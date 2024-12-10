За год в Киеве закрылось около 120 ресторанов и кафе. В печальном соревновании Киев выигрывает (напомню, во Львове закрылось или продается 50 заведений, и уже была паника).

Кто закрывается и почему:

- новые заведения, которые просто не успели взлететь: у них не было денег и времени. Этих особенно жалко, потому что были яркие идеи, но не в то время открылись.

- новые заведения с неправильной концепцией, не в том месте и не с теми ценами. Этих не жалко совсем, потому что нужно было обращаться к профессионалам и хорошо считать;

- старые заведения, которые действительно стали устаревшими, а денег на восстановление не было, да и не очень хотелось владельцам их менять.

- давно уже работающие заведения, котомые закрылись чтобы провести ребрендинг и восстановиться в новом формате. Кому-то это даже удалось.

- заведения в местах, вдруг ставших несчастливыми. Не потому, что сглаз или черные коты бегают, а вот например: ТЦ, из которых выгоняют во время тревог, места, где рядом прилетало, или бизнес-центры, где люди так и не появились.

- рестораны и кафе, внешне успешные, в которых есть люди, и много подписчиков в соцсетях. Но никто в карман владельца не заглядывает, а там большая дыра. Потому что аренду и налоги повышают, коммунальные и продукты растут каждую неделю, персонал выкручивает руки, и вообще устали бороться.

– ну и внешние факторы (от слова фак), как то отключение электричества, тревоги, мобилизация, ну и вообще – война. Платежеспособность падает, и людей с деньгами на все заведения не хватает.

Читайте также Под удар попадут… Что и как изменит использование ИИ в бизнесе и других областях

Поэтому лучшие гости достаются самым успешным. Но таких везунчиков в Киеве около 15% рынка.

Не хочется думать, что останутся только эти 15%. А такое же было, 20 ресторанов на весь город...

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net