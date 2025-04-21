Несмотря на сложные обстоятельства — войну, экономическую турбулентность и вызовы реконструкции, Украина остается перспективной площадкой для предпринимательства. Здесь сохраняется запрос на новое, есть простор для смелых идей и сообщество специалистов, способное воплощать амбициозные проекты даже в непростых условиях.

Бизнес, растущий вопреки обстоятельствам

За все годы независимости Украина предлагала бизнесу уникальные возможности – и сегодняшний день не исключение. Растущий рынок, слабая конкуренция во многих нишах, высокий спрос на продукты и сервисы — все это создает благоприятную почву для старта и быстрого масштабирования.

Сегодня бизнес-климат в Украине – это территория шансов, где легко начать и легко потерять. И несмотря на все, малые и средние предприятия имеют высокую маржинальность, ведь рынок до сих пор "голодает" от недостатка новых продуктов.

В то же время мы живем в условиях, когда государство до сих пор не стало сервисом для предпринимателя. Да, налоговая система, особенно для малого бизнеса, остается одной из самых либеральных в Европе. Но вызов – не в ставках, а в администрировании. Предприниматели сталкиваются со сложной отчетностью, непрогнозируемыми проверками, блокировкой счетов.

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Украина также остается страной высокопрофессиональных кадров за умеренную оплату труда. Именно это один из ключевых активов, привлекающий не только локальных, но и международных предпринимателей. У нас развитый ІT-кластер с хорошей репутацией на глобальном рынке, конкурентоспособная техническая база и сильные образовательные традиции. Так, по данным "Львовского IT Кластера", количество специалистов в отрасли составляет 302 000 человек, из которых 238 000 – это технические специалисты, живущие и работающие в Украине.

Как изменилась база для ведения бизнеса

Война существенно изменила среду, в которой работает украинский бизнес. Больше всего пострадала логистика: удорожание перевозок, ограничение маршрутов, нестабильность. Это повлияло на себестоимость товаров и заставило девелоперов пересматривать подходы к строительству, подорожавшему на 20–30% на фоне падения спроса.

В то же время война стимулировала развитие локальных ІТ-решений, в частности, в области CRM, ERP, LMS. Они еще не совершенны, но уже доступны малому бизнесу и позволяют автоматизировать процессы.