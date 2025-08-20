Предприниматели – люди особого склада. Они смогли разглядеть идею там, где другие видели лишь призрачную возможность, и превратили ее в бизнес. На первых этапах этот бизнес двигала их энергия и внимание, этого было достаточно, чтобы он рос и укреплялся.

Однако компания, подобно живому организму, не останавливается в развитии. Ей нужны новые ресурсы, и то, что было импульсом к росту в начале пути, со временем превращается в ограничение. Если владелец не расширяет свой кругозор и не осваивает новые компетенции, необходимые для успешного развития компании на следующих этапах, он тормозит движение.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
развитие бизнесабизнес-стратегиябизнес-советы