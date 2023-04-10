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Надеяться на быстрое и массовое восстановление нет причин

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Надеяться на быстрое и массовое восстановление нет причин

Финансовый аналитик, основатель и управляющий партнер HUGʼSFUND
10.04.2023, 19:13

Прогноз МВФ для Украины на пять лет не очень утешительный. Без создания условий для восстановления – чуда не будет

Если внимательно прислушаться к тому, что говорит главный источник денег для Украины, сложно заметить много позитива. Речь идет о МВФ и его недавнем прогнозе о росте экономики Украины в ближайшие пять лет.

По ожиданиям институции, которые были согласованы с правительством Украины и НБУ, "невероятное восстановление" в течение следующих пяти лет позволит нашей стране выйти на уровень в 83% от ВВП 2021 года. Это не радостные перспективы. При 70% в этом году.

Если посмотреть глубже, то основу этого роста обеспечат потребительские расходы граждан, эти показатели в 2027 году выйдут на уровень 93% с 2021 года. Но программы восстановления должны идти через каналы правительственных расходов или инвестиций.

А прогнозируется, что правительственные расходы за следующие пять лет будут только уменьшаться и тянуть ВВП вниз. Инвестиции немного поддержат рост экономики в 2024-2025 годах, но уже начнут замедляться.

Возможен ли такой рост ВВП в случае программ на десятки, а то и сотни миллиардов долларов на реконструкцию жилья, инфраструктуры, восстановление заводов – НЕТ.

Четырехпроцентный рост ВВП после его провала на 30% – это никакое не быстрое восстановление. ВВП – это показатель деятельности за год. И здесь следует помнить, что война уничтожила не только "нормальную деятельность", но и наличный капитал: жилье, склады, мосты, даже сельскохозяйственную землю и леса. И восстановление этого всего требует много "деятельности".

Поэтому послевоенные экономики могут расти очень быстро, ведь им необходимо восстановить то, что и так уже было и что они умели делать до этого.

Как итог – никакой зрады. И хорошо, что вступил в силу новый меморандум с МВФ, требующий от Украины проведения реформ.

Но надеяться на быстрое и массовое "восстановление" нет причин. То есть надо эти причины создать.

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исследование мвф
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