Конференция по восстановлению Украины в Берлине – "говорильня". Денег после нее не получим

Несмотря на солидный список участников и присутствие известных экспертов и политиков на дискуссионных панелях Международной экспертной конференции по вопросам восстановления и модернизации Украины, очень мало надежд на то, что будет достигнуто какое-то соглашение на базе которого можно будет начать финансирование восстановления нашей страны. Шансы на это близки к нулю.

После общения с несколькими участниками Конференции должен с сожалением констатировать – эта Конференция будет лишь... говорильней без конкретных шагов и результатов. Денег после нее мы не получим.

Причины оставлю за рамками. Пока хочу обратить внимание на три момента:

1. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что восстановление Украины после окончания российской военной агрессии станет задачей мирового сообщества, рассчитанной... на десятилетия. "Важно, чтобы мы не только конкретно определили, что необходимо сделать, куда вложить инвестиции, как организовать восстановление страны, но и подумали о том, как международное сообщество может финансировать это восстановление в течение многих лет и даже десятилетий", – заявил он.

2. До сих пор нет конкретного плана восстановления Украины, который можно будет корректировать и дополнять. А это само по себе раздражает наших партнеров.

3. История с выделенными в бюджете Украины на следующий год деньгами на дороги многих в Европе задела. Публично об этом не говорят, но кулуарно обсуждают.

Европейцы считают странным, когда Украина просит у Европы деньги на содержание государства и при этом планирует потратить 90 млрд гривень на дороги, которые и до войны были коррупционной ямой. А вопрос контроля денег со стороны наших доноров пока не решен.

Отдельного текста достойна тема с финансированием восстановления Украины. Репарации всегда платятся с согласия страны. Тот же Ирак выплатил репарации Кувейту после собственного согласия.

Но если согласия нет, то репарации не будут выплачены.

В согласие России мало кто верит, даже при учете смены власти. Есть вариант, что Россия согласится выплачивать репарации Украине, но в определенном количестве и при выполнении остальных ее хотелок, которые начнутся со снятия санкций.

Конфискация арестованных российских финансовых средств так же под большим вопросом из-за отсутствия единой позиции по данному вопросу, а также из-за отсутствия правовой базы и механизмов решения. Но все это сегодня малоактуально и не имеет быстрого решения. А нам деньги нужны уже вчера.

В общем, хотел бы ошибиться и увидеть начало финансирования, но пока это не произойдет. Пока. И надеюсь, что ни у кого в Украине не возникнет идея выдать желаемое за действительное и сказать, что мы получили финансирование. Потому что будет, как с сообщением, что мы подаем заявление о вступлении в НАТО, но это дальше слов не имело последствий.

Пора уже переходить от слов к делу. Громкие слова сотрясают воздух, а громкие дела – историю. И это надо помнить!

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