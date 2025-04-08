23 марта 2025 года состоялась очередная массированная кибератака по заказу врага. На этот раз под киберудар попала Укрзалізниця. Работа ее онлайн-сервисов была парализована в течение нескольких дней, и по состоянию на первую неделю апреля работы по восстановлению продолжаются.

Это событие подчеркивает важность инвестирования в кибербезопасность для защиты как критической инфраструктуры Украины, так и частных компаний. Это должно также снова акцентировать внимание на том, насколько критически важен отказ от российского программного обеспечения и переход на безопасные альтернативы.

Российское экономическое влияние: исторические уроки

Россия традиционно использовала экономическое давление против Украины. В 2010 году "Харьковские соглашения" предоставили скидку на газ в обмен на продление аренды базы Черноморского флота РФ. Отказ Украины от Евразийского таможенного союза повлек за собой торговую войну, а в 2013-м Москва пыталась сорвать ассоциацию Украины с ЕС, предлагая $15 млрд займа и газовые преференции.

Российские компании покупали украинские предприятия и доводили их до кризиса.

Например, Мариупольский металлургический комбинат в 2002 году столкнулся с 24,3% пошлиной после российского антидемпингового расследования, а РусАл Олега Дерипаски способствовал упадку Запорожского алюминиевого комбината.

Такая же печальная участь постигла и Черноморский судостроительный завод в Николаеве. В начале 2000-х его выкупили российские бизнесмены и уничтожили, чтобы Украина не могла строить военные корабли.

Эти примеры показывают системность политики России, направленной на подрыв украинской экономики.

РФ ограничивала доступ украинских товаров на собственный рынок и рынки стран Таможенного союза, скупая украинские предприятия и доводя их до упадка.

Не меньшую угрозу представляет и доминирование российских учетных и CRM-систем, таких, как 1С, BAS, Битрикс24 и других, которые могут парализовать работу бизнеса, государственных учреждений и целых отраслей. Использование российского ПО является частью более широкой стратегии торговой и кибервойны против Украины.

Не стоит игнорировать тот факт, что российские инвестиции в Украине направлены не на развитие экономики или внедрение лучших стандартов ведения бизнеса. Они используются в качестве инструмента политического воздействия, средства давления и разрушения страны.

Кибервойна как новый фронт экономического давления

Сегодня Россия использует программное обеспечение (ПО) как инструмент контроля, шантажа и шпионажа. Еще одна хитрость российских разработчиков в том, что они маскируют свои программы под международные. В частности, широко распространены в Украине российские системы 1С, Битрикс24 и BAS:

1С хранит финансовые данные, базы данных клиентов, налоговую информацию.

Битрикс24 хранит данные о продажах и внутренних бизнес-процессах.

BAS маскируется под международный продукт, сохраняя российские корни, и имеет ядро 1С.

Эти системы представляют угрозу для предприятий, государственных учреждений и целых отраслей экономики, поскольку могут быть использованы для блокирования работы, похищения данных и экономического саботажа.

Как бизнесу защититься?

Несмотря на распространенное мнение, что отказ от российских систем создает проблемы, многие украинские компании уже успешно переходят на альтернативы: Microsoft Dynamics 365, Bookkeeper, IT-Enterprise, Abona ERP, Creatio. Кроме повышения безопасности это способствует развитию отечественного ІТ-сектора. Вы можете выбрать себе систему в соответствии с потребностями из перечня от Опендатабот.

Современные ERP (учетные) и CRM системы постоянно совершенствуются, интегрируя искусственный интеллект для оптимизации бизнес-процессов. Глобальные лидеры уже предлагают такие решения, как Copilot, тогда как российские поставщики отстают технологически, усиливая свою изоляцию и создавая дополнительные киберугрозы.

Читайте также Безупречная репутация: Опендатабот опубликовал рейтинг топовых предприятий Украины

Трансформации – это всегда тяжело. Особенно для таких комплексных структур, как государственный аппарат или крупные бизнесы. Но перемены важны. Чем планомернее происходит переход, тем быстрее организации испытывают развитие и рост благодаря этим изменениям. Не следует ждать, когда использование российского ПО будет запрещено на законодательном уровне.

Внедрение современных IT платформ дает бизнесу не только технологические преимущества, но обеспечивает стабильность, доверие партнеров и соответствие требованиям глобальных рынков.

Несмотря на затраты на интеграцию, зависимость от врага обходится значительно дороже затрат на трансформацию. Такая зависимость подразумевает уязвимость к кибератакам, снижение конкурентоспособности и риски для экономики в целом.

Отказ от опасных решений — это не только киберзащита, но и стратегическая независимость страны в сфере технологий и информационной безопасности.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net