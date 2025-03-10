Даже в тоталитарном колхозе Лукашенко этот показатель на 65,8% выше, чем в Украине

Украинский Левиафан не умеет работать качественно и эффективно.

Украина – в конце первой сотни стран по производительности труда.

В январе 2025 года Международная организация труда обновила базу данных по производительности труда в мире на основе информации 2024 года.

В 2023 году производительность труда в Украине в постоянных международных долларах 2017 года по паритету покупательной способности составляла $15. Это давало нам 105-е место, как в Шри-Ланке.

В этом году эксперты пересчитали всё на международные доллары 2021 года и почему-то Украину не включили. Зная внутреннюю статистику страны, учитывая ВВП страны по паритету покупательной способности, динамику макроэкономических параметров, в 2024 году Украина оценочно имела производительность труда $19 в час.

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Прошу не путать эти показатели с номинальными долларами, которые мы используем ежедневно. Это международные доллары, которые выравнивают цены на товары и услуги в разных странах, приводя их к единому знаменателю. Например, если ВВП на душу населения в номинальных долларах в 2023 году был $5241, то по паритету покупательной способности в международных долларах 2021 года – $14 951.

Нам важно понять, насколько конкурентоспособна, инвестиционно привлекательна и открыта для предпринимательства Украина.

Горькая правда звучит так: украинская власть (все органы государственного управления) проводит антипредпринимательскую, антиинвестиционную, антиинновационную политику.

Поэтому по производительности труда мы находимся в одной группе с Тунисом, Шри-Ланкой, Албанией и Экваториальной Гвинеей. Львиная доля ответственности за такое состояние одного из ключевых качественных показателей экономики лежит на власти.

VIP-распорядители чужого и их жрецы – теоретики модели государственного интервенционизма – тотально огосударствили легальное производство товаров и услуг. Если жить по закону, не прибегать к "креативной оптимизации" издержек выполнения налоговых и регуляторных требований, просто вылетишь в трубу.

Украинские власти создали такую правовую, институциональную, монетарную, налоговую, регуляторную среду, что добиться роста производительности труда хотя бы до 50% среднего по ЕС практически невозможно.

В Украине производительность труда в 5,1 раза ниже, чем в Дании; в 4,2 раза ниже, чем в Германии; в 3,5 раза ниже, чем на Тайване; в 3,1 раза ниже, чем в Хорватии; в 2,9 раза ниже, чем в Румынии; в 2,6 раза ниже, чем в Польше; в 2,1 раза ниже, чем в Турции.

Мы всё ждём коллапса экономики российского нацистского агрессора, а производительность труда у него в 2,3 раза выше, чем в Украине.

Даже в тоталитарном колхозе Лукашенко этот показатель на 65,8% выше, чем в Украине. Особое чувство стыда за качество экономической политики Украины должно возникать при сравнении с ... Кубой. В этой марксистской стране, где правят спецслужбы и мафия, производительность труда на 30% выше, чем в Украине.

Нас опережают Армения, Азербайджан, Грузия, Мексика, Босния и Герцеговина. Такой плачевный результат нельзя списать на войну. Мы в первую сотню стран мира не входили и до неё.

Украина за 30 лет политическими, экономическими элитами превращена в царство Левиафана, модель "олигархат/схематоз".

VIP-распорядители и потребители чужого, коммерческие старожилы с прочными связями в правоохранительных органах – вот эти приблизительно 3% населения, которые прекрасно себя чувствуют при любой власти. Это так называемый золотой украинский миллион.

А остальные 97% украинцев выживают в легальной экономике или работают в тени. Её параметры не фиксируются в официальной статистике, на основании которой рассчитывается производительность труда.

Да, в тени можно организовать малый бизнес, в крайнем случае средний, но сделать структурную модернизацию, реализовывать инвестиционные проекты со сроком окупаемости пять лет – это очень рискованно. Поэтому на такие шаги решаются единицы, преимущественно те, кто имеет номенклатурно-силовые крыши.

Война лишь обострила экономические, институциональные проблемы Украины. VIP-распорядители чужого завели шарманку, мол рыночные реформы "не на часі".

Разумеется. Ибо они контролируют 65-70% ВВП, а также более 60% ресурсов и активов. И всё это — в режиме весьма ограниченной конкуренции при минимальных рисках ответственности за результат. Вот и происходит дерибан.

Для этих социалистов-левиафанцев война – "мать родная". Они на ней делают целые состояния.

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А теперь несколько очень важных вопросов. Нет, не к золотому миллиону Украины, а к 97% других украинцев.

Мы точно такую страну хотим в будущем? Мы уверены, что 5-7 млн украинцев вернутся в такую страну? Мы можем сделать ставку на то, что такая экономика обеспечит обороноспособность страны? Мы можем выиграть региональную и глобальную конкуренцию за самые современные технологии, таланты и инвестиции?

Если вы ответили "нет-нет-нет-нет", значит пора наконец впустить в Украину настоящую Свободу. Без неё мы обречены.

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