Характерно уже то, что ранее тема редкоземельных металлов в Украине не вызывала особого интереса. Поэтому уже за это можно поблагодарить Трампа – наконец-то народ осознал, что у нас есть не только чернозёмы.

Помните, как все 30 лет независимости шла политическая борьба за право частной собственности на землю? Теперь мы открываем для себя ещё одну ценность – полезные ископаемые.

Это уже позитивный сигнал: мы наконец-то обратили внимание на то, по чем ходим и чем богаты. Но я хотел бы рассмотреть вопрос шире.

Мы живём в чрезвычайно интересный период мировой экономической истории, когда на наших глазах завершается эпоха нефтяной экономики и начинается эра редкоземельных металлов. Если обобщить, можно выделить три крупных этапа развития.

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В конце XVIII и на протяжении всего XIX века доминировала экономика железа и угля. Мощь государств измерялась объёмами добычи угля и выплавки стали, ведь именно эти материалы были основой промышленности: из них строили мосты, изготавливали механизмы, автомобили, танки. Этот период продолжался до начала XX века.

После Первой мировой войны началось стремительное развитие нефтяной отрасли. С 1940-х – 1950-х годов началась эпоха нефтяной экономики, достигшая пика в конце XX – начале XXI века. Но сейчас мы становимся свидетелями её упадка. На смену нефти приходят энергосберегающие технологии, альтернативные источники энергии, новые материалы – пластик, полимеры, а также зелёная энергетика.

В современном мире нефть, доминировавшая около 70 лет, уступает место редкоземельным металлам. Почему? Потому что они являются основой новейшей экономики – микрочипов, электротехники, электромобильной промышленности. Без них невозможны современные литиевые аккумуляторы. И что интересно, Украина оказалась в центре этого процесса, попав в глобальный тренд.

Что это значит для нас? Прежде всего – потенциально важное соглашение с США. Но его стоит рассматривать не только в контексте полезных ископаемых. Мы не знаем всех деталей переговоров, однако из того, что появляется в открытых источниках, понятно, что сделка имеет гораздо более широкий смысл.

Заявления о редкоземельных металлах – это, безусловно, политический ход Трампа перед выборами. Он стремится показать своим избирателям, что выполняет обещания: не раздаёт деньги бесконтрольно, а работает с гарантиями. Это логика американской политики, а Украина в этом процессе играет роль важного партнёра.

Фигурируют разные цифры – сначала $500 млрд, теперь $300 млрд или $100 млрд, но это уже детали. Важно то, что создаётся специальный фонд, который будет контролировать средства, направленные на восстановление Украины. В публичном пространстве эта тема пока недостаточно освещена, но из открытых источников можно предположить, что деньги, полученные от добычи редкоземельных металлов, пойдут именно на восстановление страны.

Причём речь идёт не только об американских инвестициях – возможно привлечение средств от европейских, арабских, китайских компаний.

Это соглашение определяет механизм, по которому будет происходить восстановление украинской экономики, как будет осуществляться финансирование, через какие структуры и как будет происходить контроль. Ведь ключевая проблема, которая волнует Запад, – это уровень коррупции.

К сожалению, коррупционные скандалы никуда не исчезли, даже во время войны. Из-за этого ни США, ни Европа не предоставят нам средства напрямую – они будут проходить через международные фонды под жёстким контролем.

Именно поэтому создание фонда, который будет контролировать как добычу редкоземельных металлов, так и расходы на восстановление, – это стратегически важный шаг. Это не только вопрос экономики, но и контроля.

По предварительным данным, 50% участия в фонде будет принадлежать Украине, 50% – международным партнёрам. Это могло бы стать оптимальным вариантом, поскольку мы понимаем все риски, связанные с возможными злоупотреблениями. И без международного контроля никакая финансовая помощь не поступит.

Таким образом, ситуация вовсе не выглядит апокалиптически. К сожалению, в медийном пространстве популярность получают именно панические заявления, ведь чем страшнее прогноз – тем больше его цитируют. Но если оценивать ситуацию трезво, никакой катастрофы здесь нет.

Во-первых, официальные данные о реальных запасах редкоземельных металлов в Украине до сих пор отсутствуют. Более того, на протяжении всех лет независимости звучали заявления, что у нас достаточно газа для внутренних нужд, но вплоть до 2014 года его активно импортировали из России, потому что это было выгодно определённым политическим группам.

Во-вторых, Госкомгеология не публиковала никакой официальной информации о масштабах залежей. Найти месторождение – это только первый шаг, а вот до начала его промышленной эксплуатации может пройти несколько лет. Необходимы технологии, решение экологических вопросов, кадровый потенциал.

Это не так, что 28 февраля подписали соглашение, а 1 марта американцы приехали и начали бурить.

И, наконец, ещё в 2019 году Украина подписала меморандум с Еврокомиссией о добыче аналогичных металлов. За шесть лет о его реализации почти ничего не слышно. То же самое может произойти и с нынешним соглашением.

Подводя итоги: это соглашение имеет больше политическое, чем экономическое значение, а его реальное воплощение пока остаётся под вопросом. Так что поводов для паники нет.

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