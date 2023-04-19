Охота за российскими активами не должна быть бездумной

Возьмем для примера Хустский и Жежеливский карьеры, 100% которых с 2021 года принадлежат группе украинских (Игорь Мазепа, Виталий Антонов, Василий Даниляк) и немецких (Флориан Гут) инвесторов. Ни один из них не имеет отношения к российскому олигархату. Мы купили эти активы у австрийского производителя стройматериалов "Strabag", где олигарх Дерипаска имел пакет акций 27%. То есть сейчас эти активы не имеют никакого отношения ни к "Strabag", ни к его миноритарному акционеру Дерипаски.

Но Министерство Юстиции, уже зная эту информацию, продолжает настаивать, что эти карьеры нужно конфисковать из-за их якобы связи с Дерипаской. Может, стоило бы признать свою ошибку – мол, пользовались устаревшей информацией для составления списков российских активов – да и извиниться? Все ведь могут ошибаться. Но нет, в Минюсте продолжают упорно придумывать какие-то новые версии, чтобы таки привязать нас к российскому олигархату.

К примеру, что мы приобрели эти активы "у Дерипаски". Но Дерипаска является лишь третьим по размеру акционером в "Strabag", а значит, будет наивно утверждать, что он имел какое-то особое влияние на управление этой компанией.

Может, Дерипаска как миноритарный акционер в "Strabag" очень много "заработал" на том, что австрийский холдинг продал нам два украинских карьера? Но стоимость сделки продажи составила 2 миллиона долларов (это с долгом), или 0.01% от годового оборота "Strabag".

А может, мы приобрели актив для самого Дерипаски? Ну, с таким же успехом мы могли бы приобрести для Дерипаски (или какого-нибудь другого олигарха) что угодно, а не только два карьера австрийского холдинга, которые составляли 0.01% от его общих активов.

А приобрели мы их для развития своего собственного бизнеса строительных материалов, в который также входит "Кривой Рог Цемент". И тут же сменили все руководство этих компаний, оборвав таким образом даже теоретические связи с их бывшими акционерами.

В то же время даже если бы компания "Strabag" на сегодняшний день оставалась владельцем этих карьеров, то вряд ли у Минюста было бы достаточно поводов их конфисковать. Ведь в подобных ситуациях он так не поступает. Например, правительство не конфисковало полностью ТРЦ Ocean Plaza, основным владельцем которого является российский олигарх Ротенберг. Ведь правительство оставило неприкосновенной долю 33%, принадлежащую Василию Хмельницкому (хотя и эта доля до 2019 года принадлежала Ротенбергу). Такое решение выглядит логичным, но почему-то в случае с нашими карьерами работает какая-то другая логика.

Что еще может придумать Министерство юстиции, чтобы увязать нас с российским олигархом? Сколько еще будет закрывать глаза на явную ошибку в своей оценке? Может они там имеют много времени для размышлений, судебных тяжб и апелляций. Но у нас этого времени не так много. Мы хотим работать и развивать свои активы, даже несмотря на сложную ситуацию в стране.

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