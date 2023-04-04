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Как вернуть к жизни фермеров – советы властям

Цей матеріал також доступний українською
Как вернуть к жизни фермеров – советы властям

Эксперт Института социально-экономической трансформации
04.04.2023, 20:17

Консультативный хаб, налоговые каникулы и презумпция невиновности – новый опрос предпринимателей показал старые проблемы.

Война нанесла значительный ущерб экономике, поэтому важно оценивать, анализировать и создавать механизмы поддержки и восстановления ключевых секторов именно сейчас, обеспечивая надежный тыл нашей армии. Среди важнейших отраслей – аграрная. Это №1 драйвер ВВП, №1 экспорта в денежном исчислении.

Международная маркетинговая группа по сотрудничеству с Украинским Советом Бизнеса при поддержке Help – Hilfe zur Selbsthilfe провела опрос 400 фермерских хозяйств (от 5 до 100 га) из всех регионов Украины. Они являются тем субстратом, на котором основано благополучие отрасли в целом, заполняющее ниши, недоступные или неинтересные для крупных компаний.

Опрос показал, что больше всего фермеров беспокоит слабая защита прав собственности и рейдерство, дефицит квалифицированных работников, проблемы в расчетах с торговыми сетями, отключение электроэнергии, непредсказуемые действия государства, постоянные изменения законодательства.

Также есть потребность в дешевых кредитах от 500 тыс. грн до 5 млн грн и в консультациях экспертов по финансам, инвестициям, поставкам и сбыту. И хотя уже запущены разные программы помощи как государством, так и кредитными учреждениями или донорскими организациями, разобраться в них достаточно сложно. Требуется отраслевой хаб сбора и обмена информацией.

Впрочем, от государства предприниматели ожидают в первую очередь временного освобождения от уплаты единого налога 4 группы. В парламенте уже есть два соответствующих законопроекта, откладывать этот вопрос уже нельзя. Однако такое исключение целесообразно делать только фермерам, земельные участки которых расположены на территориях боевых действий или временно оккупированных.

Также не решена проблема с блокированием налоговых накладных, возвращением презумпции невиновности налогоплательщика. Следует определить четкие основания для признания плательщика рисковым и сделать невозможным предоставление такого статуса, если рисковых операций меньше 10%. А еще ограничить "ретроспективную рисковость" – когда можно попасть в категорию рисковых "задним числом". Для этого следует установить предельный срок – в несколько месяцев.

Надеемся, представители власти учтут предложения экспертной среды и бизнеса и в ближайшее время внесут необходимые изменения. Своевременность действий – залог быстрого восстановления экономики.

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