Криптовалюта во время войны: мгновенные донаты и блокчейн-версия "Плана Маршалла"

Украина уже давно зарекомендовала себя одним из лидеров по уровню принятия криптовалют. Это и неудивительно. Высокий уровень цифровизации в стране, потребность в финансовой мобильности и защите от гривневой инфляции стали определяющими факторами. Однако одним из импульсов, к сожалению, явилась и война.

Доля граждан, владеющих криптовалютами в нашей стране за 2022 год, выросла более чем на два процента. Следовательно, криптоактивы сейчас имеют более 15% населения, а это более 6 миллионов украинцев.

Такая поддержка криптовалютного сектора позволила украинским благотворительным фондам, кроме фиатных валют обеспечить дополнительный поток сборов в криптовалюте на десятки миллионов долларов. По данным аналитической компании Crystal Blockchain, розничные инвесторы, крупные компании и бренды объединились и вместе собрали почти 180 миллионов долларов в криптоактивах в помощь Украине. 44 фонда и волонтерские организации принимают пожертвования на Украину в криптовалюте. Большинство организаций запустили криптосборы уже в марте.

Развитие charity-tech позволяет выполнять обычные финансовые операции без посредников – так компании теряют меньше времени и денег. Именно скорость криптовалютных транзакций стала ключевой для благотворительных организаций и волонтеров. Ведь переводы производятся почти мгновенно и не требуют долгих ожиданий открытия аккаунта в отличие от банковского.

Сейчас в стране уже очень перспективные проекты по созданию криптокошельков с расширенным функционалом необанкинга, которые позволяют украинцам очень удобно проводить операции с криптовалютой.

Динамично развиваются криптобиржи и это логично, потому что многие украинцы увлеклись криптотрейдингом и инвестициями, нуждаясь в финансовой мобильности и защите от гривневой инфляции.

Послевоенное обновление с помощью блокчейна активно обсуждается общественным союзом "Виртуальные Активы Украины" (ВАУ), в состав которого входит Binance вместе с общественной организацией Blockchain4Ukraine. Союз готовит блокчейн-версию "Плана Маршала". Основная концепция состоит в том, чтобы создать децентрализованный реестр недвижимости и земли для послевоенного восстановления Украины, используя технологию блокчейн, которая гарантирует высокие стандарты прозрачности и доверия для привлечения в Украину международных фиатных и криптовалютных инвестиций.

Также планируется создать механизм токенизации активов, предусматривающий выпуск специального токена восстановления инфраструктуры, приобретя который локальные и международные фиатные и криптоинвесторы смогут на базе смартконтрактов получать дивиденды от своей инвестиции.

Однако движущим для полноценной работы криптовалютного рынка остается вопрос легализации. Участники крипторынка смогут открывать счета в банках и вести бизнес открыто. А введение защитных норм для инвесторов позволит избежать неприятных потрясений, которые мы наблюдали на рынке совсем недавно. В частности, обсуждаются варианты обязательного резервирования процента оборота криптобирж на спецдепозитах для страховых случаев в кризисных ситуациях.

Мягкое и либеральное регулирование рынка криптовалют даст новый импульс на слияние этого класса активов с традиционной финансовой системой. В целом украинцы и украинский бизнес получат удобный и простой доступ к лучшим международным инвестиционным инструментам, но при этом их права как инвесторов будут максимально защищены государством.

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