Приближение праздников всегда заставляет "оглядываться" на валютный рынок. Рождество и Новый год – не только время подарков, но и время активности на финансовых рынках.

Главный вопрос – баланс между теми, кто покупает валюту, и теми, кто ее продает. Ежегодные бонусы, премии, дивиденды традиционно увеличивают спрос на наличном рынке, но часть граждан все же продает валюту для праздничных расходов. Ожидаемое превышение спроса над предложением может составить до 10-15%, что можно считать нормой. Для сравнения, в прошлом году этот показатель достигал 30-40%, создавая давление на курс.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net