с бюджетными деньгами? Срочно готовьтесь к проверкам

Руководитель практики Безопасность бизнеса Juscutum
19.04.2023, 12:03

Анализ бизнес-процессов, тренинг сотрудников по действиям во время обысков и кибербезопасность. К визиту правоохранителей нужно готовиться заранее.

Правоохранители активизировали проверку бизнеса на злоупотребление в реализации государственных программ, нецелевое использование средств, растраты при выполнении подрядных работ, махинации в тендерных закупках. В фокусе – последние 2-3 года работы. Основанием для дополнительного внимания может быть и наличие экономической связи с Россией, принадлежность бенефициаров или менеджеров компании-контрагента к субъектам страны-агрессора.

Подготовиться к контактам с представителями закона лучше заранее, чтобы предотвратить блокирование хозяйственной деятельности. Действуют они обычно шаблонно. Сначала рассылают запросы о предоставлении первичных документов по взаимодействию с отдельными предприятиями, работе в конкретной отрасли, проведению тендеров или проведению работ с использованием государственных средств, выполнению целевых программ.

Если их игнорировать, следующими действиями стражей порядка могут быть выемки или обыски. Если уже уголовное расследование начато, то после проведения обысков есть вызовы на допросы сотрудников предприятия. Этот этап не менее важен, поскольку показания, которые могут предоставить работники, независимо от должности (от руководителя до водителя), являются основой дальнейших действий следствия. 

Ведение законного бизнеса не избавляет от проблем, связанных с уголовным преследованием, поскольку современные реалии диктуют несколько "размытые" правила игры. Поэтому первым превентивным шагом должен быть анализ всех бизнес-процессов на предмет наличия юридических рисков. Следует пересмотреть финансово-бухгалтерскую документацию, учредительные документы, договоры с ФЛП/трудовые договоры, инструкции и положения компании.

С учетом военно-политической ситуации в стране особенно тщательно проверяйте контрагентов на отсутствие каких-либо связей с Россией.

Отдельное внимание нужно уделить обучению персонала на случай проведения следственных действий еще до визита стражей порядка, ведь в экстремальных ситуациях сотрудники легко поддаются на провокации и психологическое давление. Речь идет о тренинге по базовым правилам поведения при проведении обыска. Обязательное правило – общаться с представителями правоохранительных органов исключительно в присутствии адвоката, в случае вызова на допрос в частности. 

Нельзя пренебрегать кибербезопасностью, всю важную документацию нужно хранить исключительно в облачных хранилищах. В таком случае даже после извлечения компьютеров и ноутбуков во время обыска можно максимально быстро возобновить свою деятельность, просто заменив изъятую технику новой.

И главное – следует немедленно обращаться за правовой помощью к профильным адвокатам, это залог успешного решения проблем.

 

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
проверки бизнеса
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 