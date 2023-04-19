Имеете дело с бюджетными деньгами? Срочно готовьтесь к проверкам

Правоохранители активизировали проверку бизнеса на злоупотребление в реализации государственных программ, нецелевое использование средств, растраты при выполнении подрядных работ, махинации в тендерных закупках. В фокусе – последние 2-3 года работы. Основанием для дополнительного внимания может быть и наличие экономической связи с Россией, принадлежность бенефициаров или менеджеров компании-контрагента к субъектам страны-агрессора.

Подготовиться к контактам с представителями закона лучше заранее, чтобы предотвратить блокирование хозяйственной деятельности. Действуют они обычно шаблонно. Сначала рассылают запросы о предоставлении первичных документов по взаимодействию с отдельными предприятиями, работе в конкретной отрасли, проведению тендеров или проведению работ с использованием государственных средств, выполнению целевых программ.

Если их игнорировать, следующими действиями стражей порядка могут быть выемки или обыски. Если уже уголовное расследование начато, то после проведения обысков есть вызовы на допросы сотрудников предприятия. Этот этап не менее важен, поскольку показания, которые могут предоставить работники, независимо от должности (от руководителя до водителя), являются основой дальнейших действий следствия.

Ведение законного бизнеса не избавляет от проблем, связанных с уголовным преследованием, поскольку современные реалии диктуют несколько "размытые" правила игры. Поэтому первым превентивным шагом должен быть анализ всех бизнес-процессов на предмет наличия юридических рисков. Следует пересмотреть финансово-бухгалтерскую документацию, учредительные документы, договоры с ФЛП/трудовые договоры, инструкции и положения компании.

С учетом военно-политической ситуации в стране особенно тщательно проверяйте контрагентов на отсутствие каких-либо связей с Россией.

Отдельное внимание нужно уделить обучению персонала на случай проведения следственных действий еще до визита стражей порядка, ведь в экстремальных ситуациях сотрудники легко поддаются на провокации и психологическое давление. Речь идет о тренинге по базовым правилам поведения при проведении обыска. Обязательное правило – общаться с представителями правоохранительных органов исключительно в присутствии адвоката, в случае вызова на допрос в частности.

Нельзя пренебрегать кибербезопасностью, всю важную документацию нужно хранить исключительно в облачных хранилищах. В таком случае даже после извлечения компьютеров и ноутбуков во время обыска можно максимально быстро возобновить свою деятельность, просто заменив изъятую технику новой.

И главное – следует немедленно обращаться за правовой помощью к профильным адвокатам, это залог успешного решения проблем.

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