Как возместить ущерб, нанесенный россиянами

Процессы по взысканию средств с агрессора начались еще с 2014 года. Первым это начал делать частный бизнес, обращаясь в инвестиционные арбитражи за соглашениями о взаимной защите инвестиций, которые нарушила российская федерация, аннексировав Крым. Это такие компании, как Нафтогаз, Укрнефть, Приватбанк, Сбербанк, аэропорт "Бельбек" и т.д.

Некоторые из них уже получили положительные решения арбитражей и признали эти решения за рубежом. Проблемным остается, конечно же, исполнение решений, но работа в этом направлении ведется.

Что касается частной собственности людей, само государство Украины возмещало расходы, связанные с войной, в пределах лимита – 300 000 грн.

После полномасштабного вторжения ситуация обострилась, и сразу началась работа по наработке двух механизмов: Международного Компенсационного (взыскания имущества РФ за рубежом) и санкционного (имущества, которое находится в Украине).

Международный будет выглядеть так:

- создается Реестр ущерба, нанесенного РФ Украине, ее гражданам и бизнесу;

- создается Фонд, который будет наполняться средствами, которые уже в огромном количестве арестованы и должны быть взысканы в пользу Украины, а также средствами доноров;

- создается Комиссия, которая будет принимать решение о выплате возмещения;

- для исполнения решений Комиссии будет существовать специальный порядок.

Правительство Нидерландов дало согласие на создание в Гааге Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Это очень важный шаг, который на международном уровне поможет обеспечить выделение средств на восстановление Украины, даже если сами военные действия будут продолжаться.

Что касается санкционного механизма, когда конфискуется собственность россиян в Украине, то уже национализированы корпоративные права и финансовые активы банков, успешно инициировано обращение о взыскании имущества Евтушенкова, Шелкова, Януковича, Дерипаски, Ротенберга, Гинера, Сальдо и т.д.

Конфискованные активы продают на онлайн аукционе, который обеспечивает максимальный уровень защиты от утечки данных о потенциальных участниках собственно к моменту начала аукциона. Таким образом, обеспечивается отсутствие злоупотреблений. Имущество РФ и его агентов – это достаточно токсичные по своей сути объекты, ведь россияне вряд ли так просто его "отпустят". Поэтому юридически процесс реализации должен быть идеальным.

Безусловно, никакие деньги и активы не могут компенсировать уровень горя и страданий, которые агрессор нанес Украине и ее гражданам. Но нынешние процессы свидетельствуют, что Украина и украинцы способны защитить себя как на поле боя, так и в юридической плоскости. И враг понесет свои потери и так и там.

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