Новая налоговая реформа: ставки снизить, базу – расширить

Суть новой антикоррупционной налоговой реформы, которую предлагает наша команда – борьба не с последствиями, а с причинами позорного экономического положения Украины и коррупцией. Нужно перейти к искоренению экономических предпосылок коррупции, а вместе с тем – улучшить администрирование налогов, увеличить ответственность налоговика и предпринимателя.

Экономическое моделирование позволило определить оптимальные ставки налогов, при которых бизнес практически полностью выйдет из тени, снизится дефицит госбюджета, инвестиции вырастут (на 18%), новые рабочие места увеличатся на 20%, а дополнительный экономический рост достигнет 4-6%.

Следовательно, вводятся новые ставки налогов: НДС снижается до 10%, налоги на труд суммарно – с 34% до 13%, налог на прибыль – до 10%, или налог на выведенный капитал – 15%. Замечу, что модель показала, что внедрение последнего, даже при более высокой ставке, дает лучший результат, чем налог на труд.

В истории почти каждой богатой развитой страны был период максимальных экономических свобод, низких налогов и государственных инвестиций в инновации и науку. Так, Болгария в 2008 году снизила налог на прибыль в четверо и пять раз на доходы с физических лиц. Как результат – доходы бюджета выросли вчетверо за 10 лет.

Представители Всемирного банка, европейских стран, в которых были проведены успешные налоговые реформы, Артур Лаффер (классик в теме налогов и экономического роста), нобелевский лауреат по экономике Томас Сарджент, руководитель Американского союза налогоплательщиков повторяют нам, украинцам: "Снижайте налоги, расширяйте базу налогообложения".

В самом худшем сценарии потери украинского бюджета от проведения налоговой реформы будут достигать всего 0,5% наших будущих потребностей в финансовой помощи и инвестициях. В то же время это сумма, которая поможет преодолеть коррупцию и запустить экономический рост.

Впрочем, Антикоррупционная реформа – это лишь первый этап изменений. 10-13-10 необходимо для радикального перелома ситуации. За 4-5 лет в процессе евроинтеграции ставки могут быть увеличены до 15-18-15 в соответствии с международными обязательствами и европейскими директивами.

Главное – у Украины есть шанс не только встать на ноги, но и превратиться в Next Big Thing для самой Европы, на ответ, а не вопрос относительно ускорения экономического роста ЕС.

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