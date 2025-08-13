БРЮССЕЛЬ – В прошлом году бывший премьер-министр Италии Марио Драги выпустил знаковый отчет о будущем европейской конкурентоспособности, в котором он рекомендовал Европейскому Союзу увеличить ежегодные инвестиции на свыше €800 млрд ($930 млрд), что эквивалентно более чем 4% его ВВП. Этот отчет стал интеллектуальной основой для амбициозной стратегии оживления экономического роста в Европе.

Но Европа должна быть осторожной в своих желаниях. Как показал пример Японии, инвестиции вовсе не являются панацеей.

