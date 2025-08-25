В частности, пора отказаться от принципа "ощипывать гусей без лишнего шума" и перейти к политике взращивания частного предпринимательства

Дорогое Государство!

В праздничные дни, впервые в военной форме, можно было бы ограничиться словами: "Служу украинскому народу!"

Но ты, Государство, в мой 54-й день рождения три месяца назад решило завести со мной честный, серьезный разговор о том, что чем бы и с какой продуктивностью я ни занимался в жизни, сейчас я нужен тебе больше всего, на неопределенный срок вражеской агрессии, в Силах Обороны.

Имея информацию о состоянии нашей безопасности в основном не из твоих официальных публичных источников, в тяжелое, затяжное время войны, я согласился.

Я стараюсь как можно добросовестнее и продуктивнее выполнять свои гражданские обязанности. И благодарю тебя за оружие с амуницией, удобную форму, трехразовое питание и главное – очень хорошие возможности для военной подготовки и учебы как на базовом, так и на командно-штабном уровнях.

Но в твой день рождения позволь продолжить этот честный, серьезный разговор с тобой и высказать несколько пожеланий:

Пожалуйста, не воровать и не лгать.

2. Пожалуйста, наказывать государственных чиновников, которые воруют (конечно, после того как их вина доказана независимым правосудием с полным правом на защиту в суде).

3. Вести честный разговор с обществом и поднять уровень милитаризации и мобилизации государства и общества до уровня, адекватного нынешним угрозам существованию Украины.

4. Осознавая жизненную важность для нас быть частью европейского и евроатлантического сообщества, выполнять требования ЕС по евроинтеграции УСКОРЕННЫМ, а не замедленным темпом.

5. Как часть предыдущего пункта – обеспечить украинскому предпринимательству и бизнесу хотя бы венгерский (самый низкий в ЕС) уровень экономической свободы (а лучше – эстонский и ирландский).

6. В рамках этого – отказаться наконец от принципа докапиталистического, феодального французского короля "ощипывать гусей без лишнего шума" и перейти к современной, модерной государственной политике ВЗРАЩИВАНИЯ частного предпринимательства как хребта современной продуктивной, инновационной экономики.

7. Я помню, как на конференции YES в 2022 году никто иной, как первый вице-премьер Свириденко, объявила замечательное, правильное намерение снизить вес государства с 45% до 25% ВВП. (Бывший шведский премьер Карл Бильдт, сидевший рядом, повернулся ко мне и скептически сказал: "Good luck with that!").

Так вот, можно ли, пожалуйста, хотя бы не так быстро увеличивать вес государства с нынешних >50% ВВП, потому что иначе мы вскоре превратимся в Северную Корею (100% государства), а не в Южную (25%)?

8. Попутно, в условиях экономической несвободы, можно ли, пожалуйста, на каждое очередное ограничительное решение государства (например, криминализация недозволенного пересечения границы) брать за правило принимать 10 разрешающих решений?

9. Учитывая, что совокупная факторная продуктивность составляет 85% экономического роста, может ли правительство разработать и предложить частному сектору совместную частно-государственную программу повышения продуктивности, в первую очередь через внедрение инноваций и введение профессионального образования на протяжении всей жизни (как я делаю это сейчас в свои 54+ в армии), и как это делают сейчас все развитые страны, прежде всего ЕС (Отчет Марио Драги).

Стоит также помнить, что по мировым исследованиям продуктивность нации-агрессора как минимум вдвое выше нашей.

10. Я понимаю, что начинаю желать слишком многого, но если воспользоваться экзистенциальной угрозой и наконец завершить непопулярные пенсионную, образовательную и медицинскую, а также популярную дерегуляционную реформы?

Это даст возможность утроить уровень сбережений в стране и поднять их хотя бы до чешского уровня (30% ВВП, я уже не говорю про китайские 45%).

В результате страна привлечет дополнительных 40–55 млрд долларов ВНУТРЕННИХ ИНВЕСТИЦИЙ (и попутно радикально сократит нынешний огромный торговый дефицит).

11. Наконец, можно ли просить государство назначать чиновников, исходя не только из принципа личной лояльности, но и учитывая при этом таланты, профессионализм и предыдущие глобальные и национальные знания и опыт?

