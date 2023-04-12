Основной враг бизнеса не столько высокие налоги, сколько дискреция налоговиков

Корень всех институциональных проблем Украины, включая, конечно, коррупцию – дискреция, которая делает всяческих проверяющих и разрешительных государственных (то есть наших с Вами) служащих всевластными "начальниками". Еще в 2015 году группа по налоговой реформе Реанимационного пакета реформ на основе анализа проблем с этих позиций определила основные подходы к антипатрональной, в том числе антикоррупционной, налоговой реформе. Они основываются на следующих принципах:

1. "Не навреди" – реформа не должна делать хуже никому, кроме коррупционеров, теневиков и схемщиков. Однозначно не должно быть урезание и выхолащивание упрощенной системы – единственного, пока, островка цивилизованных отношений между плательщиками и государством в мутном море коррупции, "договорняков" и вымогательства, которое по факту является нынешней налоговой системой.

2. Сначала – "как", затем – "сколько". Во-первых, потому что, если главная цель – изменить отношения, то, прежде всего, нужно лишить налоговиков средств давления на честных плательщиков. Во-вторых, потому что без этого не будет серьезной детенизации. Итак, сначала нужно перезагрузить налоговую, а для этого по возможности забрать дискрецию и поводы для проверок.

Это значит: реформировать корпоративный налог – ввести налог на выведенный (из бизнеса) капитал (НнВК) вместо налога на прибыль (только без саботажа, который устроил Минфин по отношению к субъектам Дія.Сіті), вынести администрирование системы мониторинга соответствия налоговым накладным критериям оценки степени рисков (СМКОР) в перезагруженное Бюро экономической безопасности (БЭБ) с глубоким пересмотром процедуры и критериев, отказаться от вредной и ненужной фискализации плательщиков единого налога (оставив всего несколько процентов наибольших, имеющих риск превысить разрешенный законом лимит), и усовершенствовать цифровизацию сервисов.

Все это, кстати, можно и нужно делать именно сейчас – чтобы после Победы можно было сразу браться за снижение налогов. Только не одномоментное, которое нечем перекрыть, а поэтапное, как в той же Болгарии – чтобы на каждом этапе детенизация, оптимизация государственных расходов и ускорение экономического роста позволяли запустить следующий этап. Так лет за 10 довести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 10%, "десятины", без единого социального взноса (ЕСВ) и других начислений.

Начать с этих налогов следует потому, что в этом случае именно высокие ставки стали основной причиной массового уклонения, и, соответственно, дискреции в выборе "козлов отпущения". Причем их уменьшение является единственным действенным способом детенизации. В конце концов это та сфера, где около трети налоговых поступлений идут непосредственно из бюджета, как начисления на зарплаты бюджетников, силовиков, госслужащих и т.д. и НДФЛ с их зарплат – поэтому при снижении этих налогов автоматически экономятся бюджетные расходы.

3. Начинать сокращение с тех налогов, которые наиболее вредны для экономики. Согласно исследованиям Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), это, прежде всего, налоги на труд, прибыль и доходы, поэтому остальные пока можно не трогать, разве что убрать мелкие вредные поборы из оборота. НнВК сам по себе меньше налога на прибыль за счет меньшей базы, но с его ставкой, наверное, придется остановиться на 15%, поскольку это, похоже, в скором времени станет обязательным международным требованием. А НДС, как менее вредный для экономического роста и не дискреционный по своей сути, снижать по достижении "десятины" НДФЛ по мере возможности, если такая появится.

4. Фискальная ответственность. Никто не хочет (и не допустит) провала поступлений в случае, например, не столь бурной детенизации. Поэтому уменьшение налоговой нагрузки должно быть плавным и связанным с оптимизацией бюджетных расходов. Предварительный расчет указывает, что так можно сэкономить приблизительно 7-8% ВВП, сократив экономический размер правительства до 35%. Затем, по мере выполнения остаточных обязательств солидарной пенсионной системы (ведь нельзя "бросить" тех, кто платил туда взносы), опять же, за 10-15 лет, можно сократить этот размер до 30%. Не Сингапур, конечно, но с нашей возрастной структурой населения и привычкой к патернализму (увы!), свойственной большей его части, это, пожалуй, максимум реально достижимого.

Не грех при этом вводить и компенсаторы, но только за счет налогов, менее вредных для роста, чем сокращенные, а не убийственные для рынка, как любимый непрофессионалами и совками налог с оборота. По данным того же ОЭСР к таковым относятся рентные, экологические, акцизные, и – вот здесь главный резерв – налог на землю/недвижимость, который можно рассматривать как разновидность рентного. Если его должным образом модернизировать, реально будет собирать до 4% ВВП вместо нынешнего примерно одного процента.

А чтобы не было "больно" простым честным гражданам – зачислять его при уплате НДФЛ и НнВК. Тогда те, кто честно платит налоги на доходы и выведенный капитал, не испытают дополнительной нагрузки, особенно на фоне снижения таких налогов, а вот всякого рода теневикам придется раскошелиться, причем без необходимости в проверках, и без дискреции, ведь от этого налога невозможно укрыться (поэтому, по-видимому, он не популярен у наших предпринимателей).

Разумеется, все это звучит не так красиво и привлекательно, как "все по 10 уже завтра". Но идя по такому пути, есть реальный шанс действительно изменить отношения в налоговой системе, вывести "на свет" большую часть "тени", и сделать Украину привлекательной для талантов и инвестиций. Впрочем, для этого нужно еще многое другое.

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