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Искусственный интеллект вместо банковских работников. Чего ожидать клиентам?

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Искусственный интеллект вместо банковских работников. Чего ожидать клиентам?

Начальник управления инновационных продуктов финтех IT-компании UNITY-BARS
08.05.2023, 22:55

ИИ станет альтернативой онлайн-банкингу, будет считать стоимость страхования имущества и отслеживать подозрительные транзакции.

Появление ChatGPT наделало шума, потому что теперь каждый человек может использовать искусственный интеллект, причем бесплатно. В то же время ИИ давно используется в финтехе, в частности в банковской отрасли. Чего ждать клиентам в ближайшем будущем?

Во-первых, думаю, ИИ дополнит, а кое-где и заменит "визуальные" интерфейсы банков на "языковые". Выбор меню и заполнение форм онлайн-банкинга останутся, однако появится возможность общения с чат-ботом ИИ для передачи необходимой информации.

До сих пор суть чат-ботов заключалась в очень узком наборе заранее запрограммированных шаблонных реплик. Но развитие искусственного интеллекта уже дошло до того уровня, чтобы бот "понимал" сложные предложения и общался с клиентами, как будто он – живой человек. Клиент сможет решить любой вопрос, не переключаясь между разными меню и не ища функции в интерфейсе.

Во-вторых, ИИ будет подбирать продукты, которые будут подходить конкретному клиенту и принимать решение вместо специалистов банка. В общем, скоринговые модели (когда машина обрабатывает большой массив информации и ищет закономерности) – не новость для банков. Это один из самых популярных способов применения ИИ в финтехе.

К примеру, искусственный интеллект может в разы быстрее и точнее определять стоимость застрахованного имущества. Получив описание и фото имущества самого клиента, система может автоматически обоснованно посчитать стоимость страхования его автомобиля, дома и т.д. Анализируя транзакции клиента, банк также с помощью ИИ сможет предложить ему особый кредит – под актуальные потребности, которые отслеживаются за его финансовым поведением. Или помочь в инвестиционных вопросах.

В-третьих, антифрод-защита. Это когда кто-то со стороны банка подмечает нетипичное поведение клиента и останавливает такие транзакции. Раньше это делали специалисты по безопасности, сейчас этим занимаются автоматизированные системы. Но искусственный интеллект будет иметь гораздо более широкий "угол обзора" и срабатывать точнее.

В-четвертых, AML (anti-money laundering) или предотвращение отмывания средств. Благодаря ИИ широта мониторинга подозрительных транзакций увеличивается на порядок. Мы можем видеть взаимосвязи не только между отправителем и получателем средств, но и между третьими лицами и отслеживать целые цепочки подозрительных транзакций. Это поможет банкирам, антикоррупционным органам и налоговикам отслеживать незаконные схемы – например, перечисление денег подсанкционным лицам из России через цепочку посредников.

Значит ли все сказанное, что, к примеру, весь банковский сервис перейдет в чат-боты с искусственным интеллектом? Вряд ли. В обозримой перспективе я не вижу альтернативы классическому банкингу. Как появление так называемых банков без отделений в мире не уничтожило классические банки, так же ИИ не уничтожит центры обслуживания клиентов полностью.

Будет ли все это пугать пользователей, доверят ли они искусственному интеллекту свои финансовые решения и транзакции? Уверен, что не сразу. Но пользователи также в свое время не доверяли онлайн-банкингу и покупке в интернет-магазинах, однако быстро привыкли. Убежден, что этот путь мы пройдем и с сервисами, основанными на ИИ.

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искусственный интеллект
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